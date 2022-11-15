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Президенту Аргентины стало плохо на саммите G20 - РИА Новости, 15.11.2022
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Президенту Аргентины стало плохо на саммите G20
Президенту Аргентины стало плохо на саммите G20 - РИА Новости, 15.11.2022
Президенту Аргентины стало плохо на саммите G20
Президент Аргентины Альберто Фернандес плохо себя почувствовал на саммите G20 на Бали, сообщают врачи главы государства. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T09:23
2022-11-15T09:23
в мире
альберто фернандес
аргентина
большая двадцатка
бали
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес плохо себя почувствовал на саммите G20 на Бали, сообщают врачи главы государства."Сегодня у президента Аргентины Альберто Анхеля Фернандеса было пониженное давление, и он почувствовал головокружение. Поэтому было принято решение провести необходимые диагностические исследования, чтобы сохранить его здоровье и избежать осложнений", - говорится в заявлении медиков лидера, опубликованном на странице его пресс-секретаря в Twitter.Издание Clarin отмечает, что президенту стало плохо за несколько минут до выступления в начале саммита. По словам газеты, причиной плохого самочувствия мог стать тепловой удар.Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.
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в мире, альберто фернандес, аргентина, большая двадцатка, бали
В мире, Альберто Фернандес, Аргентина, Большая двадцатка, Бали
09:23 15.11.2022
 
Президенту Аргентины стало плохо на саммите G20

Президент Аргентины Альберто Фернандес почувствовал себя плохо на саммите G20 на Бали

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Аргентинской Республики Альберто Фернандес
Президент Аргентинской Республики Альберто Фернандес - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Аргентинской Республики Альберто Фернандес. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес плохо себя почувствовал на саммите G20 на Бали, сообщают врачи главы государства.
"Сегодня у президента Аргентины Альберто Анхеля Фернандеса было пониженное давление, и он почувствовал головокружение. Поэтому было принято решение провести необходимые диагностические исследования, чтобы сохранить его здоровье и избежать осложнений", - говорится в заявлении медиков лидера, опубликованном на странице его пресс-секретаря в Twitter.
Издание Clarin отмечает, что президенту стало плохо за несколько минут до выступления в начале саммита. По словам газеты, причиной плохого самочувствия мог стать тепловой удар.
Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.
Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 08:45
Премьер-министр Камбоджи не будет участвовать в саммите G20
 
В миреАльберто ФернандесАргентинаБольшая двадцаткаБали
 
 
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