https://ria.ru/20221115/kiberataki-1831753810.html

В США опасаются российских кибератак из-за критики спецоперации на Украине

В США опасаются российских кибератак из-за критики спецоперации на Украине - РИА Новости, 15.11.2022

В США опасаются российских кибератак из-за критики спецоперации на Украине

США опасаются кибератак из РФ в ответ на критику операции на Украине, заявил глава министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркас. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T19:21

2022-11-15T19:21

2022-11-15T19:21

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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. США опасаются кибератак из РФ в ответ на критику операции на Украине, заявил глава министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркас.Майоркас считает, что представляемые РФ киберугрозы возрастают в связи с международным давлением из-за специальной военной операции на Украине.Россия в прошлом не раз отвергала бездоказательные обвинения США во вмешательстве, в том числе во внутренние дела других стран и кибершпионаж. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные обвинения "абсолютно голословными".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221115/ukraina-1831705603.html

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в мире, россия, сша, украина, донбасс