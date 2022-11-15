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Госдума во втором чтении уточнила антикартельные полномочия ФАС - РИА Новости, 15.11.2022
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Госдума во втором чтении уточнила антикартельные полномочия ФАС
Госдума во втором чтении уточнила антикартельные полномочия ФАС - РИА Новости, 15.11.2022
Госдума во втором чтении уточнила антикартельные полномочия ФАС
Госдума приняла во втором чтении законопроект об антикартельных полномочиях Федеральной антимонопольной службы, уменьшив их по сравнению с первоначальной... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:36
2022-11-15T15:36
экономика
сергей пузыревский
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
госдума рф
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект об антикартельных полномочиях Федеральной антимонопольной службы, уменьшив их по сравнению с первоначальной редакцией.Законопроект существенно переработан, решение по ряду ключевых вопросов пока откладывается, а от некоторых норм ФАС отказывается, пояснял ранее замглавы ведомства Сергей Пузыревский.Так, в рамках второго чтения из документа исключены нормы о ведении ФАС реестра участников соглашений, ограничивающих конкуренцию; о закреплении за ФАС права на получение персональных данных и сведений об адресах и номерах телефонов абонентов в рамках антикартельных расследований, а также результатов оперативно-розыскной деятельности. Также ФАС решила пока отказаться от внесения в закон о защите конкуренции норм, касающихся регламентации процедуры заключения соглашений о сотрудничестве в целях смягчения ответственности.Помимо этого, из законопроекта убираются нормы, связанные с регламентацией процедуры изъятия и выемки документов и предметов в рамках антикартельных проверок, поскольку они вызвали очень острую дискуссию. Кроме того, сохраняется трехлетний срок давности рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства. В первом чтении предлагалось его увеличить до шести лет.В то же время в законопроекте сохраняются нормы о получении объяснений при проведении проверок ФАС. При этом регламентируется порядок их предоставления и полномочия антимонопольного органа. Также регламентируется процедура подачи заявления о заключении соглашения, ограничивающего конкуренцию. Это дисциплинирует, в первую очередь, сам антимонопольный орган, поскольку отсутствие процедуры – тоже в определенном смысле возможность злоупотребления, подчеркивал Пузыревский.Одновременно закон о защите конкуренции дополняется положением о том, что должностные лица антимонопольного органа несут ответственность за результаты проведения проверок в соответствии с законодательством. А в законе о контрактной системе в сфере госзакупок появляется обязанность заказчика предупреждать участника закупок, что он может быть привлечен к административной или уголовной ответственности в случае нарушения антимонопольного законодательства о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях и об ограничивающих конкуренцию согласованных действиях.Предполагается, что закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а обязанность заказчика включать в извещение о закупке предупреждение об ответственности за нарушение антимонопольного законодательства – с 1 января 2024 года.
https://realty.ria.ru/20221115/gosimuschestvo-1831647917.html
https://realty.ria.ru/20220705/gosduma-1800381239.html
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экономика, сергей пузыревский, федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф
Экономика, Сергей Пузыревский, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Госдума РФ
15:36 15.11.2022
 
Госдума во втором чтении уточнила антикартельные полномочия ФАС

Госдума во втором чтении приняла законопроект об антикартельных полномочиях ФАС

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкТабличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект об антикартельных полномочиях Федеральной антимонопольной службы, уменьшив их по сравнению с первоначальной редакцией.
Законопроект существенно переработан, решение по ряду ключевых вопросов пока откладывается, а от некоторых норм ФАС отказывается, пояснял ранее замглавы ведомства Сергей Пузыревский.
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Так, в рамках второго чтения из документа исключены нормы о ведении ФАС реестра участников соглашений, ограничивающих конкуренцию; о закреплении за ФАС права на получение персональных данных и сведений об адресах и номерах телефонов абонентов в рамках антикартельных расследований, а также результатов оперативно-розыскной деятельности. Также ФАС решила пока отказаться от внесения в закон о защите конкуренции норм, касающихся регламентации процедуры заключения соглашений о сотрудничестве в целях смягчения ответственности.
Помимо этого, из законопроекта убираются нормы, связанные с регламентацией процедуры изъятия и выемки документов и предметов в рамках антикартельных проверок, поскольку они вызвали очень острую дискуссию. Кроме того, сохраняется трехлетний срок давности рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства. В первом чтении предлагалось его увеличить до шести лет.
В то же время в законопроекте сохраняются нормы о получении объяснений при проведении проверок ФАС. При этом регламентируется порядок их предоставления и полномочия антимонопольного органа. Также регламентируется процедура подачи заявления о заключении соглашения, ограничивающего конкуренцию. Это дисциплинирует, в первую очередь, сам антимонопольный орган, поскольку отсутствие процедуры – тоже в определенном смысле возможность злоупотребления, подчеркивал Пузыревский.
Одновременно закон о защите конкуренции дополняется положением о том, что должностные лица антимонопольного органа несут ответственность за результаты проведения проверок в соответствии с законодательством. А в законе о контрактной системе в сфере госзакупок появляется обязанность заказчика предупреждать участника закупок, что он может быть привлечен к административной или уголовной ответственности в случае нарушения антимонопольного законодательства о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях и об ограничивающих конкуренцию согласованных действиях.
Предполагается, что закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а обязанность заказчика включать в извещение о закупке предупреждение об ответственности за нарушение антимонопольного законодательства – с 1 января 2024 года.
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