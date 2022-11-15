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Общее фото перед началом саммита лидеров G20 отсрочили - РИА Новости, 15.11.2022
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Общее фото перед началом саммита лидеров G20 отсрочили
Общее фото перед началом саммита лидеров G20 отсрочили - РИА Новости, 15.11.2022
Общее фото перед началом саммита лидеров G20 отсрочили
Традиционное групповое фото перед началом саммита стран "большой двадцатки" на Бали "отсрочено", сообщает агентство Киодо. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T09:31
2022-11-15T09:31
в мире
бали
индонезия
большая двадцатка
сергей лавров
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ТОКИО, 15 ноя – РИА Новости. Традиционное групповое фото перед началом саммита стран "большой двадцатки" на Бали "отсрочено", сообщает агентство Киодо."Ранее представитель в правительстве Индонезии сообщил, что групповое фото было отсрочено, так как американские и европейские лидеры отказались фотографироваться вместе с главой МИД РФ (Сергеем) Лавровым", - отмечается в сообщении агентства.Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, Россию на нем представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, сообщал ранее МИД РФ.Подобная "отсрочка" общего фото уже имела место перед встречей частников министерской встречи G20, которая состоялась на Бали в июле.
https://ria.ru/20221114/politika-1830916615.html
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в мире, бали, индонезия, большая двадцатка, сергей лавров
В мире, Бали, Индонезия, Большая двадцатка, Сергей Лавров
09:31 15.11.2022
 
Общее фото перед началом саммита лидеров G20 отсрочили

Традиционное групповое фото перед началом саммита лидеров G20 в Индонезии отсрочили

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПодготовка к саммиту G-20 на Бали
Подготовка к саммиту G-20 на Бали - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Подготовка к саммиту G-20 на Бали
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ТОКИО, 15 ноя – РИА Новости. Традиционное групповое фото перед началом саммита стран "большой двадцатки" на Бали "отсрочено", сообщает агентство Киодо.
"Ранее представитель в правительстве Индонезии сообщил, что групповое фото было отсрочено, так как американские и европейские лидеры отказались фотографироваться вместе с главой МИД РФ (Сергеем) Лавровым", - отмечается в сообщении агентства.
Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, Россию на нем представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, сообщал ранее МИД РФ.
Подобная "отсрочка" общего фото уже имела место перед встречей частников министерской встречи G20, которая состоялась на Бали в июле.
Индонезийский военный в одном из мест проведения саммита лидеров G20 в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 08:00
Саммит раздора. Чего ждать от встречи "Большой двадцатки" на Бали
 
В миреБалиИндонезияБольшая двадцаткаСергей Лавров
 
 
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