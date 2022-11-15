https://ria.ru/20221115/forum-1831542508.html

В Москве открылся форум "Друзья Крыма — друзья России"

В Москве открылся форум "Друзья Крыма — друзья России" - РИА Новости, 15.11.2022

В Москве открылся форум "Друзья Крыма — друзья России"

Форум "Друзья Крыма - друзья России" открылся в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T11:00

2022-11-15T11:00

2022-11-15T11:00

сергей лавров

москва

словакия

кипр

общество

республика крым

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Форум "Друзья Крыма - друзья России" открылся в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.По словам организаторов, в нем участвуют российские политики и общественные деятели, а также 50 делегатов из 40 стран - в частности, из Словакии, Кипра, Норвегии, Болгарии, Греции, Италии, а также стран Африки и Ближнего Востока."Высоко ценим их гражданское мужество, стремление получить достоверную информацию о внешней политике нашей страны, ее социально-экономическому развитию, культуре и искусству. Нам крайне важно услышать точку зрения той части зарубежной общественности, которая искренне пытается разобраться в процессах, связанных с формированием более справедливого многополярного мироустройства", - говорится в обращении главы МИД РФ Сергея Лаврова, направленном участникам.

https://ria.ru/20221102/krym-1828792195.html

москва

словакия

кипр

республика крым

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей лавров, москва, словакия, кипр, общество, республика крым