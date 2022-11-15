https://ria.ru/20221115/kharkov-1831704787.html

Власти Харькова сообщили об ударах по городу

Власти Харькова сообщили об ударах по городу - РИА Новости, 15.11.2022

Власти Харькова сообщили об ударах по городу

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил во вторник об ударах по Харькову. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T17:11

2022-11-15T17:11

2022-11-15T17:27

в мире

харьков

житомир

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816417738_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_a5d20d153a27005791f5ffaa8f947ff0.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил во вторник об ударах по Харькову."Оккупанты наносят удары по Харькову! Оставайтесь в укрытиях", - написал он в своем Telegram-канале."В Житомире и в Харькове после "прилётов" в отдельных районах городов пропало электричество", - сообщает интернет-издание "Страна".Позднее стало известно, что движение поездов в метро остановлено."Временно прекращено движение по линиям Харьковского метрополитена", - говорится в сообщении метрополитена в Telegram-канале.Причина остановки поездов не уточняется.Ранее масштабная воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221115/pomosch-1831368375.html

https://ria.ru/20221115/ges-1831620734.html

харьков

житомир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, харьков, житомир