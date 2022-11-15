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СМИ: США грозят "колоссальные последствия" из-за поддержки Украины - РИА Новости, 15.11.2022
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СМИ: США грозят "колоссальные последствия" из-за поддержки Украины
СМИ: США грозят "колоссальные последствия" из-за поддержки Украины - РИА Новости, 15.11.2022
СМИ: США грозят "колоссальные последствия" из-за поддержки Украины
Из-за военных поставок на Украину США серьезно истощают свой арсенал боеприпасов, пишет военный обозреватель Калеб Ларсон в статье для издания Newsweek. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T01:37
2022-11-15T01:37
украина
сша
россия
нато
ввс сша
калеб ларсон
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Из-за военных поставок на Украину США серьезно истощают свой арсенал боеприпасов, пишет военный обозреватель Калеб Ларсон в статье для издания Newsweek.Критическая нехватка боеприпасов, отмечается в публикации может привести к "колоссальным последствиям". В частности, во время Первой мировой в Великобритании произошел снарядный кризис 1915 года, который вылился не только в катастрофическое поражение британцев в битве за Обер-Ридж, но и к смене правительства, а в 2016 году нехватка высокоточных управляемых боеприпасов у ВВС США привела к тому, что некоторые партнеры по коалиции в борьбе против ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация) отвернулись от Америки.Американскую промышленную базу, считает Ларсон, необходимо снимать "с мирных рельсов". "Ее нужно расширять — нет, не переводить на военные рельсы, но хотя бы сделать так, чтобы она отвечала текущим потребностям", - уверен обозреватель.Такие шаги дадут промышленности ясный сигнал о спросе и позволит более тщательно планировать использование трудовых ресурсов, поиск сырья и производство, резюмируется в статье.Ранее стало известно, что Соединенные Штаты испытывают значительные проблемы с соблюдением стандартов оборонного производства, но в Вашингтоне это тщательно скрывают."Я думаю, что в Вашингтоне это своего рода секрет, что наша оборонно-промышленная база разрушена. Система сломана. Мы не можем производить оружие достаточно быстро", - заявил лен палаты представителей Майкл Маккол.На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять вооружения Украине. Москва неоднократно заявляла, что западные военные поставки только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.*Запрещенная в России террористическая организацияПолный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, сша, россия, нато, ввс сша, калеб ларсон, в мире
Украина, США, Россия, НАТО, ВВС США, Калеб Ларсон, В мире
01:37 15.11.2022
 
СМИ: США грозят "колоссальные последствия" из-за поддержки Украины

Newsweek: США грозит критическая нехватка боеприпасов из-за военных поставок Украине

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Из-за военных поставок на Украину США серьезно истощают свой арсенал боеприпасов, пишет военный обозреватель Калеб Ларсон в статье для издания Newsweek.
Критическая нехватка боеприпасов, отмечается в публикации может привести к "колоссальным последствиям". В частности, во время Первой мировой в Великобритании произошел снарядный кризис 1915 года, который вылился не только в катастрофическое поражение британцев в битве за Обер-Ридж, но и к смене правительства, а в 2016 году нехватка высокоточных управляемых боеприпасов у ВВС США привела к тому, что некоторые партнеры по коалиции в борьбе против ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация) отвернулись от Америки.
Американскую промышленную базу, считает Ларсон, необходимо снимать "с мирных рельсов". "Ее нужно расширять — нет, не переводить на военные рельсы, но хотя бы сделать так, чтобы она отвечала текущим потребностям", - уверен обозреватель.
Такие шаги дадут промышленности ясный сигнал о спросе и позволит более тщательно планировать использование трудовых ресурсов, поиск сырья и производство, резюмируется в статье.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 21:34
Конгрессмен США раскрыл секрет, связанный с поставками оружия на Украину
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты испытывают значительные проблемы с соблюдением стандартов оборонного производства, но в Вашингтоне это тщательно скрывают.
"Я думаю, что в Вашингтоне это своего рода секрет, что наша оборонно-промышленная база разрушена. Система сломана. Мы не можем производить оружие достаточно быстро", - заявил лен палаты представителей Майкл Маккол.
На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять вооружения Украине. Москва неоднократно заявляла, что западные военные поставки только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
*Запрещенная в России террористическая организация
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
УкраинаСШАРоссияНАТОВВС СШАКалеб ЛарсонВ мире
 
 
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