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ПСБ выдал ипотеку 150-тысячному участнику НИС Минобороны РФ - РИА Новости, 15.11.2022
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ПСБ выдал ипотеку 150-тысячному участнику НИС Минобороны РФ
ПСБ выдал ипотеку 150-тысячному участнику НИС Минобороны РФ - РИА Новости, 15.11.2022
ПСБ выдал ипотеку 150-тысячному участнику НИС Минобороны РФ
ПСБ оформил военную ипотеку 150-тысячному военнослужащему министерства обороны РФ, который приобрел жилье в рамках накопительно-ипотечной системы, сообщает... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:45
2022-11-15T13:45
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. ПСБ оформил военную ипотеку 150-тысячному военнослужащему министерства обороны РФ, который приобрел жилье в рамках накопительно-ипотечной системы, сообщает пресс-служба банка. Кредит от ПСБ получил военнослужащий из города Владикавказа.На торжественной церемонии военнослужащего поздравили вице-президент, директор департамента сети ПСБ Дмитрий Макеев и руководитель ФГКУ "Росвоенипотека" Константин Ярославцев. Церемония состоялась в правительстве республики Северная Осетия-Алания, в ней также приняли участие заместитель председателя правительства республики Русланбек Икаев и министр строительства и архитектуры республики Константин Моргоев."Военная ипотека - одна из наиболее востребованных мер господдержки, которой ежегодно пользуются десятки тысяч россиян. Для ПСБ стратегически важно обеспечить доступные условия жилищного кредитования для военнослужащих и членов их семей. Банк активно развивает финансовые инструменты, с помощью которых военнослужащие по всей стране приобретают жилье. Заемщики также могут воспользоваться всеми существующими механизмами государственной поддержки, в том числе средствами материнского капитала. За счет этого военная ипотека от ПСБ пользуется большим спросом и позволяет нам активно наращивать жилищное кредитование", - сказал Макеев. По мнению Ярославцева, накопительно-ипотечная система является на сегодняшний день основной формой жилищного обеспечения военнослужащих. "За годы своего существования НИС доказала, что является эффективным инструментом в решении жилищного вопроса. Участниками системы являются более 635 тысяч военнослужащих, и уже более 330 тысяч из них реализовали свои права на обеспечение жильем с помощью системы. Постоянное взаимодействие ФГКУ "Росвоенипотека" с лидерами ипотечного кредитования в части улучшения условий программ, а также возможность использовать совместно с механизмами НИС и иные меры государственной поддержки, включая поддержку многодетных семей, позволяют системе в полной мере соответствовать всем современным потребностям военнослужащих, а сам процесс приобретения жилья сделать максимально доступным и комфортным", - отметил Ярославцев.
https://realty.ria.ru/20221028/ipoteka-1827535937.html
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13:45 15.11.2022
 

ПСБ выдал ипотеку 150-тысячному участнику НИС Минобороны РФ

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкСделки с недвижимостью
Сделки с недвижимостью - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. ПСБ оформил военную ипотеку 150-тысячному военнослужащему министерства обороны РФ, который приобрел жилье в рамках накопительно-ипотечной системы, сообщает пресс-служба банка.
Кредит от ПСБ получил военнослужащий из города Владикавказа.
На торжественной церемонии военнослужащего поздравили вице-президент, директор департамента сети ПСБ Дмитрий Макеев и руководитель ФГКУ "Росвоенипотека" Константин Ярославцев. Церемония состоялась в правительстве республики Северная Осетия-Алания, в ней также приняли участие заместитель председателя правительства республики Русланбек Икаев и министр строительства и архитектуры республики Константин Моргоев.
"Военная ипотека - одна из наиболее востребованных мер господдержки, которой ежегодно пользуются десятки тысяч россиян. Для ПСБ стратегически важно обеспечить доступные условия жилищного кредитования для военнослужащих и членов их семей. Банк активно развивает финансовые инструменты, с помощью которых военнослужащие по всей стране приобретают жилье. Заемщики также могут воспользоваться всеми существующими механизмами государственной поддержки, в том числе средствами материнского капитала. За счет этого военная ипотека от ПСБ пользуется большим спросом и позволяет нам активно наращивать жилищное кредитование", - сказал Макеев.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 15:02
ПСБ запускает военную ипотеку без первоначального взноса
По мнению Ярославцева, накопительно-ипотечная система является на сегодняшний день основной формой жилищного обеспечения военнослужащих.
"За годы своего существования НИС доказала, что является эффективным инструментом в решении жилищного вопроса. Участниками системы являются более 635 тысяч военнослужащих, и уже более 330 тысяч из них реализовали свои права на обеспечение жильем с помощью системы. Постоянное взаимодействие ФГКУ "Росвоенипотека" с лидерами ипотечного кредитования в части улучшения условий программ, а также возможность использовать совместно с механизмами НИС и иные меры государственной поддержки, включая поддержку многодетных семей, позволяют системе в полной мере соответствовать всем современным потребностям военнослужащих, а сам процесс приобретения жилья сделать максимально доступным и комфортным", - отметил Ярославцев.
ПСБ
18 августа, 14:11
ПСБ предоставил военнослужащим сервис дистанционного оформления ипотеки
 
ПСБ (Банк ПСБ)ПромсвязьбанкНовости компаний - ЭкономикаРоссияВладикавказИпотекаРосвоенипотека
 
 
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