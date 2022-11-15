https://ria.ru/20221115/krizis-1831572681.html

Набиуллина рассказала, как избежать масштабного кризиса в мировой экономике

Набиуллина рассказала, как избежать масштабного кризиса в мировой экономике - РИА Новости, 15.11.2022

Набиуллина рассказала, как избежать масштабного кризиса в мировой экономике

Масштабного финансового кризиса в мировой экономике удастся избежать в случае повышения учетных ставок мировыми регуляторами, хотя они будут сдерживать... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:24

2022-11-15T12:24

2022-11-15T12:24

экономика

эльвира набиуллина

госдума рф

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Масштабного финансового кризиса в мировой экономике удастся избежать в случае повышения учетных ставок мировыми регуляторами, хотя они будут сдерживать экономический рост, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."Наш базовый прогноз исходит из того, что глобальная экономика будет развиваться в рамках уже сформированных трендов. Центральные банки справятся с раскручиванием инфляции, повышая ставки. Конечно, более высокие ставки будут сдерживать рост, но масштабного кризиса удастся избежать, и мировая финансовая система сохранит устойчивость", - сказала она.

https://ria.ru/20221115/rubl-1831572337.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, эльвира набиуллина, госдума рф