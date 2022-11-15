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Россия подготовит первую женщину-космонавта Монголии - РИА Новости, 15.11.2022
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Наука
https://ria.ru/20221115/kosmonavt-1831724895.html
Россия подготовит первую женщину-космонавта Монголии
Россия подготовит первую женщину-космонавта Монголии - РИА Новости, 15.11.2022
Россия подготовит первую женщину-космонавта Монголии
Монголия договорилась о подготовке в России первой монгольской женщины-космонавта, сообщила журналистам во вторник вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T18:03
2022-11-15T18:03
наука
виктория абрамченко
владимир джанибеков
космос - риа наука
монголия
россия
роскосмос
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Монголия договорилась о подготовке в России первой монгольской женщины-космонавта, сообщила журналистам во вторник вице-премьер РФ Виктория Абрамченко."Мы договорились подготовить российскими специалистами первую монгольскую женщину-космонавта. Считаю, что это будет такой хороший, знаковый проект, и это будет продолжение совместного полета Владимира Джанибекова и монгольского первого космонавта Жугдэрдэмидийна Гуррагчи", - сказала Абрамченко по итогам заседания Межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.Ранее в "Роскосмосе" уже сообщали РИА Новости, что госкорпорация обсуждала с министерством цифрового развития и связи Монголии подготовку женщины-космонавта из этой страны. Российские специалисты представили монгольской стороне возможные варианты подготовки и осуществления полета в космос монгольского космонавта.Также предполагалось подписание меморандума о взаимопонимании между "Роскосмосом" и монгольским министерством в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.Первым монгольским космонавтом стал Жугдэрдэмидийн Гуррагча, он с 22 по 30 марта 1981 года летал на станцию "Салют-6". Командиром экипажа был советский космонавт Владимир Джанибеков.
https://ria.ru/20221112/kosmos-1831007255.html
https://ria.ru/20221114/omgtu-1830500120.html
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виктория абрамченко, владимир джанибеков, космос - риа наука, монголия, россия, роскосмос
Наука, Виктория Абрамченко, Владимир Джанибеков, Космос - РИА Наука, Монголия, Россия, Роскосмос
18:03 15.11.2022
 
Россия подготовит первую женщину-космонавта Монголии

Монголия договорилась о подготовке в России первой женщины-космонавта

© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевВид на Землю с борта Международной космической станции
Вид на Землю с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
Вид на Землю с борта Международной космической станции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Монголия договорилась о подготовке в России первой монгольской женщины-космонавта, сообщила журналистам во вторник вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"Мы договорились подготовить российскими специалистами первую монгольскую женщину-космонавта. Считаю, что это будет такой хороший, знаковый проект, и это будет продолжение совместного полета Владимира Джанибекова и монгольского первого космонавта Жугдэрдэмидийна Гуррагчи", - сказала Абрамченко по итогам заседания Межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
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Ранее в "Роскосмосе" уже сообщали РИА Новости, что госкорпорация обсуждала с министерством цифрового развития и связи Монголии подготовку женщины-космонавта из этой страны. Российские специалисты представили монгольской стороне возможные варианты подготовки и осуществления полета в космос монгольского космонавта.
Также предполагалось подписание меморандума о взаимопонимании между "Роскосмосом" и монгольским министерством в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.
Первым монгольским космонавтом стал Жугдэрдэмидийн Гуррагча, он с 22 по 30 марта 1981 года летал на станцию "Салют-6". Командиром экипажа был советский космонавт Владимир Джанибеков.
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