17:08 15.11.2022 (обновлено: 17:23 15.11.2022)
Кличко сообщил о новых взрывах в Киеве
Мэр Киева Кличко сообщил о взрыве в многоэтажном жилом доме в Печерском районе
© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Печерском районе столицы есть попадание.
Ранее масштабная воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве, ряд изданий пишет о работе ПВО.
"Еще одно попадание в Печерском районе. Многоэтажка", - написал Кличко в Telegram.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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