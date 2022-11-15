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Мэр Харькова сообщил об ударе по объекту критической инфраструктуры - РИА Новости, 15.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/kharkov-1831711624.html
Мэр Харькова сообщил об ударе по объекту критической инфраструктуры
Мэр Харькова сообщил об ударе по объекту критической инфраструктуры - РИА Новости, 15.11.2022
Мэр Харькова сообщил об ударе по объекту критической инфраструктуры
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил во вторник об ударе по объекту критической инфраструктуры, в городе есть проблемы с электроснабжением. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T17:26
2022-11-15T17:55
специальная военная операция на украине
харьков
в мире
владимир зеленский
украина
киев
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил во вторник об ударе по объекту критической инфраструктуры, в городе есть проблемы с электроснабжением.Ранее масштабная воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве, ряд изданий пишет о работе ПВО."Прилеты" по объекту критической инфраструктуры. О пострадавших на данный момент информации нет. Из-за повреждений объекта есть проблемы с энергоснабжением", - написал Терехов в своем Telegram-канале.Он также сообщил, что остановлен наземный электротранспорт и метро.В свою очередь глава военной администрации Хмельницкой области Сергей Гамалий сообщил, что есть два попадания по Хмельницкой территориальной общине. "В части города Хмельницкого отсутствует электроснабжение", - написал он в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221115/ukraina-1831717440.html
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харьков, в мире, владимир зеленский, украина, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьков, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ
17:26 15.11.2022 (обновлено: 17:55 15.11.2022)
 
Мэр Харькова сообщил об ударе по объекту критической инфраструктуры

Мэр Харькова сообщил об ударе по объекту инфраструктуры, есть проблема с электроснабжением

© Depositphotos.com / ValirinХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© Depositphotos.com / Valirin
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил во вторник об ударе по объекту критической инфраструктуры, в городе есть проблемы с электроснабжением.
Ранее масштабная воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве, ряд изданий пишет о работе ПВО.
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"Прилеты" по объекту критической инфраструктуры. О пострадавших на данный момент информации нет. Из-за повреждений объекта есть проблемы с энергоснабжением", - написал Терехов в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что остановлен наземный электротранспорт и метро.
В свою очередь глава военной администрации Хмельницкой области Сергей Гамалий сообщил, что есть два попадания по Хмельницкой территориальной общине. "В части города Хмельницкого отсутствует электроснабжение", - написал он в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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