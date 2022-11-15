https://ria.ru/20221115/kitay-1831547348.html

Розничные продажи в КНР выросли на 0,6%, онлайн-продажи - на 4,9%

Розничные продажи в КНР выросли на 0,6%, онлайн-продажи - на 4,9% - РИА Новости, 15.11.2022

Розничные продажи в КНР выросли на 0,6%, онлайн-продажи - на 4,9%

Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам 10 месяцев 2022 года вырос на 0,6%, составив 36,057 триллиона юаней (5,1 триллиона долларов),... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T11:15

2022-11-15T11:15

2022-11-15T11:15

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ПЕКИН, 15 ноя - РИА Новости. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам 10 месяцев 2022 года вырос на 0,6%, составив 36,057 триллиона юаней (5,1 триллиона долларов), розничные онлайн-продажи выросли на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 10,95 триллиона юаней (1,55 триллиона долларов), свидетельствуют данные государственного статистического бюро страны.Розничные продажи в городах за отчетный период выросли на 0,5%, составив 31,2649 триллиона юаней (4,43 триллиона долларов). Продажи в сельской местности выросли на 0,8% - до 4,7926 триллиона юаней (678,8 миллиарда долларов).Отдельно в октябре объем розничных продаж потребительских товаров упал на 0,5% по сравнению с октябрем 2021 года - до 4,027 триллиона юаней (570,4 миллиарда долларов).Розничные онлайн-продажи за январь-октябрь выросли на 4,9% в годовом выражении, составив 10,95 триллиона юаней (1,55 триллиона долларов), в том числе продажи физических товаров выросли на 7,2% в годовом выражении, составив 9,45 триллиона юаней (1,33 триллиона долларов). Розничные онлайн-продажи продуктов питания, одежды и товаров широкого потребления выросли на 16,7%, 5,3% и 6,5% соответственно.По итогам 2021 года объем розничных продаж в Китае вырос на 12,4%, составив 44,082 триллиона юаней (6,93 триллиона долларов). Рост розничных онлайн-продаж составил 12%, достигнув 10,804 триллиона юаней (1,7 триллиона долларов).

https://ria.ru/20221114/avtomobili-1831390706.html

китай

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, продажи, торговля