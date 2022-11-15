https://ria.ru/20221115/kherson-1831628812.html
Херсонская область получит бюджет развития
Херсонская область получит бюджет развития - РИА Новости, 15.11.2022
Херсонская область получит бюджет развития
Администрация Херсонской области продолжает работу, сейчас формируется бюджет развития региона, сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:34
2022-11-15T14:34
2022-11-15T14:34
экономика
владимир сальдо
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Администрация Херсонской области продолжает работу, сейчас формируется бюджет развития региона, сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо."Никакого уныния у нас нет. Мы настроены на конструктив и на продолжение работы и уже сейчас планируем бюджет, который будет составной частью единого бюджета Российской Федерации. Это будет бюджет развития", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, Херсонская область с принятием нового бюджета получит возможности для развития.
https://radiosputnik.ria.ru/20221115/kherson-1831596814.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир сальдо, херсонская область
Экономика, Владимир Сальдо, Херсонская область
Херсонская область получит бюджет развития
Врио губернатора Сальдо: Херсонская область получит бюджет развития