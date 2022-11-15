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Делегация Индии на G20 помогла найти компромисс по коммюнике - РИА Новости, 15.11.2022
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Делегация Индии на G20 помогла найти компромисс по коммюнике
Делегация Индии на G20 помогла найти компромисс по коммюнике - РИА Новости, 15.11.2022
Делегация Индии на G20 помогла найти компромисс по коммюнике
Индийская делегация на G20 сыграла важную роль в достижении консенсуса между участниками саммита в вопросе упоминания специальной военной операции России на... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:50
2022-11-15T15:50
в мире
владимир путин
нарендра моди
индия
украина
россия
большая двадцатка
саммит g20
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Индийская делегация на G20 сыграла важную роль в достижении консенсуса между участниками саммита в вопросе упоминания специальной военной операции России на Украине в тексте проекта итоговой декларации, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.Текст проекта коммюнике был согласован странами "двадцатки" в понедельник вечером после нескольких дней разногласий между чиновниками из западных стран и чиновниками из России и Китая. Формально текст итоговой декларации будет принят лидерами G20 в среду.Ранее источники ряда западных СМИ сообщали, что из-за возражений России по поводу осуждения в документе "войны" на Украине и поддержки в этом вопросе России Китаем саммит G20 мог впервые завершиться без принятого финального документа. Однако, несмотря на эти опасения, удалось договориться."Индийская делегация сыграла значимую роль в достижении консенсуса между странами-членами в вопросе выражений с критикой российского вторжения", - говорится в тексте газеты.Отмечается, что выражения в проекте документа перекликаются с заявлением премьера Индии Нарендры Моди на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, когда тот сказал, что "сейчас не время для войны". В то же время агентство Блумберг сообщает, что в проекте заявления упоминается "война на Украине", а не "российская война на Украине", что является компромиссным решением, необходимым для одобрения стран "двадцатки".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20221115/lavrov-1831590550.html
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в мире, владимир путин, нарендра моди, индия, украина, россия, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Владимир Путин, Нарендра Моди, Индия, Украина, Россия, Большая двадцатка, Саммит G20
15:50 15.11.2022
 
Делегация Индии на G20 помогла найти компромисс по коммюнике

FT: делегация Индии на G20 помогла прийти к компромиссу по упоминанию СВО в коммюнике

© AP Photo / Leon Neal/Pool Мировые лидеры во время рабочего заседания на саммите G20
Мировые лидеры во время рабочего заседания на саммите G20 - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Leon Neal/Pool
Мировые лидеры во время рабочего заседания на саммите G20
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Индийская делегация на G20 сыграла важную роль в достижении консенсуса между участниками саммита в вопросе упоминания специальной военной операции России на Украине в тексте проекта итоговой декларации, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Текст проекта коммюнике был согласован странами "двадцатки" в понедельник вечером после нескольких дней разногласий между чиновниками из западных стран и чиновниками из России и Китая. Формально текст итоговой декларации будет принят лидерами G20 в среду.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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Лавров: Россия на G20 предложила отказаться от политизации энергетики
Ранее источники ряда западных СМИ сообщали, что из-за возражений России по поводу осуждения в документе "войны" на Украине и поддержки в этом вопросе России Китаем саммит G20 мог впервые завершиться без принятого финального документа. Однако, несмотря на эти опасения, удалось договориться.
"Индийская делегация сыграла значимую роль в достижении консенсуса между странами-членами в вопросе выражений с критикой российского вторжения", - говорится в тексте газеты.
Отмечается, что выражения в проекте документа перекликаются с заявлением премьера Индии Нарендры Моди на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, когда тот сказал, что "сейчас не время для войны". В то же время агентство Блумберг сообщает, что в проекте заявления упоминается "война на Украине", а не "российская война на Украине", что является компромиссным решением, необходимым для одобрения стран "двадцатки".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 07:11
Премьер Индии призвал страны G20 найти мирное решение по Украине
 
В миреВладимир ПутинНарендра МодиИндияУкраинаРоссияБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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