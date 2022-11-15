https://ria.ru/20221115/karta-1831610547.html

Минцифры отметило необходимость создания виртуальной карты информсистем

Минцифры отметило необходимость создания виртуальной карты информсистем - РИА Новости, 15.11.2022

Минцифры отметило необходимость создания виртуальной карты информсистем

России нужно сформировать сложно выстроенные отношения между регуляторами, компаниями информационной безопасности и владельцами информационных ресурсов, создать РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T13:43

2022-11-15T13:43

2022-11-15T13:43

технологии

россия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. России нужно сформировать сложно выстроенные отношения между регуляторами, компаниями информационной безопасности и владельцами информационных ресурсов, создать виртуальную карту информационных систем, заявил заместитель главы Минцифры РФ Александр Шойтов."Должна быть совершенно другая система: сложно выстроенные отношения между регуляторами, компаниями информационной безопасности и владельцами информационных ресурсов. По-хорошему, нам надо построить виртуальную карту наших информационных систем", - сказал Шойтов на сессии "Кибербезопасность - новые реалии" в рамках конференции SOC Форум.Он добавил, что Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) создал оперативный штаб, который привлекает ведущие компании для взаимодействия с компьютерными инцидентами. Шойтов отметил, что, на его взгляд, роль таких организаций в будущем будет только расти."У каждого человека или организации есть своя система пожаротушения, есть огнетушитель, требования. В тоже время, когда начинается настоящий пожар, к нему приезжает профессиональная бригада, адекватная этому пожару. Мне кажется, вот такую систему - частно-государственную - в стране нашей предстоит устроить с учетом текущей ситуации и в дальнейшей перспективе", - пояснил Шойтов.

https://ria.ru/20221115/ii-1831579207.html

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технологии, россия