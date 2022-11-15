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Запад пытается политизировать итоговую декларацию G20, заявил Лавров - РИА Новости, 15.11.2022
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Запад пытается политизировать итоговую декларацию G20, заявил Лавров
Запад пытается политизировать итоговую декларацию G20, заявил Лавров - РИА Новости, 15.11.2022
Запад пытается политизировать итоговую декларацию G20, заявил Лавров
Запад пытался сделать итоговую декларацию G20 политизированной, протащить формулировки с осуждением России, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:36
2022-11-15T13:51
в мире
россия
большая двадцатка
саммит g20
сергей лавров
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Запад пытался сделать итоговую декларацию G20 политизированной, протащить формулировки с осуждением России, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров."Декларация, о которой идет речь, охватывает все направления, которые обсуждались - и продовольствие, и энергетику, и здравоохранение. Наши западные коллеги всячески пытались сделать эту декларацию политизированной и пытались протащить формулировки, которые предполагали бы осуждение действий РФ от имени всей "двадцатки", то есть, и нас самих", - сказал Лавров журналистам.
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Лавров о попытке Запада политизировать итоговую декларацию G20
РФ настояла, чтобы в итоговой декларации саммита G20 была фраза о том, что позиции по Украине различаются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Запад добавил фразу, что "мы, многие делегации" осудили Россию. Мы записали, что были изложены и альтернативные точки зрения. Мы считаем, что этого вполне достаточно, чтобы не углубляться в эту проблематику глубоко, это совсем не дело "группы двадцати", - заявил Лавров на итоговом брифинге.
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в мире, россия, большая двадцатка, саммит g20, сергей лавров
В мире, Россия, Большая двадцатка, Саммит G20, Сергей Лавров
12:36 15.11.2022 (обновлено: 13:51 15.11.2022)
 
Запад пытается политизировать итоговую декларацию G20, заявил Лавров

Лавров: Запад хочет протащить в итоговую декларацию G20 формулировки с осуждением России

Читать ria.ru в
ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Запад пытался сделать итоговую декларацию G20 политизированной, протащить формулировки с осуждением России, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Декларация, о которой идет речь, охватывает все направления, которые обсуждались - и продовольствие, и энергетику, и здравоохранение. Наши западные коллеги всячески пытались сделать эту декларацию политизированной и пытались протащить формулировки, которые предполагали бы осуждение действий РФ от имени всей "двадцатки", то есть, и нас самих", - сказал Лавров журналистам.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 12:39
Лавров рассказал об итоговой декларации саммита G20
 
В миреРоссияБольшая двадцаткаСаммит G20Сергей Лавров
 
 
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