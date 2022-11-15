https://ria.ru/20221115/khab-1831637688.html
Лавров: газовый хаб в Турции компенсирует потери по "Северным потокам"
Лавров: газовый хаб в Турции компенсирует потери по "Северным потокам" - РИА Новости, 15.11.2022
Лавров: газовый хаб в Турции компенсирует потери по "Северным потокам"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20 заявил, что газовый хаб в Турции компенсирует потерянные объемы транзита по "Северным потокам",... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:51
2022-11-15T14:51
2022-11-15T15:27
сергей лавров
экономика
турция
большая двадцатка
северный поток
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20 заявил, что газовый хаб в Турции компенсирует потерянные объемы транзита по "Северным потокам", следует из тезисов его выступления.По его словам, Россия делает все в интересах укрепления энергетической безопасности, в частности наращивает производство СПГ, развивает трансграничные трубопроводные проекты, а также прорабатывает создание газового хаба в Турции, который компенсирует объемы транзита, шедшие по "Северным потокам".Говоря об углеводородах, Лавров отметил, что объем добычи нефти превосходит показатели прошлого года, Россия намерена увеличить экспорт и расширить его географию.
https://ria.ru/20221115/energetiki-1831468892.html
турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, экономика, турция, большая двадцатка, северный поток
Сергей Лавров, Экономика, Турция, Большая двадцатка, Северный поток
14:51 15.11.2022 (обновлено: 15:27 15.11.2022)
Лавров: газовый хаб в Турции компенсирует потери по "Северным потокам"
Глава МИД Лавров: газовый хаб в Турции компенсирует потери по "Северным потокам"
ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20 заявил, что газовый хаб в Турции компенсирует потерянные объемы транзита по "Северным потокам", следует из тезисов его выступления.
По его словам, Россия делает все в интересах укрепления энергетической безопасности, в частности наращивает производство СПГ, развивает трансграничные трубопроводные проекты, а также прорабатывает создание газового хаба в Турции, который компенсирует объемы транзита, шедшие по "Северным потокам".
Говоря об углеводородах, Лавров отметил, что объем добычи нефти превосходит показатели прошлого года, Россия намерена увеличить экспорт и расширить его географию.