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Посла Германии в Тегеране вызвали в МИД после заявлений Берлина - РИА Новости, 15.11.2022
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Посла Германии в Тегеране вызвали в МИД после заявлений Берлина
Посла Германии в Тегеране вызвали в МИД после заявлений Берлина - РИА Новости, 15.11.2022
Посла Германии в Тегеране вызвали в МИД после заявлений Берлина
Посол Германии в Тегеране Ханс-Удо Музель был вызван в понедельник вечером в МИД Ирана из-за антииранских и неконструктивных замечаний канцлера Германии Олафа... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:55
2022-11-15T11:55
в мире
олаф шольц
иран
тегеран (город)
германия
мид ирана
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Посол Германии в Тегеране Ханс-Удо Музель был вызван в понедельник вечером в МИД Ирана из-за антииранских и неконструктивных замечаний канцлера Германии Олафа Шольца, передает агентство IRNA.Ранее Шольц заявил, что Берлин осуждает действия сил безопасности Ирана по отношению к мирным демонстрантам в этой стране, поддерживает ее народ и рассматривает возможность новых санкционных мер."Директор департамента Западной Европы МИД Ирана подчеркнул решительный протест Ирана контрпродуктивному подходу Берлина к внутриполитическим событиям в Иране", - говорится в сообщении.Отмечается, что иранский МИД возложил на Германию ответственность за влияние таких замечаний на будущее двусторонних отношений между Тегераном и Берлином.В Иране с середины сентября проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур – Басидж.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти девушки полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.
https://radiosputnik.ria.ru/20221107/sanktsii-1829700609.html
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в мире, олаф шольц, иран, тегеран (город), германия, мид ирана
В мире, Олаф Шольц, Иран, Тегеран (город), Германия, МИД Ирана
11:55 15.11.2022
 
Посла Германии в Тегеране вызвали в МИД после заявлений Берлина

Посла Германии в Тегеране Музеля вызвали в МИД после антииранских заявлений Берлина

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Посол Германии в Тегеране Ханс-Удо Музель был вызван в понедельник вечером в МИД Ирана из-за антииранских и неконструктивных замечаний канцлера Германии Олафа Шольца, передает агентство IRNA.
Ранее Шольц заявил, что Берлин осуждает действия сил безопасности Ирана по отношению к мирным демонстрантам в этой стране, поддерживает ее народ и рассматривает возможность новых санкционных мер.
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 16:01В мире
МИД Германии сообщил о подготовке новых санкций в отношении Ирана
"Директор департамента Западной Европы МИД Ирана подчеркнул решительный протест Ирана контрпродуктивному подходу Берлина к внутриполитическим событиям в Иране", - говорится в сообщении.
Отмечается, что иранский МИД возложил на Германию ответственность за влияние таких замечаний на будущее двусторонних отношений между Тегераном и Берлином.
В Иране с середины сентября проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур – Басидж.
Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти девушки полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 16:42
Евросоюз расширил санкции против Ирана
 
В миреОлаф ШольцИранТегеран (город)ГерманияМИД Ирана
 
 
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