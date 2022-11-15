https://ria.ru/20221115/khab-1831637688.html

Лавров: газовый хаб в Турции компенсирует потери по "Северным потокам"

Лавров: газовый хаб в Турции компенсирует потери по "Северным потокам" - РИА Новости, 15.11.2022

Лавров: газовый хаб в Турции компенсирует потери по "Северным потокам"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20 заявил, что газовый хаб в Турции компенсирует потерянные объемы транзита по "Северным потокам",... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T14:51

2022-11-15T14:51

2022-11-15T15:27

сергей лавров

экономика

турция

большая двадцатка

северный поток

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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20 заявил, что газовый хаб в Турции компенсирует потерянные объемы транзита по "Северным потокам", следует из тезисов его выступления.По его словам, Россия делает все в интересах укрепления энергетической безопасности, в частности наращивает производство СПГ, развивает трансграничные трубопроводные проекты, а также прорабатывает создание газового хаба в Турции, который компенсирует объемы транзита, шедшие по "Северным потокам".Говоря об углеводородах, Лавров отметил, что объем добычи нефти превосходит показатели прошлого года, Россия намерена увеличить экспорт и расширить его географию.

https://ria.ru/20221115/energetiki-1831468892.html

турция

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, экономика, турция, большая двадцатка, северный поток