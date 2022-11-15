https://ria.ru/20221115/krizis-1831572681.html
Набиуллина рассказала, как избежать масштабного кризиса в мировой экономике
Набиуллина рассказала, как избежать масштабного кризиса в мировой экономике - РИА Новости, 15.11.2022
Набиуллина рассказала, как избежать масштабного кризиса в мировой экономике
Масштабного финансового кризиса в мировой экономике удастся избежать в случае повышения учетных ставок мировыми регуляторами, хотя они будут сдерживать... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:24
2022-11-15T12:24
2022-11-15T12:24
экономика
эльвира набиуллина
госдума рф
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Масштабного финансового кризиса в мировой экономике удастся избежать в случае повышения учетных ставок мировыми регуляторами, хотя они будут сдерживать экономический рост, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."Наш базовый прогноз исходит из того, что глобальная экономика будет развиваться в рамках уже сформированных трендов. Центральные банки справятся с раскручиванием инфляции, повышая ставки. Конечно, более высокие ставки будут сдерживать рост, но масштабного кризиса удастся избежать, и мировая финансовая система сохранит устойчивость", - сказала она.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльвира набиуллина, госдума рф
Экономика, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ
Набиуллина рассказала, как избежать масштабного кризиса в мировой экономике
Набиуллина: масштабного кризиса в мировой экономике можно избежать, повысив учетные ставки
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Масштабного финансового кризиса в мировой экономике удастся избежать в случае повышения учетных ставок мировыми регуляторами, хотя они будут сдерживать экономический рост, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"Наш базовый прогноз исходит из того, что глобальная экономика будет развиваться в рамках уже сформированных трендов. Центральные банки справятся с раскручиванием инфляции, повышая ставки. Конечно, более высокие ставки будут сдерживать рост, но масштабного кризиса удастся избежать, и мировая финансовая система сохранит устойчивость", - сказала она.