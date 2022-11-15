https://ria.ru/20221115/ii-1831579207.html

В России подготовят решения по снятию барьеров для развития ИИ

В России подготовят решения по снятию барьеров для развития ИИ - РИА Новости, 15.11.2022

В России подготовят решения по снятию барьеров для развития ИИ

Федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ) должны до конца года представить в кабмин перечень решений по снятию барьеров, сдерживающих широкомасштабное... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:34

2022-11-15T12:34

2022-11-15T12:34

технологии

дмитрий чернышенко

максим решетников

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

сбер

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ) должны до конца года представить в кабмин перечень решений по снятию барьеров, сдерживающих широкомасштабное внедрение искусственного интеллекта (ИИ), по каждой отрасли российской экономики, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время стратегической сессии по внедрению ИИ в приоритетных отраслях экономики."ФОИВам необходимо подготовить перечень решений с учетом специфики каждой отрасли по снятию барьеров, сдерживающих широкомасштабное внедрение ИИ, и представить его в кабмин до конца года. Прошу профильные ведомства совместно с Минцифры, ФКУ "Гостех" и бизнесом проработать внутриотраслевые механизмы, которые позволят наладить взаимовыгодный добровольный обмен и совместное накопление некоторых видов данных", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.Вице-премьер добавил, что приоритетные ИИ-решения должны быть включены в отраслевые стратегии цифровой трансформации и перечень проектов индустриальных центров компетенций. Кроме того, необходимо сформировать реестр рекомендованных ИИ-решений и организовать консультирование компаний, которые впервые внедряют искусственный интеллект, указал он.По словам Чернышенко, похожий механизм уже есть в нацпрограмме "Производительность труда", и используя этот опыт, Минэкономразвития и Минцифры совместно со "Сбером" и Национальным центром развития искусственного интеллекта должны до конца года проработать аналогичный механизм для сферы искусственного интеллекта."Технологии ИИ зарекомендовали себя во многих отраслях, а инструменты, предоставляемые государством, такие как федеральный проект "Искусственный интеллект", сформировали хороший задел для масштабирования ИИ-решений. Рынок искусственного интеллекта за последние три года вырос почти вдвое", - отметил в свою очередь министр экономического развития РФ Максим Решетников.По оценкам Национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве РФ, на текущий момент процент внедрения ИИ-решений в отдельных отраслях доходит до 20%, а к 2024 году планируется, что этот показатель составит не менее 50%.

https://ria.ru/20221020/mgimo-1825197638.html

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, дмитрий чернышенко, максим решетников, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), сбер