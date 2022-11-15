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Набиуллина заявила о росте трафика в российском аналоге SWIFT - РИА Новости, 15.11.2022
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Набиуллина заявила о росте трафика в российском аналоге SWIFT
Набиуллина заявила о росте трафика в российском аналоге SWIFT - РИА Новости, 15.11.2022
Набиуллина заявила о росте трафика в российском аналоге SWIFT
Трафик в российском аналоге SWIFT, Системе передачи финансовых сообщений, в этом году вырос почти на четверть, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина,... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:31
2022-11-15T12:42
экономика
эльвира набиуллина
россия
swift
госдума рф
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Трафик в российском аналоге SWIFT, Системе передачи финансовых сообщений, в этом году вырос почти на четверть, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."Наша Система передачи финансовых сообщений, наш аналог SWIFT, бесперебойно обслуживает банки внутри страны. Система работала полноценно уже несколько лет, но в этом году, когда ряд банков от SWIFT отключили, трафик в СПФС вырос почти на четверть (22%), и может продолжать расти", - сказала она.SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.В ответ на риски отключения от нее в России была создана Система передачи финансовых сообщений. Она постоянно растет: по данным на конец сентября, к ней подключено уже более 100 иностранных организаций.
https://ria.ru/20221101/iran-1828437340.html
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экономика, эльвира набиуллина, россия, swift, госдума рф
Экономика, Эльвира Набиуллина, Россия, SWIFT, Госдума РФ
12:31 15.11.2022 (обновлено: 12:42 15.11.2022)
 
Набиуллина заявила о росте трафика в российском аналоге SWIFT

Глава Центробанка Набиуллина: трафик в российском аналоге SWIFT вырос почти на четверть

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Трафик в российском аналоге SWIFT, Системе передачи финансовых сообщений, в этом году вырос почти на четверть, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"Наша Система передачи финансовых сообщений, наш аналог SWIFT, бесперебойно обслуживает банки внутри страны. Система работала полноценно уже несколько лет, но в этом году, когда ряд банков от SWIFT отключили, трафик в СПФС вырос почти на четверть (22%), и может продолжать расти", - сказала она.
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В ответ на риски отключения от нее в России была создана Система передачи финансовых сообщений. Она постоянно растет: по данным на конец сентября, к ней подключено уже более 100 иностранных организаций.
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ЭкономикаЭльвира НабиуллинаРоссияSWIFTГосдума РФ
 
 
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