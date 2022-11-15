https://ria.ru/20221115/forum-1831542508.html
В Москве открылся форум "Друзья Крыма — друзья России"
В Москве открылся форум "Друзья Крыма — друзья России" - РИА Новости, 15.11.2022
В Москве открылся форум "Друзья Крыма — друзья России"
Форум "Друзья Крыма - друзья России" открылся в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:00
2022-11-15T11:00
2022-11-15T11:00
сергей лавров
москва
словакия
кипр
общество
республика крым
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Форум "Друзья Крыма - друзья России" открылся в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.По словам организаторов, в нем участвуют российские политики и общественные деятели, а также 50 делегатов из 40 стран - в частности, из Словакии, Кипра, Норвегии, Болгарии, Греции, Италии, а также стран Африки и Ближнего Востока."Высоко ценим их гражданское мужество, стремление получить достоверную информацию о внешней политике нашей страны, ее социально-экономическому развитию, культуре и искусству. Нам крайне важно услышать точку зрения той части зарубежной общественности, которая искренне пытается разобраться в процессах, связанных с формированием более справедливого многополярного мироустройства", - говорится в обращении главы МИД РФ Сергея Лаврова, направленном участникам.
https://ria.ru/20221102/krym-1828792195.html
москва
словакия
кипр
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, москва, словакия, кипр, общество, республика крым
Сергей Лавров, Москва, Словакия, Кипр, Общество, Республика Крым
В Москве открылся форум "Друзья Крыма — друзья России"
Глава МИД Лавров приветствовал участников форума "Друзья Крыма — друзья России"