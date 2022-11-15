https://ria.ru/20221115/kherson-1831723478.html
Сальдо заявил о продолжении эвакуации жителей Херсонской области
Сальдо заявил о продолжении эвакуации жителей Херсонской области - РИА Новости, 15.11.2022
Сальдо заявил о продолжении эвакуации жителей Херсонской области
Вывоз жителей Херсонской области продолжается, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T17:59
2022-11-15T17:59
2022-11-15T18:00
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсонская область
россия
новая каховка
вооруженные силы украины
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в мире
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Вывоз жителей Херсонской области продолжается, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.Как отметил он в эфире телеканала "Россия 24", люди уезжают вглубь области или же в другие субъекты РФ, многие остаются у родственников в городах Каховка, Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань. Сальдо добавил, что перемещение жителей продолжается.Как ранее сообщал мэр Херсона, в городе остались порядка 80-100 мирных жителей.
https://ria.ru/20221115/kherson-1831704911.html
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Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсонская область , Россия, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
17:59 15.11.2022 (обновлено: 18:00 15.11.2022)
Сальдо заявил о продолжении эвакуации жителей Херсонской области
Врио главы Херсонской области Сальдо заявил о продолжении эвакуации жителей региона