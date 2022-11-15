https://ria.ru/20221115/foto-1831518242.html
Общее фото перед началом саммита лидеров G20 отсрочили
Общее фото перед началом саммита лидеров G20 отсрочили - РИА Новости, 15.11.2022
Общее фото перед началом саммита лидеров G20 отсрочили
Традиционное групповое фото перед началом саммита стран "большой двадцатки" на Бали "отсрочено", сообщает агентство Киодо. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T09:31
2022-11-15T09:31
2022-11-15T09:31
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бали
индонезия
большая двадцатка
сергей лавров
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ТОКИО, 15 ноя – РИА Новости. Традиционное групповое фото перед началом саммита стран "большой двадцатки" на Бали "отсрочено", сообщает агентство Киодо."Ранее представитель в правительстве Индонезии сообщил, что групповое фото было отсрочено, так как американские и европейские лидеры отказались фотографироваться вместе с главой МИД РФ (Сергеем) Лавровым", - отмечается в сообщении агентства.Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, Россию на нем представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, сообщал ранее МИД РФ.Подобная "отсрочка" общего фото уже имела место перед встречей частников министерской встречи G20, которая состоялась на Бали в июле.
https://ria.ru/20221114/politika-1830916615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бали, индонезия, большая двадцатка, сергей лавров
В мире, Бали, Индонезия, Большая двадцатка, Сергей Лавров
Общее фото перед началом саммита лидеров G20 отсрочили
Традиционное групповое фото перед началом саммита лидеров G20 в Индонезии отсрочили