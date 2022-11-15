https://ria.ru/20221115/ipoteka-1831610835.html

ПСБ выдал ипотеку 150-тысячному участнику НИС Минобороны РФ

ПСБ выдал ипотеку 150-тысячному участнику НИС Минобороны РФ - РИА Новости, 15.11.2022

ПСБ выдал ипотеку 150-тысячному участнику НИС Минобороны РФ

ПСБ оформил военную ипотеку 150-тысячному военнослужащему министерства обороны РФ, который приобрел жилье в рамках накопительно-ипотечной системы, сообщает... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T13:45

2022-11-15T13:45

2022-11-15T13:45

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. ПСБ оформил военную ипотеку 150-тысячному военнослужащему министерства обороны РФ, который приобрел жилье в рамках накопительно-ипотечной системы, сообщает пресс-служба банка. Кредит от ПСБ получил военнослужащий из города Владикавказа.На торжественной церемонии военнослужащего поздравили вице-президент, директор департамента сети ПСБ Дмитрий Макеев и руководитель ФГКУ "Росвоенипотека" Константин Ярославцев. Церемония состоялась в правительстве республики Северная Осетия-Алания, в ней также приняли участие заместитель председателя правительства республики Русланбек Икаев и министр строительства и архитектуры республики Константин Моргоев."Военная ипотека - одна из наиболее востребованных мер господдержки, которой ежегодно пользуются десятки тысяч россиян. Для ПСБ стратегически важно обеспечить доступные условия жилищного кредитования для военнослужащих и членов их семей. Банк активно развивает финансовые инструменты, с помощью которых военнослужащие по всей стране приобретают жилье. Заемщики также могут воспользоваться всеми существующими механизмами государственной поддержки, в том числе средствами материнского капитала. За счет этого военная ипотека от ПСБ пользуется большим спросом и позволяет нам активно наращивать жилищное кредитование", - сказал Макеев. По мнению Ярославцева, накопительно-ипотечная система является на сегодняшний день основной формой жилищного обеспечения военнослужащих. "За годы своего существования НИС доказала, что является эффективным инструментом в решении жилищного вопроса. Участниками системы являются более 635 тысяч военнослужащих, и уже более 330 тысяч из них реализовали свои права на обеспечение жильем с помощью системы. Постоянное взаимодействие ФГКУ "Росвоенипотека" с лидерами ипотечного кредитования в части улучшения условий программ, а также возможность использовать совместно с механизмами НИС и иные меры государственной поддержки, включая поддержку многодетных семей, позволяют системе в полной мере соответствовать всем современным потребностям военнослужащих, а сам процесс приобретения жилья сделать максимально доступным и комфортным", - отметил Ярославцев.

https://realty.ria.ru/20221028/ipoteka-1827535937.html

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Алёна Пава

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