Кипр предоставит персонал для обучения украинских военных
Глава Минобороны Петридис: Кипр предоставит персонал для обучения украинских военных
© AP Photo / Sergei ChuzavkovСолдаты украинской правительственной армии
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Солдаты украинской правительственной армии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Кипр предоставит персонал для обучения украинских военных, сообщил министр обороны островного государства Хараламбос Петридис журналистам по прибытии в Брюссель на совет по иностранным делам и обороне.
В Москве ранее с сожалением отмечали, что "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима", заявлял ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
"Мы полностью поддержим новую миссию ЕС по помощи Украине. Мы изучаем пути предоставления экспертов, мы предоставим персонал для новых тренировочных центров миссии", - сказал Петридис.
По его словам, кипрский персонал будет находиться в тренировочном центре в Германии.
Кипр также полностью поддержит проекты совместной обороны Европы, сказал Петридис.
МИД Кипра по итогам прошедшего накануне в Брюсселе совета министров иностранных дел ЕС сообщил, что Никосия предложит экспертные знания в вопросах разминирования в рамках военной тренировочной миссии для Украины (EUMAM Ukraine).
Предполагается, что ЕС будет обучать 15 тысяч украинских военных.
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