https://ria.ru/20221115/kherson-1831704911.html

Комиссия СПЧ обратилась в ООН после сообщений о пытках жителей Херсона

Комиссия СПЧ обратилась в ООН после сообщений о пытках жителей Херсона - РИА Новости, 15.11.2022

Комиссия СПЧ обратилась в ООН после сообщений о пытках жителей Херсона

Комиссия Совета по правам человека при президенте РФ обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека, миссии Международного Красного Креста на Украине... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T17:11

2022-11-15T17:11

2022-11-15T17:23

в мире

украина

херсон

россия

вооруженные силы украины

оон

совет по правам человека при президенте рф (спч)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831279625_0:166:2079:1336_1920x0_80_0_0_627b50d469c9084da2a4db2687cb89ca.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Комиссия Совета по правам человека при президенте РФ обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека, миссии Международного Красного Креста на Украине и другим международным правозащитным организациям из-за фотографий Ассошиэйтед Пресс, в котором изображены привязанные к столбам люди в Херсоне, сообщила пресс-служба СПЧ."Фотографии агентства Ассошиэйтед Пресс пыток людей в Херсоне – еще одно доказательство противоправных действий украинских спецслужб. Призываем офис Верховного комиссара ООН по правам человека, миссию Международного Красного Креста на Украине, другие международные правозащитные и гуманитарные организации обратить внимание на факты публичных пыток и унижений, которые совершают украинские спецслужбы, и дать им должную оценку", - говорится на сайте СПЧ.По данным пресс-службы, после вступления подразделений ВСУ в Херсон в СМИ появилась фотография информационного агентства Ассошиэйтед Пресс, на которой изображены местные жители, прикованные к уличным столбам в Херсоне.Также в Совете отмечают, что на фотографии видно, как жителей приковали к столбам пластиковыми наручниками. Согласно заявлению Совета, такие наручники используют в качестве спецсредств различные правоохранительные органы Украины, в том числе, и Служба безопасности Украины."Это не скотч, которым ради издевательств традиционно приматывают людей к фонарным столбам, не бельевая веревка – это средства из арсенала спецслужбы. А значит, перед нами на фотографии международного информационного агентства – документальное подтверждения фактов унижения и пыток, организованных государственной спецслужбой Украины, Службой безопасности", - заявили в СПЧ.

https://ria.ru/20221114/repressii-1831461948.html

https://ria.ru/20221114/kherson-1831309501.html

украина

херсон

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, херсон, россия, вооруженные силы украины, оон, совет по правам человека при президенте рф (спч)