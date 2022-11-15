https://ria.ru/20221115/iran-1831559735.html

Посла Германии в Тегеране вызвали в МИД после заявлений Берлина

Посла Германии в Тегеране вызвали в МИД после заявлений Берлина - РИА Новости, 15.11.2022

Посла Германии в Тегеране вызвали в МИД после заявлений Берлина

Посол Германии в Тегеране Ханс-Удо Музель был вызван в понедельник вечером в МИД Ирана из-за антииранских и неконструктивных замечаний канцлера Германии Олафа... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T11:55

2022-11-15T11:55

2022-11-15T11:55

в мире

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Посол Германии в Тегеране Ханс-Удо Музель был вызван в понедельник вечером в МИД Ирана из-за антииранских и неконструктивных замечаний канцлера Германии Олафа Шольца, передает агентство IRNA.Ранее Шольц заявил, что Берлин осуждает действия сил безопасности Ирана по отношению к мирным демонстрантам в этой стране, поддерживает ее народ и рассматривает возможность новых санкционных мер."Директор департамента Западной Европы МИД Ирана подчеркнул решительный протест Ирана контрпродуктивному подходу Берлина к внутриполитическим событиям в Иране", - говорится в сообщении.Отмечается, что иранский МИД возложил на Германию ответственность за влияние таких замечаний на будущее двусторонних отношений между Тегераном и Берлином.В Иране с середины сентября проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур – Басидж.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти девушки полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.

https://radiosputnik.ria.ru/20221107/sanktsii-1829700609.html

https://ria.ru/20221114/sanktsii-1831412346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, олаф шольц, иран, тегеран (город), германия, мид ирана