https://ria.ru/20221115/fernandes-1831517107.html
Президенту Аргентины стало плохо на саммите G20
Президенту Аргентины стало плохо на саммите G20 - РИА Новости, 15.11.2022
Президенту Аргентины стало плохо на саммите G20
Президент Аргентины Альберто Фернандес плохо себя почувствовал на саммите G20 на Бали, сообщают врачи главы государства. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T09:23
2022-11-15T09:23
2022-11-15T09:23
в мире
альберто фернандес
аргентина
большая двадцатка
бали
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес плохо себя почувствовал на саммите G20 на Бали, сообщают врачи главы государства."Сегодня у президента Аргентины Альберто Анхеля Фернандеса было пониженное давление, и он почувствовал головокружение. Поэтому было принято решение провести необходимые диагностические исследования, чтобы сохранить его здоровье и избежать осложнений", - говорится в заявлении медиков лидера, опубликованном на странице его пресс-секретаря в Twitter.Издание Clarin отмечает, что президенту стало плохо за несколько минут до выступления в начале саммита. По словам газеты, причиной плохого самочувствия мог стать тепловой удар.Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.
https://ria.ru/20221115/kambodzha-1831512398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, альберто фернандес, аргентина, большая двадцатка, бали
В мире, Альберто Фернандес, Аргентина, Большая двадцатка, Бали
Президенту Аргентины стало плохо на саммите G20
Президент Аргентины Альберто Фернандес почувствовал себя плохо на саммите G20 на Бали
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости.
Президент Аргентины Альберто Фернандес плохо себя почувствовал на саммите G20 на Бали, сообщают
врачи главы государства.
"Сегодня у президента Аргентины Альберто Анхеля Фернандеса было пониженное давление, и он почувствовал головокружение. Поэтому было принято решение провести необходимые диагностические исследования, чтобы сохранить его здоровье и избежать осложнений", - говорится в заявлении медиков лидера, опубликованном на странице его пресс-секретаря в Twitter.
Издание Clarin отмечает, что президенту стало плохо за несколько минут до выступления в начале саммита. По словам газеты, причиной плохого самочувствия мог стать тепловой удар.
Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.