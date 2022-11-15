https://ria.ru/20221115/korm-1831654332.html

Россия получила право поставлять корма для домашних животных в Южную Корею

Россия получила право поставлять корма для домашних животных в Южную Корею - РИА Новости, 15.11.2022

Россия получила право поставлять корма для домашних животных в Южную Корею

Россия получила право ввозить корма для домашних животных в Южную Корею, согласован соответствующий ветеринарный сертификат, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T15:27

2022-11-15T15:27

2022-11-15T15:27

экономика

россия

южная корея

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

экспорт

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия получила право ввозить корма для домашних животных в Южную Корею, согласован соответствующий ветеринарный сертификат, сообщает пресс-служба Россельхознадзора."Россельхознадзор совместно с министерством сельского хозяйства, продовольствия и сельских отношений Республики Корея (MAFRA) согласовал ветеринарный сертификат на ввоз из России в восточноазиатское государство кормов для домашних животных", - говорится в сообщении.Уточняется, что в соответствии с законом об управлении кормами Республики Корея импортер перед ввозом продукции должен обратиться в местные органы власти с заявкой на регистрацию кормовых ингредиентов. Соответственно, и продукция может быть экспортирована только при наличии такого сертификата.Кроме того, запрещен ввоз кормов, содержащих ингредиенты, произведенные из животноводческой продукции, импорт которой запрещен в Южную Корею в соответствии с ветеринарными требованиями, заключает Россельхознадзор.

https://ria.ru/20221114/kvota-1831259462.html

россия

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, южная корея, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), экспорт