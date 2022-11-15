17:11 15.11.2022 (обновлено: 17:23 15.11.2022)
Комиссия СПЧ обратилась в ООН после сообщений о пытках жителей Херсона
Комиссия СПЧ обратилась в ООН и МККК по фотографиям привязанных к столбам людей в Херсоне
© AP Photo / LibkosЖители Херсона, привязанные за руки к столбам на одной из улиц города
© AP Photo / Libkos
Жители Херсона, привязанные за руки к столбам на одной из улиц города. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Комиссия Совета по правам человека при президенте РФ обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека, миссии Международного Красного Креста на Украине и другим международным правозащитным организациям из-за фотографий Ассошиэйтед Пресс, в котором изображены привязанные к столбам люди в Херсоне, сообщила пресс-служба СПЧ.
"Фотографии агентства Ассошиэйтед Пресс пыток людей в Херсоне – еще одно доказательство противоправных действий украинских спецслужб. Призываем офис Верховного комиссара ООН по правам человека, миссию Международного Красного Креста на Украине, другие международные правозащитные и гуманитарные организации обратить внимание на факты публичных пыток и унижений, которые совершают украинские спецслужбы, и дать им должную оценку", - говорится на сайте СПЧ.
По данным пресс-службы, после вступления подразделений ВСУ в Херсон в СМИ появилась фотография информационного агентства Ассошиэйтед Пресс, на которой изображены местные жители, прикованные к уличным столбам в Херсоне.
"Некоторые западные издания, например, газета Daily Mail, пишут, что на фото изображены люди, поддерживающие Россию. Зная варварскую практику подобного унижения на Украине – привязывание людей к столбам и публичное выставление на поругание – хотелось бы в этом конкретном случае обратить внимание членов международных и гуманитарных организаций на одну немаловажную и показательную деталь", - сообщили в СПЧ.
Также в Совете отмечают, что на фотографии видно, как жителей приковали к столбам пластиковыми наручниками. Согласно заявлению Совета, такие наручники используют в качестве спецсредств различные правоохранительные органы Украины, в том числе, и Служба безопасности Украины.
"Это не скотч, которым ради издевательств традиционно приматывают людей к фонарным столбам, не бельевая веревка – это средства из арсенала спецслужбы. А значит, перед нами на фотографии международного информационного агентства – документальное подтверждения фактов унижения и пыток, организованных государственной спецслужбой Украины, Службой безопасности", - заявили в СПЧ.