https://ria.ru/20221115/ges-1831620734.html

Каховская ГЭС прекратила вырабатывать электроэнергию

Каховская ГЭС прекратила вырабатывать электроэнергию - РИА Новости, 15.11.2022

Каховская ГЭС прекратила вырабатывать электроэнергию

Каховская ГЭС в Херсонской области перестала вырабатывать электроэнергию, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T14:11

2022-11-15T14:11

2022-11-15T14:42

жкх

владимир сальдо

херсонская область

новая каховка

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каховская гэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Каховская ГЭС в Херсонской области перестала вырабатывать электроэнергию, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.По словам Сальдо, если украинские войска не подорвут плотину станции, то ее можно снова восстановить в течение года.ВСУ постоянно наносят ракетные удары по ГЭС и Новой Каховке.В прошлую пятницу представитель администрации города Руслан Агаев сообщил об усилении ракетных обстрелов со стороны Украины. Он отметил, что основной удар ВСУ всегда приходится по гидроэлектростанции. Таким образом противник пытается обесточить город и разрушить жилые дома.Тогда же глава Новой Каховки Вадимир Леонтьев уточнил, что станция продолжает работать, несмотря на обстрелы. Но ее дальнейшее функционирование находится под вопросом, так как она "разделяет правый и левый берег Днепра".Как отметил на прошлой неделе командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин, продолжение обстрелов станции может привести к затоплению большой территории.Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей. Россия ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом станции.

https://ria.ru/20221115/spetsoperatsiya-1831616443.html

https://ria.ru/20221113/ges-1831145397.html

херсонская область

новая каховка

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жкх, владимир сальдо, херсонская область , новая каховка, россия, каховская гэс, совет безопасности оон