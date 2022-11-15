https://ria.ru/20221115/inflyatsiya-1831589613.html

Предсказуемая низкая инфляция приносит пользу, заявила Набиуллина

Предсказуемая низкая инфляция приносит пользу, заявила Набиуллина - РИА Новости, 15.11.2022

Предсказуемая низкая инфляция приносит пользу, заявила Набиуллина

Предсказуемая низкая инфляция приносит пользу и бизнесу, и населению, а политики искусственного "зажима" денежной массы ЦБ РФ не проводит, заявила глава Банка... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:59

2022-11-15T12:59

2022-11-15T14:20

экономика

эльвира набиуллина

россия

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Предсказуемая низкая инфляция приносит пользу и бизнесу, и населению, а политики искусственного "зажима" денежной массы ЦБ РФ не проводит, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."Предсказуемая низкая инфляция - это на пользу нашим гражданам и нашему бизнесу, потому что уровень инфляции больше всего влияет на доступность кредита", - сказала она."Никакой политики "искусственного зажима" денежной массы нет, естественно, и монетизация у нас растет", - добавила она.

https://ria.ru/20221115/kompensatsiya-1831586461.html

россия

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экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф), госдума рф