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СМИ: госдеп готовит почву для будущих мирных переговоров России и Украины - РИА Новости, 15.11.2022
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СМИ: госдеп готовит почву для будущих мирных переговоров России и Украины
СМИ: госдеп готовит почву для будущих мирных переговоров России и Украины - РИА Новости, 15.11.2022
СМИ: госдеп готовит почву для будущих мирных переговоров России и Украины
Госдепартамент США тайно подготавливает почву для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией, однако единой точки зрения в Вашингтоне на этот счет... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T02:45
2022-11-15T02:46
джейк салливан
джо байден
владимир путин
украина
россия
сша
государственный департамент сша
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости. Госдепартамент США тайно подготавливает почву для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией, однако единой точки зрения в Вашингтоне на этот счет нет, пишет издание Politico со ссылкой на неназванных представителей американской администрации."Тем временем, госдепартамент подготавливает почву для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией", - цитирует издание слова своих источников, не раскрывая деталей. По их данным, наряду с этим американская администрация подчеркивает, что власти США намерены вести консультации на данную тему лишь совместно и в тесной координации с Киевом.В Вашингтоне полагают, что окно для возможных переговоров между Москвой и Киевом может открыться зимой, когда в силу погодного фактора интенсивность боевых действий снизится. Как утверждают в Пентагоне, бои за Херсонскую область являют собой пример "тяжелой борьбы", которая, по мнению американских военных, ждет Россию и Украину впереди."Так почему не начать обсуждения мирных переговоров до того, как вы отправите еще 100 тысяч человек в эту бездну?", - задался вопросом один из чиновников.Между тем, как следует из статьи, Совет национальной безопасности при Белом доме активнее всех противится началу мирных переговоров, утверждая, что Москва не демонстрирует добросовестного настроя на такой диалог. В качестве примера в публикации упоминается помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, который ранее заявил о том, что не считает переговоры РФ и Украины на данном этапе правильной идеей. Большинство его коллег в целом разделяют данную точку зрения, отмечает газета.Администрация США, в том числе ее глава Джо Байден, неоднократно заявляла, что не намерена вести переговоры с Россией по ситуации вокруг Украины без участия представителей Киева.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221111/ssha-1830762204.html
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джейк салливан, джо байден, владимир путин, украина, россия, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр
Джейк Салливан, Джо Байден, Владимир Путин, Украина, Россия, США, Государственный департамент США, Министерство обороны США, Ситуация в ДНР и ЛНР
02:45 15.11.2022 (обновлено: 02:46 15.11.2022)
 
СМИ: госдеп готовит почву для будущих мирных переговоров России и Украины

Politico: госдеп США тайно подготавливает условия для мирных переговоров России и Украины

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости. Госдепартамент США тайно подготавливает почву для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией, однако единой точки зрения в Вашингтоне на этот счет нет, пишет издание Politico со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.
"Тем временем, госдепартамент подготавливает почву для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией", - цитирует издание слова своих источников, не раскрывая деталей. По их данным, наряду с этим американская администрация подчеркивает, что власти США намерены вести консультации на данную тему лишь совместно и в тесной координации с Киевом.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 13:13
NYT: в руководстве США разгорелся спор о переговорах России и Украины
В Вашингтоне полагают, что окно для возможных переговоров между Москвой и Киевом может открыться зимой, когда в силу погодного фактора интенсивность боевых действий снизится. Как утверждают в Пентагоне, бои за Херсонскую область являют собой пример "тяжелой борьбы", которая, по мнению американских военных, ждет Россию и Украину впереди.
"Так почему не начать обсуждения мирных переговоров до того, как вы отправите еще 100 тысяч человек в эту бездну?", - задался вопросом один из чиновников.
Между тем, как следует из статьи, Совет национальной безопасности при Белом доме активнее всех противится началу мирных переговоров, утверждая, что Москва не демонстрирует добросовестного настроя на такой диалог. В качестве примера в публикации упоминается помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, который ранее заявил о том, что не считает переговоры РФ и Украины на данном этапе правильной идеей. Большинство его коллег в целом разделяют данную точку зрения, отмечает газета.
Администрация США, в том числе ее глава Джо Байден, неоднократно заявляла, что не намерена вести переговоры с Россией по ситуации вокруг Украины без участия представителей Киева.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
12 ноября, 02:23
Либертарианская партия США призвала к переговорам с Россией по Украине
 
Джейк СалливанДжо БайденВладимир ПутинУкраинаРоссияСШАГосударственный департамент СШАМинистерство обороны СШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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