https://ria.ru/20221115/flot-1831752217.html

В Астрахани прошел торжественный митинг в честь юбилея Каспийской флотилии

В Астрахани прошел торжественный митинг в честь юбилея Каспийской флотилии - РИА Новости, 15.11.2022

В Астрахани прошел торжественный митинг в честь юбилея Каспийской флотилии

Торжественный митинг прошел в Астрахани в честь 300-летия образования Каспийской флотилии, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T19:16

2022-11-15T19:16

2022-11-15T19:16

астрахань

астраханская область

игорь бабушкин

каспийское море

каспийская флотилия

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588543878_69:0:3364:1853_1920x0_80_0_0_e39939037b25a3db4ceffbeac4c4670d.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя - РИА Новости. Торжественный митинг прошел в Астрахани в честь 300-летия образования Каспийской флотилии, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.Каспийская военная флотилия - формирование российского Военно-морского флота, созданное по указу императора Петра I в 1722 году и предназначавшееся для действий на Каспийском море и в дельте реки Волга.Командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Александр Пешков подчеркнул особую важность решений и завоеваний, которые сделал царь-реформатор Петр I, расширяя границы российского государства на юг, открывая новые морские пути на Ближний Восток. "Наш долг перед прошлым и будущим - сохранить то, что было завоевано нашими героическими предками, обеспечить мир, стабильность и процветание великой России", - приводит администрация губернатора слова Пешкова.В свою очередь, Бабушкин отметил, что в регионе чествуют офицеров, старшин, матросов, которые несут службу на южных рубежах Родины. "Каспийская флотилия - мощное объединение военно-морских сил в Каспийском регионе. С самых первых дней создания она остается гарантом безопасности на юге России", - сказал он, добавив, что часть подразделений флотилии продолжает дислоцироваться в Астраханской области."С началом частичной мобилизации в рамках специальной военной операции на базе Каспийской флотилии был открыт сборный пункт, в который прибыли в том числе наши астраханские бойцы. После прохождения подготовки они пополнили ряды элитного полка морской пехоты", - отметил Бабушкин.Он напомнил, что неделю назад было подписано соглашение между астраханским правительством и Каспийской флотилией по развитию патриотического воспитания молодежи. Также регион взял шефство над первым батальоном 177-го полка морской пехоты, где проходят службу астраханцы.

https://ria.ru/20221111/astrakhan-1830809807.html

астрахань

астраханская область

каспийское море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

астрахань, астраханская область, игорь бабушкин, каспийское море, каспийская флотилия, россия, общество