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В МВД заявили, что всех "фашиствующих элементов" удалось вывезти из Херсона - РИА Новости, 15.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/kherson-1831746660.html
В МВД заявили, что всех "фашиствующих элементов" удалось вывезти из Херсона
В МВД заявили, что всех "фашиствующих элементов" удалось вывезти из Херсона - РИА Новости, 15.11.2022
В МВД заявили, что всех "фашиствующих элементов" удалось вывезти из Херсона
Все "фашиствующие элементы" вывезены из Херсона, в ближайшее время начнутся суды, в том числе по военным преступлениям, заявил замначальника управления... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T18:53
2022-11-15T18:53
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
херсон
херсонская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Все "фашиствующие элементы" вывезены из Херсона, в ближайшее время начнутся суды, в том числе по военным преступлениям, заявил замначальника управления организации деятельности ИВС, специальных приемников и подразделений охранно-конвойной службы МВД РФ Олег Извозчиков."Сейчас я просто открою вам секрет, что из Херсона всех фашиствующих элементов у нас перебросили на нашу территорию... сейчас будут судебные заседания", - сказал он на заседании комитета в Госдуме, посвященному законопроекту об общественном контроле в СИЗО, колониях и изоляторах временного содержания. На заседании, в частности, обсуждалось предложение о допуске правозащитников в конвойные помещения судов и МВД."Сейчас, в настоящее время, будет много судебных заседаний по военным преступникам. Понимаете, у нас в некоторых субъектах с конвойщиками возникает некоторая проблема: у нас не идут в конвойные подразделения, потому что нагрузка в конвойных подразделениях очень и очень большая", - добавил Извозчиков. Он отметил, что в данных подразделениях сейчас "до 25% вакансий", поэтому обеспечить безопасность придется "ограниченным составом"."Встает вопрос именно безопасности: любой член ОНК, который должен посетить ИВС или, допустим, сейчас будет посещать здание конвоев в суде, он должен будет сопровождаться одним сотрудником или двумя сотрудниками, чтобы обеспечить его безопасность, а ОНКшники будут ходить по двое, минимум по двое", - резюмировал представитель ведомства.
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безопасность, россия, херсон, херсонская область , министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Херсон, Херсонская область , Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ситуация в ДНР и ЛНР
18:53 15.11.2022
 
В МВД заявили, что всех "фашиствующих элементов" удалось вывезти из Херсона

Офицер МВД Извозчиков сообщил, что "фашиствующих элементов" вывезли из Херсона для суда

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Все "фашиствующие элементы" вывезены из Херсона, в ближайшее время начнутся суды, в том числе по военным преступлениям, заявил замначальника управления организации деятельности ИВС, специальных приемников и подразделений охранно-конвойной службы МВД РФ Олег Извозчиков.
"Сейчас я просто открою вам секрет, что из Херсона всех фашиствующих элементов у нас перебросили на нашу территорию... сейчас будут судебные заседания", - сказал он на заседании комитета в Госдуме, посвященному законопроекту об общественном контроле в СИЗО, колониях и изоляторах временного содержания. На заседании, в частности, обсуждалось предложение о допуске правозащитников в конвойные помещения судов и МВД.
"Сейчас, в настоящее время, будет много судебных заседаний по военным преступникам. Понимаете, у нас в некоторых субъектах с конвойщиками возникает некоторая проблема: у нас не идут в конвойные подразделения, потому что нагрузка в конвойных подразделениях очень и очень большая", - добавил Извозчиков. Он отметил, что в данных подразделениях сейчас "до 25% вакансий", поэтому обеспечить безопасность придется "ограниченным составом".
"Встает вопрос именно безопасности: любой член ОНК, который должен посетить ИВС или, допустим, сейчас будет посещать здание конвоев в суде, он должен будет сопровождаться одним сотрудником или двумя сотрудниками, чтобы обеспечить его безопасность, а ОНКшники будут ходить по двое, минимум по двое", - резюмировал представитель ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХерсонХерсонская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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