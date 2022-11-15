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На индонезийском острове Бали началась первая сессия саммита G20
На индонезийском острове Бали началась первая сессия саммита G20 - РИА Новости, 15.11.2022
На индонезийском острове Бали началась первая сессия саммита G20
Первая сессия двухдневного саммита лидеров стран "Большой двадцатки", посвященная вопросам продовольственной и энергетической безопасности, открылась в... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T05:27
2022-11-15T05:27
2022-11-15T05:27
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НУСА-ДУА (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Первая сессия двухдневного саммита лидеров стран "Большой двадцатки", посвященная вопросам продовольственной и энергетической безопасности, открылась в курортном районе Нуса-Дуа на острове Бали в Индонезии.Перед началом сессии президент Индонезии и глава индонезийского председательства "двадцатки" 2022 года Джоко Видодо лично встречал глав делегаций стран-участниц, прибывших на сессию.Первая сессия саммита имеет особое значение для России, одного из крупнейших мировых производителей и экспортеров как продовольствия, так и энергоносителей.Перед сессией состоялась пресс-конференция председателя Евросовета Шарля Мишеля, повторившего обвинения в адрес России как страны, якобы спровоцировавшей продовольственный кризис в мире, начав специальную военную операцию на Украине.Он заявил, что лучший способ разрешить продовольственный кризис - это прекращение конфликта на Украине.Сессии саммита проходят в закрытом режиме.Вторая сессия также пройдет во вторник и будет касаться мировой архитектуры здравоохранения, в то время как третья сессия, посвященная цифровой трансформации, состоится в среду.Первая сессия саммита открылась во вторник с опозданием на полчаса относительно первоначального плана в связи с плотностью движения кортежей лидеров стран "двадцатки" по узким улицам курортного района Нуса-Дуа, территория которого на время саммита превратилась в "закрытый город", по которому могут передвигаться только транспортные средства со спецпропусками.Последним прибыл кортеж президента США Джо Байдена, которого президент Индонезии встретил у входа в здание, как и остальных глав делегаций.
https://ria.ru/20221115/lavrov-1831500754.html
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в мире, джоко видодо, шарль мишель, джо байден, индонезия, бали, россия, большая двадцатка, евросовет, саммит g20
В мире, Джоко Видодо, Шарль Мишель, Джо Байден, Индонезия, Бали, Россия, Большая двадцатка, Евросовет, Саммит G20
На индонезийском острове Бали началась первая сессия саммита G20
На острове Бали началась первая сессия двухдневного саммита лидеров стран G20