https://ria.ru/20221115/flot-1831752217.html
В Астрахани прошел торжественный митинг в честь юбилея Каспийской флотилии
В Астрахани прошел торжественный митинг в честь юбилея Каспийской флотилии - РИА Новости, 15.11.2022
В Астрахани прошел торжественный митинг в честь юбилея Каспийской флотилии
Торжественный митинг прошел в Астрахани в честь 300-летия образования Каспийской флотилии, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T19:16
2022-11-15T19:16
2022-11-15T19:16
астрахань
астраханская область
игорь бабушкин
каспийское море
каспийская флотилия
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общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя - РИА Новости. Торжественный митинг прошел в Астрахани в честь 300-летия образования Каспийской флотилии, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.Каспийская военная флотилия - формирование российского Военно-морского флота, созданное по указу императора Петра I в 1722 году и предназначавшееся для действий на Каспийском море и в дельте реки Волга.Командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Александр Пешков подчеркнул особую важность решений и завоеваний, которые сделал царь-реформатор Петр I, расширяя границы российского государства на юг, открывая новые морские пути на Ближний Восток. "Наш долг перед прошлым и будущим - сохранить то, что было завоевано нашими героическими предками, обеспечить мир, стабильность и процветание великой России", - приводит администрация губернатора слова Пешкова.В свою очередь, Бабушкин отметил, что в регионе чествуют офицеров, старшин, матросов, которые несут службу на южных рубежах Родины. "Каспийская флотилия - мощное объединение военно-морских сил в Каспийском регионе. С самых первых дней создания она остается гарантом безопасности на юге России", - сказал он, добавив, что часть подразделений флотилии продолжает дислоцироваться в Астраханской области."С началом частичной мобилизации в рамках специальной военной операции на базе Каспийской флотилии был открыт сборный пункт, в который прибыли в том числе наши астраханские бойцы. После прохождения подготовки они пополнили ряды элитного полка морской пехоты", - отметил Бабушкин.Он напомнил, что неделю назад было подписано соглашение между астраханским правительством и Каспийской флотилией по развитию патриотического воспитания молодежи. Также регион взял шефство над первым батальоном 177-го полка морской пехоты, где проходят службу астраханцы.
https://ria.ru/20221111/astrakhan-1830809807.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астрахань, астраханская область, игорь бабушкин, каспийское море, каспийская флотилия, россия, общество
Астрахань, Астраханская область, Игорь Бабушкин, Каспийское море, Каспийская флотилия, Россия, Общество
В Астрахани прошел торжественный митинг в честь юбилея Каспийской флотилии
В Астрахани прошел торжественный митинг в честь трехсотлетия Каспийской флотилии
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя - РИА Новости.
Торжественный митинг прошел в Астрахани в честь 300-летия образования Каспийской флотилии, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
.
Каспийская военная флотилия - формирование российского Военно-морского флота, созданное по указу императора Петра I
в 1722 году и предназначавшееся для действий на Каспийском море
и в дельте реки Волга.
"Сегодня знаменательный день для Астраханской области. 300 лет назад Петр I подписал указ об основании в Астрахани военного порта. Он положил начало созданию на берегах Каспия мощного флота... В этот день у памятника Петру I прошел торжественный митинг", - написал губернатор в Telegram-канале.
Командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Александр Пешков подчеркнул особую важность решений и завоеваний, которые сделал царь-реформатор Петр I, расширяя границы российского государства на юг, открывая новые морские пути на Ближний Восток
. "Наш долг перед прошлым и будущим - сохранить то, что было завоевано нашими героическими предками, обеспечить мир, стабильность и процветание великой России", - приводит администрация губернатора слова Пешкова.
В свою очередь, Бабушкин отметил, что в регионе чествуют офицеров, старшин, матросов, которые несут службу на южных рубежах Родины. "Каспийская флотилия - мощное объединение военно-морских сил в Каспийском регионе. С самых первых дней создания она остается гарантом безопасности на юге России", - сказал он, добавив, что часть подразделений флотилии продолжает дислоцироваться в Астраханской области.
"С началом частичной мобилизации в рамках специальной военной операции на базе Каспийской флотилии был открыт сборный пункт, в который прибыли в том числе наши астраханские бойцы. После прохождения подготовки они пополнили ряды элитного полка морской пехоты", - отметил Бабушкин.
Он напомнил, что неделю назад было подписано соглашение между астраханским правительством и Каспийской флотилией по развитию патриотического воспитания молодежи. Также регион взял шефство над первым батальоном 177-го полка морской пехоты, где проходят службу астраханцы.