https://ria.ru/20221115/krym-1831696973.html

В ближайшие две недели установят еще два пролета Крымского моста

В ближайшие две недели установят еще два пролета Крымского моста - РИА Новости, 15.11.2022

В ближайшие две недели установят еще два пролета Крымского моста

Еще два новых пролета для Крымского моста будут установлены в ближайшие две недели, строения уже доставлены на место проведения работ, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T16:49

2022-11-15T16:49

2022-11-15T16:49

марат хуснуллин

владимир путин

керченский пролив

россия

чп на крымском мосту

общество

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Еще два новых пролета для Крымского моста будут установлены в ближайшие две недели, строения уже доставлены на место проведения работ, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."У нас задача надвинуть четыре пролетных строения, каждое пролетное строение по 300 тонн. Они все уже изготовлены, находятся на месте. Два пролетных строения мы надвинули, два еще надвинем в ближайшие буквально две недели", - сказал Хуснуллин журналистам.После чего, отметил он, начнутся работы по асфальтированию правой части моста.Как сообщал Хуснуллин ранее, одна из полос правой части автомобильного моста будет открыта 5 декабря, а уже к 20 декабря - обе полосы.На Крымском мосту 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.

https://realty.ria.ru/20221115/most-1831691026.html

https://ria.ru/20221115/most-1831663860.html

керченский пролив

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

марат хуснуллин, владимир путин, керченский пролив, россия, чп на крымском мосту, общество