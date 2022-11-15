https://ria.ru/20221115/inflyatsiya-1831571251.html

Инфляция в России не отличается от сопоставимых стран, заявила Набиуллина

Инфляция в России не отличается от сопоставимых стран, заявила Набиуллина - РИА Новости, 15.11.2022

Инфляция в России не отличается от сопоставимых стран, заявила Набиуллина

Инфляция в России сейчас не сильно отличается от темпов роста цен в сопоставимых экономиках, хотя страна испытала более масштабные шоки, заявила глава Банка... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:19

2022-11-15T12:19

2022-11-15T12:19

экономика

эльвира набиуллина

россия

госдума рф

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Инфляция в России сейчас не сильно отличается от темпов роста цен в сопоставимых экономиках, хотя страна испытала более масштабные шоки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."В итоге у нас сейчас инфляция не сильно отличается от инфляции в сопоставимых экономиках, хотя мы имели дело с куда более масштабными шоками", - сказала она.По данным Росстата, инфляция в России в октябре ускорилась до 0,18% после 0,05% в сентябре, в годовом выражении замедлилась до 12,64% с 13,68% месяцем ранее.

https://ria.ru/20221115/inflyatsiya-1831513325.html

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экономика, эльвира набиуллина, россия, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат)