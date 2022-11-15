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В ближайшие две недели установят еще два пролета Крымского моста - РИА Новости, 15.11.2022
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В ближайшие две недели установят еще два пролета Крымского моста
В ближайшие две недели установят еще два пролета Крымского моста - РИА Новости, 15.11.2022
В ближайшие две недели установят еще два пролета Крымского моста
Еще два новых пролета для Крымского моста будут установлены в ближайшие две недели, строения уже доставлены на место проведения работ, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T16:49
2022-11-15T16:49
марат хуснуллин
владимир путин
керченский пролив
россия
чп на крымском мосту
общество
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Еще два новых пролета для Крымского моста будут установлены в ближайшие две недели, строения уже доставлены на место проведения работ, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."У нас задача надвинуть четыре пролетных строения, каждое пролетное строение по 300 тонн. Они все уже изготовлены, находятся на месте. Два пролетных строения мы надвинули, два еще надвинем в ближайшие буквально две недели", - сказал Хуснуллин журналистам.После чего, отметил он, начнутся работы по асфальтированию правой части моста.Как сообщал Хуснуллин ранее, одна из полос правой части автомобильного моста будет открыта 5 декабря, а уже к 20 декабря - обе полосы.На Крымском мосту 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.
https://realty.ria.ru/20221115/most-1831691026.html
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марат хуснуллин, владимир путин, керченский пролив, россия, чп на крымском мосту, общество
Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Керченский пролив, Россия, ЧП на Крымском мосту, Общество
16:49 15.11.2022
 
В ближайшие две недели установят еще два пролета Крымского моста

Вице-премьер Хуснуллин: еще два пролета Крымского моста установят в ближайшие две недели

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанкСтроители во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста
Строители во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
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Строители во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Еще два новых пролета для Крымского моста будут установлены в ближайшие две недели, строения уже доставлены на место проведения работ, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"У нас задача надвинуть четыре пролетных строения, каждое пролетное строение по 300 тонн. Они все уже изготовлены, находятся на месте. Два пролетных строения мы надвинули, два еще надвинем в ближайшие буквально две недели", - сказал Хуснуллин журналистам.
Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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Хуснуллин: дефицита провозных способностей ж/д ветки Крымского моста нет
После чего, отметил он, начнутся работы по асфальтированию правой части моста.
"После того, как мы закончим восстановление правой части, мы перейдем к восстановлению левой", - уточнил вице-премьер.
Как сообщал Хуснуллин ранее, одна из полос правой части автомобильного моста будет открыта 5 декабря, а уже к 20 декабря - обе полосы.
На Крымском мосту 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.
Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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Марат ХуснуллинВладимир ПутинКерченский проливРоссияЧП на Крымском мостуОбщество
 
 
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