https://ria.ru/20221115/fernandes-1831517107.html

Президенту Аргентины стало плохо на саммите G20

Президенту Аргентины стало плохо на саммите G20 - РИА Новости, 15.11.2022

Президенту Аргентины стало плохо на саммите G20

Президент Аргентины Альберто Фернандес плохо себя почувствовал на саммите G20 на Бали, сообщают врачи главы государства. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T09:23

2022-11-15T09:23

2022-11-15T09:23

в мире

альберто фернандес

аргентина

большая двадцатка

бали

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес плохо себя почувствовал на саммите G20 на Бали, сообщают врачи главы государства."Сегодня у президента Аргентины Альберто Анхеля Фернандеса было пониженное давление, и он почувствовал головокружение. Поэтому было принято решение провести необходимые диагностические исследования, чтобы сохранить его здоровье и избежать осложнений", - говорится в заявлении медиков лидера, опубликованном на странице его пресс-секретаря в Twitter.Издание Clarin отмечает, что президенту стало плохо за несколько минут до выступления в начале саммита. По словам газеты, причиной плохого самочувствия мог стать тепловой удар.Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.

https://ria.ru/20221115/kambodzha-1831512398.html

аргентина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, альберто фернандес, аргентина, большая двадцатка, бали