https://ria.ru/20221115/g20-1831580702.html

Запад пытается политизировать итоговую декларацию G20, заявил Лавров

Запад пытается политизировать итоговую декларацию G20, заявил Лавров - РИА Новости, 15.11.2022

Запад пытается политизировать итоговую декларацию G20, заявил Лавров

Запад пытался сделать итоговую декларацию G20 политизированной, протащить формулировки с осуждением России, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:36

2022-11-15T12:36

2022-11-15T13:51

в мире

россия

большая двадцатка

саммит g20

сергей лавров

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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Запад пытался сделать итоговую декларацию G20 политизированной, протащить формулировки с осуждением России, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров."Декларация, о которой идет речь, охватывает все направления, которые обсуждались - и продовольствие, и энергетику, и здравоохранение. Наши западные коллеги всячески пытались сделать эту декларацию политизированной и пытались протащить формулировки, которые предполагали бы осуждение действий РФ от имени всей "двадцатки", то есть, и нас самих", - сказал Лавров журналистам.

https://ria.ru/20221115/deklaratsiya-1831582359.html

россия

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Лавров о попытке Запада политизировать итоговую декларацию G20 РФ настояла, чтобы в итоговой декларации саммита G20 была фраза о том, что позиции по Украине различаются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Запад добавил фразу, что "мы, многие делегации" осудили Россию. Мы записали, что были изложены и альтернативные точки зрения. Мы считаем, что этого вполне достаточно, чтобы не углубляться в эту проблематику глубоко, это совсем не дело "группы двадцати", - заявил Лавров на итоговом брифинге. 2022-11-15T12:36 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, большая двадцатка, саммит g20, сергей лавров