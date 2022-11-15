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Биржевые цены на газ в Европе утром выросли на пять процентов - РИА Новости, 15.11.2022
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Биржевые цены на газ в Европе утром выросли на пять процентов
Биржевые цены на газ в Европе утром выросли на пять процентов - РИА Новости, 15.11.2022
Биржевые цены на газ в Европе утром выросли на пять процентов
Биржевые цены на газ в Европе растут примерно на 5% и превышают 1250 долларов за тысячу кубометров, после взлёта накануне, свидетельствуют данные лондонской... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:05
2022-11-15T11:05
экономика
алексей гривач
нидерланды
норвегия
фонд национальной энергетической безопасности
санкции в отношении россии
европа
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе растут примерно на 5% и превышают 1250 долларов за тысячу кубометров, после взлёта накануне, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие — декабрьские — фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки 1294,5 доллара за тысячу кубометров (+6,9%). Их стоимость по состоянию на 10.21 мск составляет 1268,5 доллара (+4,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 1211 долларов за тысячу кубометров.Стоимость газа на бирже по итогам торгов понедельника подскочила на 20%, примерно до 1250 долларов за тысячу кубометров. Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в комментарии РИА Новости объяснял такой рост ожиданием похолодания и проблемами с поставками газа из Норвегии.Ранее, в начале марта, биржевые газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. В апреле-мае стоимость газа снизилась, однако летом после сокращения поставок из России вновь выросла, и в августе средняя расчетная цена превысила 2450 долларов, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.Осенью котировки перешли к снижению. Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре составила 2093 доллара (–14,6% в месячном выражении), а в октябре снизилась до 1377 долларов за тысячу кубометров (–34,2%). Аналитики связывали это с высоким уровнем заполненности газохранилищ в Европе и сниженным из-за экономии электроэнергии и теплой погоды спросом на "голубое топливо".
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экономика, алексей гривач, нидерланды, норвегия, фонд национальной энергетической безопасности, санкции в отношении россии, европа
Экономика, Алексей Гривач, Нидерланды, Норвегия, Фонд национальной энергетической безопасности, Санкции в отношении России, Европа
11:05 15.11.2022
 
Биржевые цены на газ в Европе утром выросли на пять процентов

Биржевые цены на газ в Европе превысили 1250 долларов за тысячу кубометров

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе растут примерно на 5% и превышают 1250 долларов за тысячу кубометров, после взлёта накануне, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ближайшие — декабрьские — фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки 1294,5 доллара за тысячу кубометров (+6,9%). Их стоимость по состоянию на 10.21 мск составляет 1268,5 доллара (+4,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 1211 долларов за тысячу кубометров.
Логотип компании Uniper - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 08:00
У европейских энергетиков вслед за российским газом закончились деньги
Стоимость газа на бирже по итогам торгов понедельника подскочила на 20%, примерно до 1250 долларов за тысячу кубометров. Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в комментарии РИА Новости объяснял такой рост ожиданием похолодания и проблемами с поставками газа из Норвегии.
Ранее, в начале марта, биржевые газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. В апреле-мае стоимость газа снизилась, однако летом после сокращения поставок из России вновь выросла, и в августе средняя расчетная цена превысила 2450 долларов, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
Осенью котировки перешли к снижению. Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре составила 2093 доллара (–14,6% в месячном выражении), а в октябре снизилась до 1377 долларов за тысячу кубометров (–34,2%). Аналитики связывали это с высоким уровнем заполненности газохранилищ в Европе и сниженным из-за экономии электроэнергии и теплой погоды спросом на "голубое топливо".
Китайские рабочие на нефтехимическом производстве - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 10:57Россия-Китай: Главное
Китай за 10 месяцев увеличил добычу нефти на 3%, газа - на 6%
 
ЭкономикаАлексей ГривачНидерландыНорвегияФонд национальной энергетической безопасностиСанкции в отношении РоссииЕвропа
 
 
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