https://ria.ru/20221115/finansy-1831575110.html

Набиуллина заявила о росте трафика в российском аналоге SWIFT

Набиуллина заявила о росте трафика в российском аналоге SWIFT - РИА Новости, 15.11.2022

Набиуллина заявила о росте трафика в российском аналоге SWIFT

Трафик в российском аналоге SWIFT, Системе передачи финансовых сообщений, в этом году вырос почти на четверть, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина,... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:31

2022-11-15T12:31

2022-11-15T12:42

экономика

эльвира набиуллина

россия

swift

госдума рф

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Трафик в российском аналоге SWIFT, Системе передачи финансовых сообщений, в этом году вырос почти на четверть, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."Наша Система передачи финансовых сообщений, наш аналог SWIFT, бесперебойно обслуживает банки внутри страны. Система работала полноценно уже несколько лет, но в этом году, когда ряд банков от SWIFT отключили, трафик в СПФС вырос почти на четверть (22%), и может продолжать расти", - сказала она.SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.В ответ на риски отключения от нее в России была создана Система передачи финансовых сообщений. Она постоянно растет: по данным на конец сентября, к ней подключено уже более 100 иностранных организаций.

https://ria.ru/20221101/iran-1828437340.html

https://ria.ru/20220629/swift-1798953136.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, эльвира набиуллина, россия, swift, госдума рф