Рейтинг@Mail.ru
Предсказуемая низкая инфляция приносит пользу, заявила Набиуллина - РИА Новости, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221115/inflyatsiya-1831589613.html
Предсказуемая низкая инфляция приносит пользу, заявила Набиуллина
Предсказуемая низкая инфляция приносит пользу, заявила Набиуллина - РИА Новости, 15.11.2022
Предсказуемая низкая инфляция приносит пользу, заявила Набиуллина
Предсказуемая низкая инфляция приносит пользу и бизнесу, и населению, а политики искусственного "зажима" денежной массы ЦБ РФ не проводит, заявила глава Банка... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:59
2022-11-15T14:20
экономика
эльвира набиуллина
россия
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831615460_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_fb45aac55df2fa35220bf3cb1c29409a.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Предсказуемая низкая инфляция приносит пользу и бизнесу, и населению, а политики искусственного "зажима" денежной массы ЦБ РФ не проводит, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."Предсказуемая низкая инфляция - это на пользу нашим гражданам и нашему бизнесу, потому что уровень инфляции больше всего влияет на доступность кредита", - сказала она."Никакой политики "искусственного зажима" денежной массы нет, естественно, и монетизация у нас растет", - добавила она.
https://ria.ru/20221115/kompensatsiya-1831586461.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831615460_283:0:3012:2047_1920x0_80_0_0_b95cf52c4280032b212b0f41d75ea932.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Эльвира Набиуллина, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
12:59 15.11.2022 (обновлено: 14:20 15.11.2022)
 
Предсказуемая низкая инфляция приносит пользу, заявила Набиуллина

Набиуллина: предсказуемая низкая инфляция приносит пользу бизнесу и населению

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Предсказуемая низкая инфляция приносит пользу и бизнесу, и населению, а политики искусственного "зажима" денежной массы ЦБ РФ не проводит, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"Предсказуемая низкая инфляция - это на пользу нашим гражданам и нашему бизнесу, потому что уровень инфляции больше всего влияет на доступность кредита", - сказала она.
"Никакой политики "искусственного зажима" денежной массы нет, естественно, и монетизация у нас растет", - добавила она.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 12:52
ВС разрешил требовать компенсацию морального вреда за задержку зарплаты
 
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала