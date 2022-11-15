https://ria.ru/20221115/gorod-1831691855.html
Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" девяти городам
Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" девяти городам - РИА Новости, 15.11.2022
Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" девяти городам
Президент России Владимир Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" Астрахани, Норильску, Орску, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску и... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T16:36
2022-11-15T16:36
2022-11-15T16:48
луганск
россия
владимир путин
общество
астрахань
норильск
орск
вологда
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" Астрахани, Норильску, Орску, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску и Якутску.Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации во вторник."За значительный вклад жителей городов достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание РФ "Город трудовой доблести" Астрахани, Норильску, Орску, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску и Якутску", - сообщается в указе.Указ вступает в силу с 15 ноября 2022 года.Ранее президент присвоил звание "Город воинской славы" Мелитополю и Мариуполю.
https://ria.ru/20221114/ukaz-1831414991.html
https://ria.ru/20221104/evropa-1829255956.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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луганск, россия, владимир путин, общество, астрахань, норильск, орск, вологда, горловка, златоуст, каспийск, якутск
Луганск, Россия, Владимир Путин, Общество, Астрахань, Норильск, Орск, Вологда, Горловка, Златоуст, Каспийск, Якутск
16:36 15.11.2022 (обновлено: 16:48 15.11.2022)
Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" девяти городам
Путин присвоил Горловке, Луганску, Орску и Якутску звание "Город трудовой доблести"