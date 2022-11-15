https://ria.ru/20221115/gaz-1831551556.html

Цены на газ в Европе достигли 1345 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе достигли 1345 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 15.11.2022

Цены на газ в Европе достигли 1345 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста до 11% и приближаются к 1350 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T11:27

2022-11-15T11:27

2022-11-15T11:38

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста до 11% и приближаются к 1350 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие — декабрьские — фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки 1294,5 доллара за тысячу кубометров (+6,9%). Стоимость по состоянию на 11.11 мск составляет 1344,5 доллара (+11%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 1211 долларов за тысячу кубометров.Стоимость газа по итогам торгов понедельника выросла на 20%, примерно до 1250 долларов за тысячу кубометров. Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в комментарии РИА Новости объяснял рост биржевых цен ожиданием похолодания и проблемами с поставками газа из Норвегии.Ранее, в начале марта, биржевые газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. В апреле-мае стоимость газа снизилась, однако летом после сокращения поставок из России вновь выросла, и в августе средняя расчетная цена превысила 2450 долларов, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.Осенью котировки перешли к снижению. Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре составила 2093 доллара (–14,6% в месячном выражении), а в октябре снизилась до 1377 долларов за тысячу кубометров (–34,2%). Аналитики связывали это с высоким уровнем заполненности газохранилищ в Европе и сниженным из-за экономии электроэнергии и теплой погоды спросом на "голубое топливо".

https://ria.ru/20221115/energetiki-1831468892.html

https://ria.ru/20221114/yamal-evropa-1831416356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, европа, в мире, цены, природный газ