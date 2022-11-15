https://ria.ru/20221115/kashevarova-1831712653.html

Источник: Кашеварова стала новым замруководителя центрального аппарата ЛДПР

Источник: Кашеварова стала новым замруководителя центрального аппарата ЛДПР - РИА Новости, 15.11.2022

Источник: Кашеварова стала новым замруководителя центрального аппарата ЛДПР

Бывший советник спикера Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова назначена новым заместителем руководителя центрального аппарата ЛДПР, сообщил РИА... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T17:30

2022-11-15T17:30

2022-11-15T17:30

политика

анастасия кашеварова

лдпр

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

алексей диденко (политик)

россия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Бывший советник спикера Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова назначена новым заместителем руководителя центрального аппарата ЛДПР, сообщил РИА Новости источник в аппарате партии."Кашеварова назначена новым заместителем руководителя центрального аппарата ЛДПР", - сообщил собеседник агентства.Также он уточнил, что она будет работать там заместителем у лидера партии Леонида Слуцкого вместе с другими функционерами, в том числе Алексеем Диденко, ранее перемещенным на должность заместителя с должности руководителя центрального аппарата.

https://ria.ru/20221114/kherson-1831485607.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, анастасия кашеварова, лдпр, госдума рф, леонид слуцкий (политик), алексей диденко (политик), россия