https://ria.ru/20221115/kherson-1831723478.html

Сальдо заявил о продолжении эвакуации жителей Херсонской области

Сальдо заявил о продолжении эвакуации жителей Херсонской области - РИА Новости, 15.11.2022

Сальдо заявил о продолжении эвакуации жителей Херсонской области

Вывоз жителей Херсонской области продолжается, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T17:59

2022-11-15T17:59

2022-11-15T18:00

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

херсонская область

россия

новая каховка

вооруженные силы украины

украина

в мире

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Вывоз жителей Херсонской области продолжается, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.Как отметил он в эфире телеканала "Россия 24", люди уезжают вглубь области или же в другие субъекты РФ, многие остаются у родственников в городах Каховка, Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань. Сальдо добавил, что перемещение жителей продолжается.Как ранее сообщал мэр Херсона, в городе остались порядка 80-100 мирных жителей.

https://ria.ru/20221115/kherson-1831704911.html

херсонская область

россия

новая каховка

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владимир сальдо, херсонская область , россия, новая каховка, вооруженные силы украины, украина, в мире