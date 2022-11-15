Рейтинг@Mail.ru
Россельхознадзор за неделю пресек вывоз 139 килограммов икры с Камчатки - РИА Новости, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221115/ikra-1831669270.html
Россельхознадзор за неделю пресек вывоз 139 килограммов икры с Камчатки
Россельхознадзор за неделю пресек вывоз 139 килограммов икры с Камчатки - РИА Новости, 15.11.2022
Россельхознадзор за неделю пресек вывоз 139 килограммов икры с Камчатки
Россельхознадзор с 7 по 13 ноября в рамках эксперимента, ограничивающего вывоз авиапассажирами красной икры непромышленного производства с Камчатки, запретил... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:56
2022-11-15T16:09
экономика
камчатский край
петропавловск-камчатский
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
евразийский экономический союз
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151355/71/1513557173_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20a569b0c6e6dc8ecf3585796f363e3e.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россельхознадзор с 7 по 13 ноября в рамках эксперимента, ограничивающего вывоз авиапассажирами красной икры непромышленного производства с Камчатки, запретил из-за нарушений оформление в багаже 139 килограммов икры, сообщает ведомство.Уточняется, что наибольшее количество товара было вывезено в Москву - 6,2 тонны во Владивосток - 1,7 тонны и практически столько же в Новосибирск - 1,62 тонны.Кроме того, с 7 по 13 ноября инспекторами Россельхознадзора в качестве багажа оформлено 681,9 килограмма икры промышленного изготовления, на которую были предоставлены все необходимые документы (декларация о соответствии продукции, кассовый чек или товарная накладная, также упаковка икры была промаркирована).С 1 ноября вступил в силу закон, предусматривающий проведение в Камчатском крае в период с 1 ноября 2022 года по 1 августа 2025 года эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых рыб (красной икры) непромышленного изготовления. Эксперимент призван противодействовать провозу незаконно добытой икры якобы для личного потребления.Эксперимент проводится посредством установления запрета на перевозку гражданами с территории Камчатского края воздушным транспортом в багаже и в ручной клади более 10 килограммов красной икры непромышленного изготовления без маркировки единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС на одного человека за один рейс.
https://ria.ru/20220830/ikra-1813066510.html
https://ria.ru/20220822/ikra-1811327072.html
камчатский край
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151355/71/1513557173_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c63e755305ca8989f7726e62ccbf4b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, камчатский край, петропавловск-камчатский, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евразийский экономический союз, новости - туризм
Экономика, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Евразийский экономический союз, Туризм, Новости - Туризм
15:56 15.11.2022 (обновлено: 16:09 15.11.2022)
 
Россельхознадзор за неделю пресек вывоз 139 килограммов икры с Камчатки

Россельхознадзор за неделю пресек вывоз авиапассажирами 139 килограммов икры с Камчатки

© РИА Новости / Алексей Насыров / Перейти в медиабанкКрасная икра
Красная икра - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Алексей Насыров
Перейти в медиабанк
Красная икра. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россельхознадзор с 7 по 13 ноября в рамках эксперимента, ограничивающего вывоз авиапассажирами красной икры непромышленного производства с Камчатки, запретил из-за нарушений оформление в багаже 139 килограммов икры, сообщает ведомство.
"В рамках эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых видов рыб непромышленного изготовления в Международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) с 7 по 13 ноября проконтролировано 10 655 кг икры в багаже и ручной клади пассажиров рейсов в семи направлениях... В связи с выявленными нарушениями в трех случаях запрещено к оформлению в багаже 139 кг икры", - говорится в сообщении.
Уточняется, что наибольшее количество товара было вывезено в Москву - 6,2 тонны во Владивосток - 1,7 тонны и практически столько же в Новосибирск - 1,62 тонны.
Кроме того, с 7 по 13 ноября инспекторами Россельхознадзора в качестве багажа оформлено 681,9 килограмма икры промышленного изготовления, на которую были предоставлены все необходимые документы (декларация о соответствии продукции, кассовый чек или товарная накладная, также упаковка икры была промаркирована).
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 10:06
В Москве изъяли более 675 килограммов незаконно добытой осетровой икры
С 1 ноября вступил в силу закон, предусматривающий проведение в Камчатском крае в период с 1 ноября 2022 года по 1 августа 2025 года эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых рыб (красной икры) непромышленного изготовления. Эксперимент призван противодействовать провозу незаконно добытой икры якобы для личного потребления.
Эксперимент проводится посредством установления запрета на перевозку гражданами с территории Камчатского края воздушным транспортом в багаже и в ручной клади более 10 килограммов красной икры непромышленного изготовления без маркировки единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС на одного человека за один рейс.
Продажа красной икры на Рынке на Ленинском в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 15:18
Минпромторг предложил провести эксперимент по цифровой маркировке икры
 
ТуризмЭкономикаКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Евразийский экономический союзНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала