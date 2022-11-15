https://ria.ru/20221115/fas-1831658792.html
Госдума во втором чтении уточнила антикартельные полномочия ФАС
Госдума во втором чтении уточнила антикартельные полномочия ФАС - РИА Новости, 15.11.2022
Госдума во втором чтении уточнила антикартельные полномочия ФАС
Госдума приняла во втором чтении законопроект об антикартельных полномочиях Федеральной антимонопольной службы, уменьшив их по сравнению с первоначальной... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:36
2022-11-15T15:36
2022-11-15T15:36
экономика
сергей пузыревский
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
госдума рф
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект об антикартельных полномочиях Федеральной антимонопольной службы, уменьшив их по сравнению с первоначальной редакцией.Законопроект существенно переработан, решение по ряду ключевых вопросов пока откладывается, а от некоторых норм ФАС отказывается, пояснял ранее замглавы ведомства Сергей Пузыревский.Так, в рамках второго чтения из документа исключены нормы о ведении ФАС реестра участников соглашений, ограничивающих конкуренцию; о закреплении за ФАС права на получение персональных данных и сведений об адресах и номерах телефонов абонентов в рамках антикартельных расследований, а также результатов оперативно-розыскной деятельности. Также ФАС решила пока отказаться от внесения в закон о защите конкуренции норм, касающихся регламентации процедуры заключения соглашений о сотрудничестве в целях смягчения ответственности.Помимо этого, из законопроекта убираются нормы, связанные с регламентацией процедуры изъятия и выемки документов и предметов в рамках антикартельных проверок, поскольку они вызвали очень острую дискуссию. Кроме того, сохраняется трехлетний срок давности рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства. В первом чтении предлагалось его увеличить до шести лет.В то же время в законопроекте сохраняются нормы о получении объяснений при проведении проверок ФАС. При этом регламентируется порядок их предоставления и полномочия антимонопольного органа. Также регламентируется процедура подачи заявления о заключении соглашения, ограничивающего конкуренцию. Это дисциплинирует, в первую очередь, сам антимонопольный орган, поскольку отсутствие процедуры – тоже в определенном смысле возможность злоупотребления, подчеркивал Пузыревский.Одновременно закон о защите конкуренции дополняется положением о том, что должностные лица антимонопольного органа несут ответственность за результаты проведения проверок в соответствии с законодательством. А в законе о контрактной системе в сфере госзакупок появляется обязанность заказчика предупреждать участника закупок, что он может быть привлечен к административной или уголовной ответственности в случае нарушения антимонопольного законодательства о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях и об ограничивающих конкуренцию согласованных действиях.Предполагается, что закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а обязанность заказчика включать в извещение о закупке предупреждение об ответственности за нарушение антимонопольного законодательства – с 1 января 2024 года.
https://realty.ria.ru/20221115/gosimuschestvo-1831647917.html
https://realty.ria.ru/20220705/gosduma-1800381239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сергей пузыревский, федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф
Экономика, Сергей Пузыревский, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Госдума РФ
Госдума во втором чтении уточнила антикартельные полномочия ФАС
Госдума во втором чтении приняла законопроект об антикартельных полномочиях ФАС
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект об антикартельных полномочиях Федеральной антимонопольной службы, уменьшив их по сравнению с первоначальной редакцией.
Законопроект существенно переработан, решение по ряду ключевых вопросов пока откладывается, а от некоторых норм ФАС
отказывается, пояснял ранее замглавы ведомства Сергей Пузыревский
.
Так, в рамках второго чтения из документа исключены нормы о ведении ФАС реестра участников соглашений, ограничивающих конкуренцию; о закреплении за ФАС права на получение персональных данных и сведений об адресах и номерах телефонов абонентов в рамках антикартельных расследований, а также результатов оперативно-розыскной деятельности. Также ФАС решила пока отказаться от внесения в закон о защите конкуренции норм, касающихся регламентации процедуры заключения соглашений о сотрудничестве в целях смягчения ответственности.
Помимо этого, из законопроекта убираются нормы, связанные с регламентацией процедуры изъятия и выемки документов и предметов в рамках антикартельных проверок, поскольку они вызвали очень острую дискуссию. Кроме того, сохраняется трехлетний срок давности рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства. В первом чтении предлагалось его увеличить до шести лет.
В то же время в законопроекте сохраняются нормы о получении объяснений при проведении проверок ФАС. При этом регламентируется порядок их предоставления и полномочия антимонопольного органа. Также регламентируется процедура подачи заявления о заключении соглашения, ограничивающего конкуренцию. Это дисциплинирует, в первую очередь, сам антимонопольный орган, поскольку отсутствие процедуры – тоже в определенном смысле возможность злоупотребления, подчеркивал Пузыревский.
Одновременно закон о защите конкуренции дополняется положением о том, что должностные лица антимонопольного органа несут ответственность за результаты проведения проверок в соответствии с законодательством. А в законе о контрактной системе в сфере госзакупок появляется обязанность заказчика предупреждать участника закупок, что он может быть привлечен к административной или уголовной ответственности в случае нарушения антимонопольного законодательства о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях и об ограничивающих конкуренцию согласованных действиях.
Предполагается, что закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а обязанность заказчика включать в извещение о закупке предупреждение об ответственности за нарушение антимонопольного законодательства – с 1 января 2024 года.