https://ria.ru/20221115/inflyatsiya-1831571251.html
Инфляция в России не отличается от сопоставимых стран, заявила Набиуллина
Инфляция в России не отличается от сопоставимых стран, заявила Набиуллина - РИА Новости, 15.11.2022
Инфляция в России не отличается от сопоставимых стран, заявила Набиуллина
Инфляция в России сейчас не сильно отличается от темпов роста цен в сопоставимых экономиках, хотя страна испытала более масштабные шоки, заявила глава Банка... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:19
2022-11-15T12:19
2022-11-15T12:19
экономика
эльвира набиуллина
россия
госдума рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Инфляция в России сейчас не сильно отличается от темпов роста цен в сопоставимых экономиках, хотя страна испытала более масштабные шоки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."В итоге у нас сейчас инфляция не сильно отличается от инфляции в сопоставимых экономиках, хотя мы имели дело с куда более масштабными шоками", - сказала она.По данным Росстата, инфляция в России в октябре ускорилась до 0,18% после 0,05% в сентябре, в годовом выражении замедлилась до 12,64% с 13,68% месяцем ранее.
https://ria.ru/20221115/inflyatsiya-1831513325.html
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экономика, эльвира набиуллина, россия, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Россия, Госдума РФ, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Инфляция в России не отличается от сопоставимых стран, заявила Набиуллина
Набиуллина: инфляция в России не сильно отличается от роста цен в сопоставимых экономиках