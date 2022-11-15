https://ria.ru/20221115/kosmonavt-1831724895.html

Россия подготовит первую женщину-космонавта Монголии

Россия подготовит первую женщину-космонавта Монголии - РИА Новости, 15.11.2022

Россия подготовит первую женщину-космонавта Монголии

Монголия договорилась о подготовке в России первой монгольской женщины-космонавта, сообщила журналистам во вторник вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T18:03

2022-11-15T18:03

2022-11-15T18:03

наука

виктория абрамченко

владимир джанибеков

космос - риа наука

монголия

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роскосмос

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Монголия договорилась о подготовке в России первой монгольской женщины-космонавта, сообщила журналистам во вторник вице-премьер РФ Виктория Абрамченко."Мы договорились подготовить российскими специалистами первую монгольскую женщину-космонавта. Считаю, что это будет такой хороший, знаковый проект, и это будет продолжение совместного полета Владимира Джанибекова и монгольского первого космонавта Жугдэрдэмидийна Гуррагчи", - сказала Абрамченко по итогам заседания Межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.Ранее в "Роскосмосе" уже сообщали РИА Новости, что госкорпорация обсуждала с министерством цифрового развития и связи Монголии подготовку женщины-космонавта из этой страны. Российские специалисты представили монгольской стороне возможные варианты подготовки и осуществления полета в космос монгольского космонавта.Также предполагалось подписание меморандума о взаимопонимании между "Роскосмосом" и монгольским министерством в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.Первым монгольским космонавтом стал Жугдэрдэмидийн Гуррагча, он с 22 по 30 марта 1981 года летал на станцию "Салют-6". Командиром экипажа был советский космонавт Владимир Джанибеков.

https://ria.ru/20221112/kosmos-1831007255.html

https://ria.ru/20221114/omgtu-1830500120.html

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виктория абрамченко, владимир джанибеков, космос - риа наука, монголия, россия, роскосмос