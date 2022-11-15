https://ria.ru/20221115/gorod-1831691855.html

Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" девяти городам

Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" девяти городам - РИА Новости, 15.11.2022

Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" девяти городам

Президент России Владимир Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" Астрахани, Норильску, Орску, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску и... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T16:36

2022-11-15T16:36

2022-11-15T16:48

луганск

россия

владимир путин

общество

астрахань

норильск

орск

вологда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_0:296:3048:2011_1920x0_80_0_0_84207be3dac70635c92f7e1416185408.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" Астрахани, Норильску, Орску, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску и Якутску.Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации во вторник."За значительный вклад жителей городов достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание РФ "Город трудовой доблести" Астрахани, Норильску, Орску, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску и Якутску", - сообщается в указе.Указ вступает в силу с 15 ноября 2022 года.Ранее президент присвоил звание "Город воинской славы" Мелитополю и Мариуполю.

https://ria.ru/20221114/ukaz-1831414991.html

https://ria.ru/20221104/evropa-1829255956.html

луганск

россия

астрахань

норильск

орск

вологда

горловка

златоуст

каспийск

якутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

луганск, россия, владимир путин, общество, астрахань, норильск, орск, вологда, горловка, златоуст, каспийск, якутск