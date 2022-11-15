https://ria.ru/20221115/kiev-1831703616.html

Кличко сообщил о новых взрывах в Киеве

Кличко сообщил о новых взрывах в Киеве - РИА Новости, 15.11.2022

Кличко сообщил о новых взрывах в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Печерском районе столицы есть попадание. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T17:08

2022-11-15T17:08

2022-11-15T17:23

специальная военная операция на украине

киев

в мире

виталий кличко

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Печерском районе столицы есть попадание.Ранее масштабная воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве, ряд изданий пишет о работе ПВО."Еще одно попадание в Печерском районе. Многоэтажка", - написал Кличко в Telegram.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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Кирилл Волков

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