Рейтинг@Mail.ru
В России подготовят решения по снятию барьеров для развития ИИ - РИА Новости, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221115/ii-1831579207.html
В России подготовят решения по снятию барьеров для развития ИИ
В России подготовят решения по снятию барьеров для развития ИИ - РИА Новости, 15.11.2022
В России подготовят решения по снятию барьеров для развития ИИ
Федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ) должны до конца года представить в кабмин перечень решений по снятию барьеров, сдерживающих широкомасштабное... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:34
2022-11-15T12:34
технологии
дмитрий чернышенко
максим решетников
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
сбер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792577968_0:103:2919:1745_1920x0_80_0_0_4fdc727e0b3b8b930d77e7429e5cb667.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ) должны до конца года представить в кабмин перечень решений по снятию барьеров, сдерживающих широкомасштабное внедрение искусственного интеллекта (ИИ), по каждой отрасли российской экономики, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время стратегической сессии по внедрению ИИ в приоритетных отраслях экономики."ФОИВам необходимо подготовить перечень решений с учетом специфики каждой отрасли по снятию барьеров, сдерживающих широкомасштабное внедрение ИИ, и представить его в кабмин до конца года. Прошу профильные ведомства совместно с Минцифры, ФКУ "Гостех" и бизнесом проработать внутриотраслевые механизмы, которые позволят наладить взаимовыгодный добровольный обмен и совместное накопление некоторых видов данных", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.Вице-премьер добавил, что приоритетные ИИ-решения должны быть включены в отраслевые стратегии цифровой трансформации и перечень проектов индустриальных центров компетенций. Кроме того, необходимо сформировать реестр рекомендованных ИИ-решений и организовать консультирование компаний, которые впервые внедряют искусственный интеллект, указал он.По словам Чернышенко, похожий механизм уже есть в нацпрограмме "Производительность труда", и используя этот опыт, Минэкономразвития и Минцифры совместно со "Сбером" и Национальным центром развития искусственного интеллекта должны до конца года проработать аналогичный механизм для сферы искусственного интеллекта."Технологии ИИ зарекомендовали себя во многих отраслях, а инструменты, предоставляемые государством, такие как федеральный проект "Искусственный интеллект", сформировали хороший задел для масштабирования ИИ-решений. Рынок искусственного интеллекта за последние три года вырос почти вдвое", - отметил в свою очередь министр экономического развития РФ Максим Решетников.По оценкам Национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве РФ, на текущий момент процент внедрения ИИ-решений в отдельных отраслях доходит до 20%, а к 2024 году планируется, что этот показатель составит не менее 50%.
https://ria.ru/20221020/mgimo-1825197638.html
https://ria.ru/20220909/ii-1815558442.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792577968_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_61be9a6d4fc0facebd99c4c92c668de3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, дмитрий чернышенко, максим решетников, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), сбер
Технологии, Дмитрий Чернышенко, Максим Решетников, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Сбер
12:34 15.11.2022
 
В России подготовят решения по снятию барьеров для развития ИИ

Чернышенко: в России до конца года подготовят решения по снятию барьеров для развития ИИ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВсероссийская конференция по цифровой индустрии
Всероссийская конференция по цифровой индустрии - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Всероссийская конференция по цифровой индустрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ) должны до конца года представить в кабмин перечень решений по снятию барьеров, сдерживающих широкомасштабное внедрение искусственного интеллекта (ИИ), по каждой отрасли российской экономики, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время стратегической сессии по внедрению ИИ в приоритетных отраслях экономики.
"ФОИВам необходимо подготовить перечень решений с учетом специфики каждой отрасли по снятию барьеров, сдерживающих широкомасштабное внедрение ИИ, и представить его в кабмин до конца года. Прошу профильные ведомства совместно с Минцифры, ФКУ "Гостех" и бизнесом проработать внутриотраслевые механизмы, которые позволят наладить взаимовыгодный добровольный обмен и совместное накопление некоторых видов данных", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.
Вице-премьер добавил, что приоритетные ИИ-решения должны быть включены в отраслевые стратегии цифровой трансформации и перечень проектов индустриальных центров компетенций. Кроме того, необходимо сформировать реестр рекомендованных ИИ-решений и организовать консультирование компаний, которые впервые внедряют искусственный интеллект, указал он.
По словам Чернышенко, похожий механизм уже есть в нацпрограмме "Производительность труда", и используя этот опыт, Минэкономразвития и Минцифры совместно со "Сбером" и Национальным центром развития искусственного интеллекта должны до конца года проработать аналогичный механизм для сферы искусственного интеллекта.
Робот - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 09:00Наука
Интеллектуальная Россия. Ученые предложили меры по развитию ИИ
"Технологии ИИ зарекомендовали себя во многих отраслях, а инструменты, предоставляемые государством, такие как федеральный проект "Искусственный интеллект", сформировали хороший задел для масштабирования ИИ-решений. Рынок искусственного интеллекта за последние три года вырос почти вдвое", - отметил в свою очередь министр экономического развития РФ Максим Решетников.
По оценкам Национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве РФ, на текущий момент процент внедрения ИИ-решений в отдельных отраслях доходит до 20%, а к 2024 году планируется, что этот показатель составит не менее 50%.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 04:31
Чернышенко рассказал о начале работы национального центра развития ИИ
 
ТехнологииДмитрий ЧернышенкоМаксим РешетниковРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Сбер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала