https://ria.ru/20221115/finansy-1831575110.html
Набиуллина заявила о росте трафика в российском аналоге SWIFT
Набиуллина заявила о росте трафика в российском аналоге SWIFT - РИА Новости, 15.11.2022
Набиуллина заявила о росте трафика в российском аналоге SWIFT
Трафик в российском аналоге SWIFT, Системе передачи финансовых сообщений, в этом году вырос почти на четверть, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина,... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:31
2022-11-15T12:31
2022-11-15T12:42
экономика
эльвира набиуллина
россия
swift
госдума рф
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Трафик в российском аналоге SWIFT, Системе передачи финансовых сообщений, в этом году вырос почти на четверть, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."Наша Система передачи финансовых сообщений, наш аналог SWIFT, бесперебойно обслуживает банки внутри страны. Система работала полноценно уже несколько лет, но в этом году, когда ряд банков от SWIFT отключили, трафик в СПФС вырос почти на четверть (22%), и может продолжать расти", - сказала она.SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.В ответ на риски отключения от нее в России была создана Система передачи финансовых сообщений. Она постоянно растет: по данным на конец сентября, к ней подключено уже более 100 иностранных организаций.
https://ria.ru/20221101/iran-1828437340.html
https://ria.ru/20220629/swift-1798953136.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльвира набиуллина, россия, swift, госдума рф
Экономика, Эльвира Набиуллина, Россия, SWIFT, Госдума РФ
12:31 15.11.2022 (обновлено: 12:42 15.11.2022)
Набиуллина заявила о росте трафика в российском аналоге SWIFT
Глава Центробанка Набиуллина: трафик в российском аналоге SWIFT вырос почти на четверть
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Трафик в российском аналоге SWIFT, Системе передачи финансовых сообщений, в этом году вырос почти на четверть, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"Наша Система передачи финансовых сообщений, наш аналог SWIFT, бесперебойно обслуживает банки внутри страны. Система работала полноценно уже несколько лет, но в этом году, когда ряд банков от SWIFT отключили, трафик в СПФС вырос почти на четверть (22%), и может продолжать расти", - сказала она.
SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.
В ответ на риски отключения от нее в России
была создана Система передачи финансовых сообщений. Она постоянно растет: по данным на конец сентября, к ней подключено уже более 100 иностранных организаций.