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Глава Евросовета назвал решение продовольственного кризиса - РИА Новости, 15.11.2022
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Глава Евросовета назвал решение продовольственного кризиса
Глава Евросовета назвал решение продовольственного кризиса - РИА Новости, 15.11.2022
Глава Евросовета назвал решение продовольственного кризиса
Глава Евросовета Шарль Мишель считает, что прекращение конфликта на Украине является лучшим способом решения продовольственного и энергетического кризиса. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T04:21
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шарль мишель
сергей лавров
россия
украина
бали
большая двадцатка
евросовет
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель считает, что прекращение конфликта на Украине является лучшим способом решения продовольственного и энергетического кризиса."Мы считаем, что лучший способ решения продовольственного и энергетического кризисов – вынудить Россию завершить эту бессмысленную войну и уважать Устав ООН", - сказал Мишель в ходе выступления на саммите G20, которое транслировалось на его странице в Twitter.Кроме того, глава Евросовета заявил, что саммит G20 "должен быть использован для оказания большего давления на Россию".Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, Россию на нем представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, сообщал ранее МИД РФ.
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шарль мишель, сергей лавров, россия, украина, бали, большая двадцатка, евросовет, оон
Шарль Мишель, Сергей Лавров, Россия, Украина, Бали, Большая двадцатка, Евросовет, ООН
04:21 15.11.2022
 
Глава Евросовета назвал решение продовольственного кризиса

Глава Евросовета: прекращение конфликта на Украине должно решить продовольственный кризис

© AP Photo / Olivier MatthysПредседатель Европейского совета Шарль Мишель
Председатель Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Председатель Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель считает, что прекращение конфликта на Украине является лучшим способом решения продовольственного и энергетического кризиса.
"Мы считаем, что лучший способ решения продовольственного и энергетического кризисов – вынудить Россию завершить эту бессмысленную войну и уважать Устав ООН", - сказал Мишель в ходе выступления на саммите G20, которое транслировалось на его странице в Twitter.
Кроме того, глава Евросовета заявил, что саммит G20 "должен быть использован для оказания большего давления на Россию".
Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, Россию на нем представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, сообщал ранее МИД РФ.
Улица индонезийской столицы Джакарты - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 01:54
СМИ: Россия и Индонезия обсудили преодоление продовольственного кризиса
 
Шарль МишельСергей ЛавровРоссияУкраинаБалиБольшая двадцаткаЕвросоветООН
 
 
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