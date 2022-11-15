https://ria.ru/20221115/gaz-1831666127.html

Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье за 10,5 месяца упал на 43,4 процента

Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье за 10,5 месяца упал на 43,4 процента - РИА Новости, 15.11.2022

Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье за 10,5 месяца упал на 43,4 процента

Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за 10,5 месяцев текущего года сократился на 43,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 93,2... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T15:51

2022-11-15T15:51

2022-11-15T15:59

экономика

газпром

россия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за 10,5 месяцев текущего года сократился на 43,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 93,2 миллиарда кубометров газа, сообщила компания."Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 93,2 миллиарда кубометров - на 43,4% (на 71,6 миллиарда кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года. "Газпром" поставляет газ согласно подтвержденным заявкам", - говорится в сообщении компании о результатах работы с начала года, размещенном в мессенджере Telegram.В то же время продолжает расти экспорт "Газпрома" в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта российской компании с CNPC, поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств.Кроме того, спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,9%, или на 12,3 миллиарда кубометров.По итогам прошлого года компания увеличила экспорт газа в дальнее зарубежье на 5,8 миллиарда кубометров - до 185,1 миллиарда. Это стало четвертым результатом в истории.

https://ria.ru/20221027/gazprom-1827266767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, газпром, россия