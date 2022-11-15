Посла Германии в Тегеране вызвали в МИД после заявлений Берлина
Посла Германии в Тегеране Музеля вызвали в МИД после антииранских заявлений Берлина
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Посол Германии в Тегеране Ханс-Удо Музель был вызван в понедельник вечером в МИД Ирана из-за антииранских и неконструктивных замечаний канцлера Германии Олафа Шольца, передает агентство IRNA.
"Директор департамента Западной Европы МИД Ирана подчеркнул решительный протест Ирана контрпродуктивному подходу Берлина к внутриполитическим событиям в Иране", - говорится в сообщении.
Отмечается, что иранский МИД возложил на Германию ответственность за влияние таких замечаний на будущее двусторонних отношений между Тегераном и Берлином.
В Иране с середины сентября проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур – Басидж.
Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти девушки полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.
14 ноября, 16:42Евросоюз расширил санкции против Ирана