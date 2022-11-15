https://ria.ru/20221115/kashemir-1831742649.html

Монгольский кашемир может заменить ушедшие бренды, заявила Абрамченко

Монгольский кашемир может заменить ушедшие бренды, заявила Абрамченко - РИА Новости, 15.11.2022

Монгольский кашемир может заменить ушедшие бренды, заявила Абрамченко

Россия рассчитывает, что поставки монгольского кашемира смогут заместить ушедшие из страны западные бренды, сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T18:41

2022-11-15T18:41

2022-11-15T18:41

экономика

республика бурятия

россия

монголия

виктория абрамченко

в мире

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия рассчитывает, что поставки монгольского кашемира смогут заместить ушедшие из страны западные бренды, сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко по итогам заседания межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству."И второе направление - традиционный монгольский кашемир. Эти товары могут собой заместить и ушедшие из РФ западные бренды", - сказала Абрамченко, отвечая на вопрос о перспективе возможного снижения тарифов и пошлин на ввозимую в РФ продукцию традиционного монгольского экспорта."Сегодня мы услышали такой запрос от монгольской стороны, что это препятствие, которое мешает исключить взаимный перекос в торговле. Договорились, что в течение 2023 года найдём решение данной проблемы", - сообщила Абрамченко.Она уточнила, что речь шла о двух группах товаров - в целом сельхозтоваров и в первую очередь - мясной группы, где очень важно обращать внимание на ветеринарный благополучный статус."Приведу простой пример: есть приграничный регион - Республика Бурятия, и там есть запрос на поставку племенного скота, племенных яков из Монголии и племенных овец. Но поскольку нужно убедиться, что нет никаких рисков в отношении ветеринарно опасных болезней, например, ящура, то мы не можем говорить, что такая договорённость уже случилась. Сначала надо убедиться в безопасности этой продукции", - заметила вице-премьер.

https://ria.ru/20221015/korea-1823869413.html

https://ria.ru/20221114/ekaterinburg-1831365798.html

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монголия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, республика бурятия, россия, монголия, виктория абрамченко, в мире