https://ria.ru/20221115/kherson-1831628812.html

Херсонская область получит бюджет развития

Херсонская область получит бюджет развития - РИА Новости, 15.11.2022

Херсонская область получит бюджет развития

Администрация Херсонской области продолжает работу, сейчас формируется бюджет развития региона, сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T14:34

2022-11-15T14:34

2022-11-15T14:34

экономика

владимир сальдо

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Администрация Херсонской области продолжает работу, сейчас формируется бюджет развития региона, сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо."Никакого уныния у нас нет. Мы настроены на конструктив и на продолжение работы и уже сейчас планируем бюджет, который будет составной частью единого бюджета Российской Федерации. Это будет бюджет развития", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, Херсонская область с принятием нового бюджета получит возможности для развития.

https://radiosputnik.ria.ru/20221115/kherson-1831596814.html

херсонская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, владимир сальдо, херсонская область