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Стенды Страхового дома ВСК на "Финополис-2022" посетили 2,5 тысячи человек - РИА Новости, 15.11.2022
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Стенды Страхового дома ВСК на "Финополис-2022" посетили 2,5 тысячи человек
Стенды Страхового дома ВСК на "Финополис-2022" посетили 2,5 тысячи человек - РИА Новости, 15.11.2022
Стенды Страхового дома ВСК на "Финополис-2022" посетили 2,5 тысячи человек
Более 2,5 тысяч участников финансового форума "Финополис-2022" посетили экспозицию Страхового Дома ВСК, развернутую на форуме, сообщает компания. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T17:50
2022-11-15T17:50
россия
экономика
вск (страховой дом)
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Более 2,5 тысяч участников финансового форума "Финополис-2022" посетили экспозицию Страхового Дома ВСК, развернутую на форуме, сообщает компания."Приоритетными проектами для компании являются упрощение обмена данными между участниками рынка, open API и open data, цифровизация страховой медицины, цифровая ипотека. Примеры реализации проектов были представлены на стендах ВСК, где гости смогли ознакомиться с новыми разработками в области искусственного интеллекта, в том числе применяемыми при урегулировании в автостраховании, телемедицинскими технологиями, пройти экспресс-обследование состояния здоровья, рассчитать ипотеку, познакомиться с возможностями автоматизированной API-интеграции между страховщиком и его партнерами", - говорится в сообщении.В ходе форума ВСК и ДОМ.РФ подписали соглашение о совместном пилотировании цифровой ипотеки, в рамках которого между организациями будет налажен безопасный обмен данными об ипотечном договоре и договоре страхования клиента. Результатом проекта должна стать разработка спецификации, методических рекомендаций для участников рынка и предложений по законодательным изменениям, напомнили в компании.
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россия, экономика, вск (страховой дом)
Россия, Экономика, ВСК (страховой дом)
17:50 15.11.2022
 

Стенды Страхового дома ВСК на "Финополис-2022" посетили 2,5 тысячи человек

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк "Страховой Дом ВСК" в Москве
 Страховой Дом ВСК в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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"Страховой Дом ВСК" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Более 2,5 тысяч участников финансового форума "Финополис-2022" посетили экспозицию Страхового Дома ВСК, развернутую на форуме, сообщает компания.
"Приоритетными проектами для компании являются упрощение обмена данными между участниками рынка, open API и open data, цифровизация страховой медицины, цифровая ипотека. Примеры реализации проектов были представлены на стендах ВСК, где гости смогли ознакомиться с новыми разработками в области искусственного интеллекта, в том числе применяемыми при урегулировании в автостраховании, телемедицинскими технологиями, пройти экспресс-обследование состояния здоровья, рассчитать ипотеку, познакомиться с возможностями автоматизированной API-интеграции между страховщиком и его партнерами", - говорится в сообщении.
Член Совета директоров, замгендиректора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина на форуме Финополис - 2022 - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 20:15
ВСК: цифровизации ипотеки мешает отсутствие единых стандартов информобмена
В ходе форума ВСК и ДОМ.РФ подписали соглашение о совместном пилотировании цифровой ипотеки, в рамках которого между организациями будет налажен безопасный обмен данными об ипотечном договоре и договоре страхования клиента. Результатом проекта должна стать разработка спецификации, методических рекомендаций для участников рынка и предложений по законодательным изменениям, напомнили в компании.
 
РоссияЭкономикаВСК (страховой дом)
 
 
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