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Музей "Гараж" опроверг слухи о своем закрытии - РИА Новости, 15.11.2022
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Культура
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Музей "Гараж" опроверг слухи о своем закрытии
Музей "Гараж" опроверг слухи о своем закрытии - РИА Новости, 15.11.2022
Музей "Гараж" опроверг слухи о своем закрытии
Музей современного искусства "Гараж" опроверг РИА Новости слухи об остановке деятельности музея с 1 января 2023 года. РИА Новости, 15.11.2022
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культура
новости культуры
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Музей современного искусства "Гараж" опроверг РИА Новости слухи об остановке деятельности музея с 1 января 2023 года.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о якобы полной остановке деятельности музея с 1 января 2023 года."Конечно, это фейк", - сказали в пресс-службе музея.В феврале музей принял решение о приостановке работы над выставками и их переносе на фоне специальной военной операции.
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новости культуры, гараж, москва, музеи
Культура, Новости культуры, Гараж, Москва, Музеи
12:00 15.11.2022
 
Музей "Гараж" опроверг слухи о своем закрытии

Музей "Гараж" опроверг слухи о своем закрытии с января 2023 года

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМузей "Гараж" в Парке Горького
Музей Гараж в Парке Горького - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Музей "Гараж" в Парке Горького. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Музей современного искусства "Гараж" опроверг РИА Новости слухи об остановке деятельности музея с 1 января 2023 года.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о якобы полной остановке деятельности музея с 1 января 2023 года.
"Конечно, это фейк", - сказали в пресс-службе музея.
В феврале музей принял решение о приостановке работы над выставками и их переносе на фоне специальной военной операции.
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