https://ria.ru/20221115/ii-1831579207.html
В России подготовят решения по снятию барьеров для развития ИИ
В России подготовят решения по снятию барьеров для развития ИИ - РИА Новости, 15.11.2022
В России подготовят решения по снятию барьеров для развития ИИ
Федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ) должны до конца года представить в кабмин перечень решений по снятию барьеров, сдерживающих широкомасштабное... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:34
2022-11-15T12:34
2022-11-15T12:34
технологии
дмитрий чернышенко
максим решетников
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
сбер
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ) должны до конца года представить в кабмин перечень решений по снятию барьеров, сдерживающих широкомасштабное внедрение искусственного интеллекта (ИИ), по каждой отрасли российской экономики, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время стратегической сессии по внедрению ИИ в приоритетных отраслях экономики."ФОИВам необходимо подготовить перечень решений с учетом специфики каждой отрасли по снятию барьеров, сдерживающих широкомасштабное внедрение ИИ, и представить его в кабмин до конца года. Прошу профильные ведомства совместно с Минцифры, ФКУ "Гостех" и бизнесом проработать внутриотраслевые механизмы, которые позволят наладить взаимовыгодный добровольный обмен и совместное накопление некоторых видов данных", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.Вице-премьер добавил, что приоритетные ИИ-решения должны быть включены в отраслевые стратегии цифровой трансформации и перечень проектов индустриальных центров компетенций. Кроме того, необходимо сформировать реестр рекомендованных ИИ-решений и организовать консультирование компаний, которые впервые внедряют искусственный интеллект, указал он.По словам Чернышенко, похожий механизм уже есть в нацпрограмме "Производительность труда", и используя этот опыт, Минэкономразвития и Минцифры совместно со "Сбером" и Национальным центром развития искусственного интеллекта должны до конца года проработать аналогичный механизм для сферы искусственного интеллекта."Технологии ИИ зарекомендовали себя во многих отраслях, а инструменты, предоставляемые государством, такие как федеральный проект "Искусственный интеллект", сформировали хороший задел для масштабирования ИИ-решений. Рынок искусственного интеллекта за последние три года вырос почти вдвое", - отметил в свою очередь министр экономического развития РФ Максим Решетников.По оценкам Национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве РФ, на текущий момент процент внедрения ИИ-решений в отдельных отраслях доходит до 20%, а к 2024 году планируется, что этот показатель составит не менее 50%.
https://ria.ru/20221020/mgimo-1825197638.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, дмитрий чернышенко, максим решетников, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), сбер
Технологии, Дмитрий Чернышенко, Максим Решетников, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Сбер
В России подготовят решения по снятию барьеров для развития ИИ
Чернышенко: в России до конца года подготовят решения по снятию барьеров для развития ИИ
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ) должны до конца года представить в кабмин перечень решений по снятию барьеров, сдерживающих широкомасштабное внедрение искусственного интеллекта (ИИ), по каждой отрасли российской экономики, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время стратегической сессии по внедрению ИИ в приоритетных отраслях экономики.
"ФОИВам необходимо подготовить перечень решений с учетом специфики каждой отрасли по снятию барьеров, сдерживающих широкомасштабное внедрение ИИ, и представить его в кабмин до конца года. Прошу профильные ведомства совместно с Минцифры, ФКУ "Гостех" и бизнесом проработать внутриотраслевые механизмы, которые позволят наладить взаимовыгодный добровольный обмен и совместное накопление некоторых видов данных", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.
Вице-премьер добавил, что приоритетные ИИ-решения должны быть включены в отраслевые стратегии цифровой трансформации и перечень проектов индустриальных центров компетенций. Кроме того, необходимо сформировать реестр рекомендованных ИИ-решений и организовать консультирование компаний, которые впервые внедряют искусственный интеллект, указал он.
По словам Чернышенко, похожий механизм уже есть в нацпрограмме "Производительность труда", и используя этот опыт, Минэкономразвития
и Минцифры совместно со "Сбером
" и Национальным центром развития искусственного интеллекта должны до конца года проработать аналогичный механизм для сферы искусственного интеллекта.
"Технологии ИИ зарекомендовали себя во многих отраслях, а инструменты, предоставляемые государством, такие как федеральный проект "Искусственный интеллект", сформировали хороший задел для масштабирования ИИ-решений. Рынок искусственного интеллекта за последние три года вырос почти вдвое", - отметил в свою очередь министр экономического развития РФ Максим Решетников
.
По оценкам Национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве РФ, на текущий момент процент внедрения ИИ-решений в отдельных отраслях доходит до 20%, а к 2024 году планируется, что этот показатель составит не менее 50%.