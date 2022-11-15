https://ria.ru/20221115/kherson-1831746660.html
В МВД заявили, что всех "фашиствующих элементов" удалось вывезти из Херсона
В МВД заявили, что всех "фашиствующих элементов" удалось вывезти из Херсона - РИА Новости, 15.11.2022
В МВД заявили, что всех "фашиствующих элементов" удалось вывезти из Херсона
Все "фашиствующие элементы" вывезены из Херсона, в ближайшее время начнутся суды, в том числе по военным преступлениям, заявил замначальника управления... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T18:53
2022-11-15T18:53
2022-11-15T18:53
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
херсон
херсонская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Все "фашиствующие элементы" вывезены из Херсона, в ближайшее время начнутся суды, в том числе по военным преступлениям, заявил замначальника управления организации деятельности ИВС, специальных приемников и подразделений охранно-конвойной службы МВД РФ Олег Извозчиков."Сейчас я просто открою вам секрет, что из Херсона всех фашиствующих элементов у нас перебросили на нашу территорию... сейчас будут судебные заседания", - сказал он на заседании комитета в Госдуме, посвященному законопроекту об общественном контроле в СИЗО, колониях и изоляторах временного содержания. На заседании, в частности, обсуждалось предложение о допуске правозащитников в конвойные помещения судов и МВД."Сейчас, в настоящее время, будет много судебных заседаний по военным преступникам. Понимаете, у нас в некоторых субъектах с конвойщиками возникает некоторая проблема: у нас не идут в конвойные подразделения, потому что нагрузка в конвойных подразделениях очень и очень большая", - добавил Извозчиков. Он отметил, что в данных подразделениях сейчас "до 25% вакансий", поэтому обеспечить безопасность придется "ограниченным составом"."Встает вопрос именно безопасности: любой член ОНК, который должен посетить ИВС или, допустим, сейчас будет посещать здание конвоев в суде, он должен будет сопровождаться одним сотрудником или двумя сотрудниками, чтобы обеспечить его безопасность, а ОНКшники будут ходить по двое, минимум по двое", - резюмировал представитель ведомства.
https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В МВД заявили, что всех "фашиствующих элементов" удалось вывезти из Херсона
Офицер МВД Извозчиков сообщил, что "фашиствующих элементов" вывезли из Херсона для суда