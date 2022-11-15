Рейтинг@Mail.ru
Россия получила право поставлять корма для домашних животных в Южную Корею - РИА Новости, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221115/korm-1831654332.html
Россия получила право поставлять корма для домашних животных в Южную Корею
Россия получила право поставлять корма для домашних животных в Южную Корею - РИА Новости, 15.11.2022
Россия получила право поставлять корма для домашних животных в Южную Корею
Россия получила право ввозить корма для домашних животных в Южную Корею, согласован соответствующий ветеринарный сертификат, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:27
2022-11-15T15:27
экономика
россия
южная корея
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
экспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156237/27/1562372733_0:120:2000:1244_1920x0_80_0_0_e3089d48a0dfeab1a51c5b533cacc2e7.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия получила право ввозить корма для домашних животных в Южную Корею, согласован соответствующий ветеринарный сертификат, сообщает пресс-служба Россельхознадзора."Россельхознадзор совместно с министерством сельского хозяйства, продовольствия и сельских отношений Республики Корея (MAFRA) согласовал ветеринарный сертификат на ввоз из России в восточноазиатское государство кормов для домашних животных", - говорится в сообщении.Уточняется, что в соответствии с законом об управлении кормами Республики Корея импортер перед ввозом продукции должен обратиться в местные органы власти с заявкой на регистрацию кормовых ингредиентов. Соответственно, и продукция может быть экспортирована только при наличии такого сертификата.Кроме того, запрещен ввоз кормов, содержащих ингредиенты, произведенные из животноводческой продукции, импорт которой запрещен в Южную Корею в соответствии с ветеринарными требованиями, заключает Россельхознадзор.
https://ria.ru/20221114/kvota-1831259462.html
россия
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156237/27/1562372733_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_7ea4d6626e1395065b07bebb02d3b333.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, южная корея, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), экспорт
Экономика, Россия, Южная Корея, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Экспорт
15:27 15.11.2022
 
Россия получила право поставлять корма для домашних животных в Южную Корею

Россельхознадзор: Россия получила право ввозить корма для домашних животных в Южную Корею

© Depositphotos.com / belchonockСухой корм для животных
Сухой корм для животных - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© Depositphotos.com / belchonock
Сухой корм для животных. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия получила право ввозить корма для домашних животных в Южную Корею, согласован соответствующий ветеринарный сертификат, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
"Россельхознадзор совместно с министерством сельского хозяйства, продовольствия и сельских отношений Республики Корея (MAFRA) согласовал ветеринарный сертификат на ввоз из России в восточноазиатское государство кормов для домашних животных", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в соответствии с законом об управлении кормами Республики Корея импортер перед ввозом продукции должен обратиться в местные органы власти с заявкой на регистрацию кормовых ингредиентов. Соответственно, и продукция может быть экспортирована только при наличии такого сертификата.
Кроме того, запрещен ввоз кормов, содержащих ингредиенты, произведенные из животноводческой продукции, импорт которой запрещен в Южную Корею в соответствии с ветеринарными требованиями, заключает Россельхознадзор.
Комбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 08:09
Таможенная подкомиссия одобрила квоту на вывоз зерна в 25,5 миллиона тонн
 
ЭкономикаРоссияЮжная КореяФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Экспорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала