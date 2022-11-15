https://ria.ru/20221115/korm-1831654332.html
Россия получила право поставлять корма для домашних животных в Южную Корею
Россия получила право поставлять корма для домашних животных в Южную Корею - РИА Новости, 15.11.2022
Россия получила право поставлять корма для домашних животных в Южную Корею
Россия получила право ввозить корма для домашних животных в Южную Корею, согласован соответствующий ветеринарный сертификат, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:27
2022-11-15T15:27
2022-11-15T15:27
экономика
россия
южная корея
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
экспорт
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия получила право ввозить корма для домашних животных в Южную Корею, согласован соответствующий ветеринарный сертификат, сообщает пресс-служба Россельхознадзора."Россельхознадзор совместно с министерством сельского хозяйства, продовольствия и сельских отношений Республики Корея (MAFRA) согласовал ветеринарный сертификат на ввоз из России в восточноазиатское государство кормов для домашних животных", - говорится в сообщении.Уточняется, что в соответствии с законом об управлении кормами Республики Корея импортер перед ввозом продукции должен обратиться в местные органы власти с заявкой на регистрацию кормовых ингредиентов. Соответственно, и продукция может быть экспортирована только при наличии такого сертификата.Кроме того, запрещен ввоз кормов, содержащих ингредиенты, произведенные из животноводческой продукции, импорт которой запрещен в Южную Корею в соответствии с ветеринарными требованиями, заключает Россельхознадзор.
https://ria.ru/20221114/kvota-1831259462.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, южная корея, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), экспорт
Экономика, Россия, Южная Корея, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Экспорт
Россия получила право поставлять корма для домашних животных в Южную Корею
Россельхознадзор: Россия получила право ввозить корма для домашних животных в Южную Корею
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости.
Россия получила право ввозить корма для домашних животных в Южную Корею, согласован соответствующий ветеринарный сертификат, сообщает пресс-служба
Россельхознадзора.
"Россельхознадзор совместно с министерством сельского хозяйства, продовольствия и сельских отношений Республики Корея (MAFRA) согласовал ветеринарный сертификат на ввоз из России в восточноазиатское государство кормов для домашних животных", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в соответствии с законом об управлении кормами Республики Корея импортер перед ввозом продукции должен обратиться в местные органы власти с заявкой на регистрацию кормовых ингредиентов. Соответственно, и продукция может быть экспортирована только при наличии такого сертификата.
Кроме того, запрещен ввоз кормов, содержащих ингредиенты, произведенные из животноводческой продукции, импорт которой запрещен в Южную Корею в соответствии с ветеринарными требованиями, заключает Россельхознадзор.