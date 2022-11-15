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Комиссия СПЧ обратилась в ООН после сообщений о пытках жителей Херсона - РИА Новости, 15.11.2022
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Комиссия СПЧ обратилась в ООН после сообщений о пытках жителей Херсона
Комиссия СПЧ обратилась в ООН после сообщений о пытках жителей Херсона - РИА Новости, 15.11.2022
Комиссия СПЧ обратилась в ООН после сообщений о пытках жителей Херсона
Комиссия Совета по правам человека при президенте РФ обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека, миссии Международного Красного Креста на Украине... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T17:11
2022-11-15T17:23
в мире
украина
херсон
россия
вооруженные силы украины
оон
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Комиссия Совета по правам человека при президенте РФ обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека, миссии Международного Красного Креста на Украине и другим международным правозащитным организациям из-за фотографий Ассошиэйтед Пресс, в котором изображены привязанные к столбам люди в Херсоне, сообщила пресс-служба СПЧ."Фотографии агентства Ассошиэйтед Пресс пыток людей в Херсоне – еще одно доказательство противоправных действий украинских спецслужб. Призываем офис Верховного комиссара ООН по правам человека, миссию Международного Красного Креста на Украине, другие международные правозащитные и гуманитарные организации обратить внимание на факты публичных пыток и унижений, которые совершают украинские спецслужбы, и дать им должную оценку", - говорится на сайте СПЧ.По данным пресс-службы, после вступления подразделений ВСУ в Херсон в СМИ появилась фотография информационного агентства Ассошиэйтед Пресс, на которой изображены местные жители, прикованные к уличным столбам в Херсоне.Также в Совете отмечают, что на фотографии видно, как жителей приковали к столбам пластиковыми наручниками. Согласно заявлению Совета, такие наручники используют в качестве спецсредств различные правоохранительные органы Украины, в том числе, и Служба безопасности Украины."Это не скотч, которым ради издевательств традиционно приматывают людей к фонарным столбам, не бельевая веревка – это средства из арсенала спецслужбы. А значит, перед нами на фотографии международного информационного агентства – документальное подтверждения фактов унижения и пыток, организованных государственной спецслужбой Украины, Службой безопасности", - заявили в СПЧ.
https://ria.ru/20221114/repressii-1831461948.html
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в мире, украина, херсон, россия, вооруженные силы украины, оон, совет по правам человека при президенте рф (спч)
В мире, Украина, Херсон, Россия, Вооруженные силы Украины, ООН, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
17:11 15.11.2022 (обновлено: 17:23 15.11.2022)
 
Комиссия СПЧ обратилась в ООН после сообщений о пытках жителей Херсона

Комиссия СПЧ обратилась в ООН и МККК по фотографиям привязанных к столбам людей в Херсоне

© AP Photo / LibkosЖители Херсона, привязанные за руки к столбам на одной из улиц города
Жители Херсона, привязанные за руки к столбам на одной из улиц города - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Libkos
Жители Херсона, привязанные за руки к столбам на одной из улиц города. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Комиссия Совета по правам человека при президенте РФ обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека, миссии Международного Красного Креста на Украине и другим международным правозащитным организациям из-за фотографий Ассошиэйтед Пресс, в котором изображены привязанные к столбам люди в Херсоне, сообщила пресс-служба СПЧ.
"Фотографии агентства Ассошиэйтед Пресс пыток людей в Херсоне – еще одно доказательство противоправных действий украинских спецслужб. Призываем офис Верховного комиссара ООН по правам человека, миссию Международного Красного Креста на Украине, другие международные правозащитные и гуманитарные организации обратить внимание на факты публичных пыток и унижений, которые совершают украинские спецслужбы, и дать им должную оценку", - говорится на сайте СПЧ.
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По данным пресс-службы, после вступления подразделений ВСУ в Херсон в СМИ появилась фотография информационного агентства Ассошиэйтед Пресс, на которой изображены местные жители, прикованные к уличным столбам в Херсоне.
"Некоторые западные издания, например, газета Daily Mail, пишут, что на фото изображены люди, поддерживающие Россию. Зная варварскую практику подобного унижения на Украине – привязывание людей к столбам и публичное выставление на поругание – хотелось бы в этом конкретном случае обратить внимание членов международных и гуманитарных организаций на одну немаловажную и показательную деталь", - сообщили в СПЧ.
Также в Совете отмечают, что на фотографии видно, как жителей приковали к столбам пластиковыми наручниками. Согласно заявлению Совета, такие наручники используют в качестве спецсредств различные правоохранительные органы Украины, в том числе, и Служба безопасности Украины.
"Это не скотч, которым ради издевательств традиционно приматывают людей к фонарным столбам, не бельевая веревка – это средства из арсенала спецслужбы. А значит, перед нами на фотографии международного информационного агентства – документальное подтверждения фактов унижения и пыток, организованных государственной спецслужбой Украины, Службой безопасности", - заявили в СПЧ.
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В миреУкраинаХерсонРоссияВооруженные силы УкраиныООНСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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