https://ria.ru/20221115/inflyatsiya-1831589613.html
Предсказуемая низкая инфляция приносит пользу, заявила Набиуллина
Предсказуемая низкая инфляция приносит пользу, заявила Набиуллина - РИА Новости, 15.11.2022
Предсказуемая низкая инфляция приносит пользу, заявила Набиуллина
Предсказуемая низкая инфляция приносит пользу и бизнесу, и населению, а политики искусственного "зажима" денежной массы ЦБ РФ не проводит, заявила глава Банка... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:59
2022-11-15T12:59
2022-11-15T14:20
экономика
эльвира набиуллина
россия
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Предсказуемая низкая инфляция приносит пользу и бизнесу, и населению, а политики искусственного "зажима" денежной массы ЦБ РФ не проводит, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."Предсказуемая низкая инфляция - это на пользу нашим гражданам и нашему бизнесу, потому что уровень инфляции больше всего влияет на доступность кредита", - сказала она."Никакой политики "искусственного зажима" денежной массы нет, естественно, и монетизация у нас растет", - добавила она.
https://ria.ru/20221115/kompensatsiya-1831586461.html
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экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Эльвира Набиуллина, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
12:59 15.11.2022 (обновлено: 14:20 15.11.2022)
Предсказуемая низкая инфляция приносит пользу, заявила Набиуллина
Набиуллина: предсказуемая низкая инфляция приносит пользу бизнесу и населению