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Источник: Кашеварова стала новым замруководителя центрального аппарата ЛДПР - РИА Новости, 15.11.2022
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Источник: Кашеварова стала новым замруководителя центрального аппарата ЛДПР
Источник: Кашеварова стала новым замруководителя центрального аппарата ЛДПР - РИА Новости, 15.11.2022
Источник: Кашеварова стала новым замруководителя центрального аппарата ЛДПР
Бывший советник спикера Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова назначена новым заместителем руководителя центрального аппарата ЛДПР, сообщил РИА... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T17:30
2022-11-15T17:30
политика
анастасия кашеварова
лдпр
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
алексей диденко (политик)
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Бывший советник спикера Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова назначена новым заместителем руководителя центрального аппарата ЛДПР, сообщил РИА Новости источник в аппарате партии."Кашеварова назначена новым заместителем руководителя центрального аппарата ЛДПР", - сообщил собеседник агентства.Также он уточнил, что она будет работать там заместителем у лидера партии Леонида Слуцкого вместе с другими функционерами, в том числе Алексеем Диденко, ранее перемещенным на должность заместителя с должности руководителя центрального аппарата.
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политика, анастасия кашеварова, лдпр, госдума рф, леонид слуцкий (политик), алексей диденко (политик), россия
Политика, Анастасия Кашеварова, ЛДПР, Госдума РФ, Леонид Слуцкий (политик), Алексей Диденко (политик), Россия
17:30 15.11.2022
 
Источник: Кашеварова стала новым замруководителя центрального аппарата ЛДПР

Кашеварову назначили новым заместителем руководителя центрального аппарата ЛДПР

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкАнастасия Кашеварова
Анастасия Кашеварова - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Анастасия Кашеварова. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Бывший советник спикера Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова назначена новым заместителем руководителя центрального аппарата ЛДПР, сообщил РИА Новости источник в аппарате партии.
"Кашеварова назначена новым заместителем руководителя центрального аппарата ЛДПР", - сообщил собеседник агентства.
Также он уточнил, что она будет работать там заместителем у лидера партии Леонида Слуцкого вместе с другими функционерами, в том числе Алексеем Диденко, ранее перемещенным на должность заместителя с должности руководителя центрального аппарата.
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ПолитикаАнастасия КашевароваЛДПРГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)Алексей Диденко (политик)Россия
 
 
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