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На индонезийском острове Бали началась первая сессия саммита G20 - РИА Новости, 15.11.2022
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На индонезийском острове Бали началась первая сессия саммита G20
На индонезийском острове Бали началась первая сессия саммита G20 - РИА Новости, 15.11.2022
На индонезийском острове Бали началась первая сессия саммита G20
Первая сессия двухдневного саммита лидеров стран "Большой двадцатки", посвященная вопросам продовольственной и энергетической безопасности, открылась в... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T05:27
2022-11-15T05:27
в мире
джоко видодо
шарль мишель
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НУСА-ДУА (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Первая сессия двухдневного саммита лидеров стран "Большой двадцатки", посвященная вопросам продовольственной и энергетической безопасности, открылась в курортном районе Нуса-Дуа на острове Бали в Индонезии.Перед началом сессии президент Индонезии и глава индонезийского председательства "двадцатки" 2022 года Джоко Видодо лично встречал глав делегаций стран-участниц, прибывших на сессию.Первая сессия саммита имеет особое значение для России, одного из крупнейших мировых производителей и экспортеров как продовольствия, так и энергоносителей.Перед сессией состоялась пресс-конференция председателя Евросовета Шарля Мишеля, повторившего обвинения в адрес России как страны, якобы спровоцировавшей продовольственный кризис в мире, начав специальную военную операцию на Украине.Он заявил, что лучший способ разрешить продовольственный кризис - это прекращение конфликта на Украине.Сессии саммита проходят в закрытом режиме.Вторая сессия также пройдет во вторник и будет касаться мировой архитектуры здравоохранения, в то время как третья сессия, посвященная цифровой трансформации, состоится в среду.Первая сессия саммита открылась во вторник с опозданием на полчаса относительно первоначального плана в связи с плотностью движения кортежей лидеров стран "двадцатки" по узким улицам курортного района Нуса-Дуа, территория которого на время саммита превратилась в "закрытый город", по которому могут передвигаться только транспортные средства со спецпропусками.Последним прибыл кортеж президента США Джо Байдена, которого президент Индонезии встретил у входа в здание, как и остальных глав делегаций.
https://ria.ru/20221115/lavrov-1831500754.html
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в мире, джоко видодо, шарль мишель, джо байден, индонезия, бали, россия, большая двадцатка, евросовет, саммит g20
В мире, Джоко Видодо, Шарль Мишель, Джо Байден, Индонезия, Бали, Россия, Большая двадцатка, Евросовет, Саммит G20
05:27 15.11.2022
 
На индонезийском острове Бали началась первая сессия саммита G20

На острове Бали началась первая сессия двухдневного саммита лидеров стран G20

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкCаммит G-20 на Бали
Cаммит G-20 на Бали - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Cаммит G-20 на Бали. Архивное фото
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НУСА-ДУА (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Первая сессия двухдневного саммита лидеров стран "Большой двадцатки", посвященная вопросам продовольственной и энергетической безопасности, открылась в курортном районе Нуса-Дуа на острове Бали в Индонезии.
Перед началом сессии президент Индонезии и глава индонезийского председательства "двадцатки" 2022 года Джоко Видодо лично встречал глав делегаций стран-участниц, прибывших на сессию.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
04:18
Лавров прибыл на заседание саммита G20
Первая сессия саммита имеет особое значение для России, одного из крупнейших мировых производителей и экспортеров как продовольствия, так и энергоносителей.
Перед сессией состоялась пресс-конференция председателя Евросовета Шарля Мишеля, повторившего обвинения в адрес России как страны, якобы спровоцировавшей продовольственный кризис в мире, начав специальную военную операцию на Украине.
Он заявил, что лучший способ разрешить продовольственный кризис - это прекращение конфликта на Украине.
Сессии саммита проходят в закрытом режиме.
Вторая сессия также пройдет во вторник и будет касаться мировой архитектуры здравоохранения, в то время как третья сессия, посвященная цифровой трансформации, состоится в среду.
Первая сессия саммита открылась во вторник с опозданием на полчаса относительно первоначального плана в связи с плотностью движения кортежей лидеров стран "двадцатки" по узким улицам курортного района Нуса-Дуа, территория которого на время саммита превратилась в "закрытый город", по которому могут передвигаться только транспортные средства со спецпропусками.
Последним прибыл кортеж президента США Джо Байдена, которого президент Индонезии встретил у входа в здание, как и остальных глав делегаций.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
05:23
Байден последним из участников прибыл на саммит G20
 
В миреДжоко ВидодоШарль МишельДжо БайденИндонезияБалиРоссияБольшая двадцаткаЕвросоветСаммит G20
 
 
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