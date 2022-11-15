https://ria.ru/20221115/kharkov-1831704787.html
Власти Харькова сообщили об ударах по городу
Власти Харькова сообщили об ударах по городу - РИА Новости, 15.11.2022
Власти Харькова сообщили об ударах по городу
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил во вторник об ударах по Харькову. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T17:11
2022-11-15T17:11
2022-11-15T17:27
в мире
харьков
житомир
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил во вторник об ударах по Харькову."Оккупанты наносят удары по Харькову! Оставайтесь в укрытиях", - написал он в своем Telegram-канале."В Житомире и в Харькове после "прилётов" в отдельных районах городов пропало электричество", - сообщает интернет-издание "Страна".Позднее стало известно, что движение поездов в метро остановлено."Временно прекращено движение по линиям Харьковского метрополитена", - говорится в сообщении метрополитена в Telegram-канале.Причина остановки поездов не уточняется.Ранее масштабная воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221115/pomosch-1831368375.html
https://ria.ru/20221115/ges-1831620734.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, житомир
В мире, Харьков, Житомир, Специальная военная операция на Украине
17:11 15.11.2022 (обновлено: 17:27 15.11.2022)
Власти Харькова сообщили об ударах по городу
В Харькове сообщили об ударах по городу и отключении электричества
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил
во вторник об ударах по Харькову.
"Оккупанты наносят удары по Харькову! Оставайтесь в укрытиях", - написал он в своем Telegram-канале.
"В Житомире и в Харькове после "прилётов" в отдельных районах городов пропало электричество", - сообщает
интернет-издание "Страна".
Позднее стало известно, что движение поездов в метро остановлено.
"Временно прекращено движение по линиям Харьковского метрополитена", - говорится в сообщении
метрополитена в Telegram-канале.
Причина остановки поездов не уточняется.
Ранее масштабная воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.