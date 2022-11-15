https://ria.ru/20221115/g20-1831502672.html

На индонезийском острове Бали началась первая сессия саммита G20

На индонезийском острове Бали началась первая сессия саммита G20 - РИА Новости, 15.11.2022

На индонезийском острове Бали началась первая сессия саммита G20

Первая сессия двухдневного саммита лидеров стран "Большой двадцатки", посвященная вопросам продовольственной и энергетической безопасности, открылась в... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T05:27

2022-11-15T05:27

2022-11-15T05:27

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НУСА-ДУА (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Первая сессия двухдневного саммита лидеров стран "Большой двадцатки", посвященная вопросам продовольственной и энергетической безопасности, открылась в курортном районе Нуса-Дуа на острове Бали в Индонезии.Перед началом сессии президент Индонезии и глава индонезийского председательства "двадцатки" 2022 года Джоко Видодо лично встречал глав делегаций стран-участниц, прибывших на сессию.Первая сессия саммита имеет особое значение для России, одного из крупнейших мировых производителей и экспортеров как продовольствия, так и энергоносителей.Перед сессией состоялась пресс-конференция председателя Евросовета Шарля Мишеля, повторившего обвинения в адрес России как страны, якобы спровоцировавшей продовольственный кризис в мире, начав специальную военную операцию на Украине.Он заявил, что лучший способ разрешить продовольственный кризис - это прекращение конфликта на Украине.Сессии саммита проходят в закрытом режиме.Вторая сессия также пройдет во вторник и будет касаться мировой архитектуры здравоохранения, в то время как третья сессия, посвященная цифровой трансформации, состоится в среду.Первая сессия саммита открылась во вторник с опозданием на полчаса относительно первоначального плана в связи с плотностью движения кортежей лидеров стран "двадцатки" по узким улицам курортного района Нуса-Дуа, территория которого на время саммита превратилась в "закрытый город", по которому могут передвигаться только транспортные средства со спецпропусками.Последним прибыл кортеж президента США Джо Байдена, которого президент Индонезии встретил у входа в здание, как и остальных глав делегаций.

https://ria.ru/20221115/lavrov-1831500754.html

https://ria.ru/20221115/bayden-1831502488.html

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в мире, джоко видодо, шарль мишель, джо байден, индонезия, бали, россия, большая двадцатка, евросовет, саммит g20