15:56 15.11.2022 (обновлено: 16:09 15.11.2022)
Россельхознадзор за неделю пресек вывоз 139 килограммов икры с Камчатки
Россельхознадзор за неделю пресек вывоз авиапассажирами 139 килограммов икры с Камчатки
Красная икра. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россельхознадзор с 7 по 13 ноября в рамках эксперимента, ограничивающего вывоз авиапассажирами красной икры непромышленного производства с Камчатки, запретил из-за нарушений оформление в багаже 139 килограммов икры, сообщает ведомство.
"В рамках эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых видов рыб непромышленного изготовления в Международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) с 7 по 13 ноября проконтролировано 10 655 кг икры в багаже и ручной клади пассажиров рейсов в семи направлениях... В связи с выявленными нарушениями в трех случаях запрещено к оформлению в багаже 139 кг икры", - говорится в сообщении.
Уточняется, что наибольшее количество товара было вывезено в Москву - 6,2 тонны во Владивосток - 1,7 тонны и практически столько же в Новосибирск - 1,62 тонны.
Кроме того, с 7 по 13 ноября инспекторами Россельхознадзора в качестве багажа оформлено 681,9 килограмма икры промышленного изготовления, на которую были предоставлены все необходимые документы (декларация о соответствии продукции, кассовый чек или товарная накладная, также упаковка икры была промаркирована).
С 1 ноября вступил в силу закон, предусматривающий проведение в Камчатском крае в период с 1 ноября 2022 года по 1 августа 2025 года эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых рыб (красной икры) непромышленного изготовления. Эксперимент призван противодействовать провозу незаконно добытой икры якобы для личного потребления.
Эксперимент проводится посредством установления запрета на перевозку гражданами с территории Камчатского края воздушным транспортом в багаже и в ручной клади более 10 килограммов красной икры непромышленного изготовления без маркировки единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС на одного человека за один рейс.