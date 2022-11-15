https://ria.ru/20221115/forum-1831719935.html

Стенды Страхового дома ВСК на "Финополис-2022" посетили 2,5 тысячи человек

Стенды Страхового дома ВСК на "Финополис-2022" посетили 2,5 тысячи человек - РИА Новости, 15.11.2022

Стенды Страхового дома ВСК на "Финополис-2022" посетили 2,5 тысячи человек

Более 2,5 тысяч участников финансового форума "Финополис-2022" посетили экспозицию Страхового Дома ВСК, развернутую на форуме, сообщает компания. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T17:50

2022-11-15T17:50

2022-11-15T17:50

россия

экономика

вск (страховой дом)

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Более 2,5 тысяч участников финансового форума "Финополис-2022" посетили экспозицию Страхового Дома ВСК, развернутую на форуме, сообщает компания."Приоритетными проектами для компании являются упрощение обмена данными между участниками рынка, open API и open data, цифровизация страховой медицины, цифровая ипотека. Примеры реализации проектов были представлены на стендах ВСК, где гости смогли ознакомиться с новыми разработками в области искусственного интеллекта, в том числе применяемыми при урегулировании в автостраховании, телемедицинскими технологиями, пройти экспресс-обследование состояния здоровья, рассчитать ипотеку, познакомиться с возможностями автоматизированной API-интеграции между страховщиком и его партнерами", - говорится в сообщении.В ходе форума ВСК и ДОМ.РФ подписали соглашение о совместном пилотировании цифровой ипотеки, в рамках которого между организациями будет налажен безопасный обмен данными об ипотечном договоре и договоре страхования клиента. Результатом проекта должна стать разработка спецификации, методических рекомендаций для участников рынка и предложений по законодательным изменениям, напомнили в компании.

https://ria.ru/20221111/ipoteka-1830955441.html

россия

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Артем Смирнов

россия, экономика, вск (страховой дом)