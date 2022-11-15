https://ria.ru/20221115/krizis-1831500929.html

Глава Евросовета назвал решение продовольственного кризиса

Глава Евросовета назвал решение продовольственного кризиса - РИА Новости, 15.11.2022

Глава Евросовета назвал решение продовольственного кризиса

Глава Евросовета Шарль Мишель считает, что прекращение конфликта на Украине является лучшим способом решения продовольственного и энергетического кризиса. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T04:21

2022-11-15T04:21

2022-11-15T04:21

шарль мишель

сергей лавров

россия

украина

бали

большая двадцатка

евросовет

оон

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель считает, что прекращение конфликта на Украине является лучшим способом решения продовольственного и энергетического кризиса."Мы считаем, что лучший способ решения продовольственного и энергетического кризисов – вынудить Россию завершить эту бессмысленную войну и уважать Устав ООН", - сказал Мишель в ходе выступления на саммите G20, которое транслировалось на его странице в Twitter.Кроме того, глава Евросовета заявил, что саммит G20 "должен быть использован для оказания большего давления на Россию".Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, Россию на нем представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, сообщал ранее МИД РФ.

https://ria.ru/20221026/indoneziya-1826794929.html

россия

украина

бали

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шарль мишель, сергей лавров, россия, украина, бали, большая двадцатка, евросовет, оон