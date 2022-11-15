https://ria.ru/20221115/garazh-1831561519.html
Музей "Гараж" опроверг слухи о своем закрытии
Музей "Гараж" опроверг слухи о своем закрытии - РИА Новости, 15.11.2022
Музей "Гараж" опроверг слухи о своем закрытии
Музей современного искусства "Гараж" опроверг РИА Новости слухи об остановке деятельности музея с 1 января 2023 года. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:00
2022-11-15T12:00
2022-11-15T12:00
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Музей современного искусства "Гараж" опроверг РИА Новости слухи об остановке деятельности музея с 1 января 2023 года.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о якобы полной остановке деятельности музея с 1 января 2023 года."Конечно, это фейк", - сказали в пресс-службе музея.В феврале музей принял решение о приостановке работы над выставками и их переносе на фоне специальной военной операции.
https://ria.ru/20221108/ekoaktivisty-1829718195.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, гараж, москва, музеи
Культура, Новости культуры, Гараж, Москва, Музеи
Музей "Гараж" опроверг слухи о своем закрытии
Музей "Гараж" опроверг слухи о своем закрытии с января 2023 года
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Музей современного искусства "Гараж" опроверг РИА Новости слухи об остановке деятельности музея с 1 января 2023 года.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о якобы полной остановке деятельности музея с 1 января 2023 года.
"Конечно, это фейк", - сказали в пресс-службе музея.
В феврале музей принял решение о приостановке работы над выставками и их переносе на фоне специальной военной операции.