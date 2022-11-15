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Набиуллина рассказала, как избежать масштабного кризиса в мировой экономике - РИА Новости, 15.11.2022
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Набиуллина рассказала, как избежать масштабного кризиса в мировой экономике
Набиуллина рассказала, как избежать масштабного кризиса в мировой экономике - РИА Новости, 15.11.2022
Набиуллина рассказала, как избежать масштабного кризиса в мировой экономике
Масштабного финансового кризиса в мировой экономике удастся избежать в случае повышения учетных ставок мировыми регуляторами, хотя они будут сдерживать... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:24
2022-11-15T12:24
экономика
эльвира набиуллина
госдума рф
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Масштабного финансового кризиса в мировой экономике удастся избежать в случае повышения учетных ставок мировыми регуляторами, хотя они будут сдерживать экономический рост, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."Наш базовый прогноз исходит из того, что глобальная экономика будет развиваться в рамках уже сформированных трендов. Центральные банки справятся с раскручиванием инфляции, повышая ставки. Конечно, более высокие ставки будут сдерживать рост, но масштабного кризиса удастся избежать, и мировая финансовая система сохранит устойчивость", - сказала она.
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экономика, эльвира набиуллина, госдума рф
Экономика, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ
12:24 15.11.2022
 
Набиуллина рассказала, как избежать масштабного кризиса в мировой экономике

Набиуллина: масштабного кризиса в мировой экономике можно избежать, повысив учетные ставки

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Масштабного финансового кризиса в мировой экономике удастся избежать в случае повышения учетных ставок мировыми регуляторами, хотя они будут сдерживать экономический рост, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"Наш базовый прогноз исходит из того, что глобальная экономика будет развиваться в рамках уже сформированных трендов. Центральные банки справятся с раскручиванием инфляции, повышая ставки. Конечно, более высокие ставки будут сдерживать рост, но масштабного кризиса удастся избежать, и мировая финансовая система сохранит устойчивость", - сказала она.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 12:22
Набиуллина рассказала об укреплении рубля
 
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаГосдума РФ
 
 
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