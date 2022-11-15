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В ЕС поддержали принципы общей политики в отношении России, заявил Боррель - РИА Новости, 15.11.2022
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В ЕС поддержали принципы общей политики в отношении России, заявил Боррель
В ЕС поддержали принципы общей политики в отношении России, заявил Боррель - РИА Новости, 15.11.2022
В ЕС поддержали принципы общей политики в отношении России, заявил Боррель
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на совещании с министрами иностранных дел в понедельник озвучил предложения по общим подходам Евросоюза к отношениям с... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T21:18
2022-11-15T21:18
в мире
жозеп боррель
евросоюз
россия
украина
нато
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на совещании с министрами иностранных дел в понедельник озвучил предложения по общим подходам Евросоюза к отношениям с Россией на фоне украинского кризиса из шести пунктов, которые, по его словам, получили одобрение участников встречи.По его словам, пока продолжается конфликт и нет ясности относительного того, как и когда он закончится, будущие отношения с Россией также остаются неясными, но странам ЕС нужен общий подход уже сейчас. "Государства-члены согласились с подходом, несмотря на некоторые разногласия по терминологии", - пояснил глава европейской дипломатии.Первый пункт, по его словам, предполагает совместные усилия по изоляции России. "Это означает вводить и исполнять ограничительные меры в отношении России, а также не допускать их нарушения", - сказал Боррель. Кроме того, этот подход предусматривает "привлечение к ответственности виновных в нарушениях международного права".Также общеевропейский подход предусматривает оказание помощи соседям Евросоюза в преодолении последствий глобального кризиса, наподобие помощи, оказываемой Украине со стороны ЕС."Мы также должны укреплять свою устойчивость и энергетическую безопасность, защищать критическую инфраструктуру, повышать обороноспособность", - сказал Боррель.Заключительный шестой пункт общего подхода к отношениям с Россией предусматривает повсеместную поддержку гражданского общества, правозащитников, независимых СМИ, в том числе в России.Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на источники, что министры начали в понедельник обсуждение новой стратегии по отношению к России, которая призвана заменить принятую еще в 2016 году. Обсуждение может продлиться несколько недель или месяцев.Однако, по мнению высокопоставленного представителя ЕС, который общался с журналистами до встречи министров в понедельник, такой документ имеет смысл обсуждать и утверждать уже после завершения конфликта на Украине.В 2016 году ЕС принял пять принципов, которыми государства-члены должны были руководствоваться при взаимодействии с Россией. Принципы, в частности, включают полное исполнение минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для ЕС, поддержку гражданского общества в России и связей между народами РФ и ЕС.Страны ЕС с февраля 2022 года ввели восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
https://ria.ru/20221114/izolyatsiya-1831468600.html
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в мире, жозеп боррель, евросоюз, россия, украина, нато
В мире, Жозеп Боррель, Евросоюз, Россия, Украина, НАТО
21:18 15.11.2022
 
В ЕС поддержали принципы общей политики в отношении России, заявил Боррель

Боррель заявил, что страны ЕС поддержали принципы общей политики в отношении России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкВерховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на совещании с министрами иностранных дел в понедельник озвучил предложения по общим подходам Евросоюза к отношениям с Россией на фоне украинского кризиса из шести пунктов, которые, по его словам, получили одобрение участников встречи.
"Этот подход к отношениям с Россией обсуждался с целью достижения консенсуса", - сказал Боррель на пресс-конференции в Брюсселе во вторник.
По его словам, пока продолжается конфликт и нет ясности относительного того, как и когда он закончится, будущие отношения с Россией также остаются неясными, но странам ЕС нужен общий подход уже сейчас. "Государства-члены согласились с подходом, несмотря на некоторые разногласия по терминологии", - пояснил глава европейской дипломатии.
Первый пункт, по его словам, предполагает совместные усилия по изоляции России. "Это означает вводить и исполнять ограничительные меры в отношении России, а также не допускать их нарушения", - сказал Боррель. Кроме того, этот подход предусматривает "привлечение к ответственности виновных в нарушениях международного права".
Также общеевропейский подход предусматривает оказание помощи соседям Евросоюза в преодолении последствий глобального кризиса, наподобие помощи, оказываемой Украине со стороны ЕС.
"Четвертый пункт - это тесное взаимодействие с НАТО, другими партнерами на мировой арене для защиты миропорядка, основанного на правилах", - продолжил Боррель. По его словам, в ЕС отвергают идею о сферах влияния, которая должна остаться в прошлом.
"Мы также должны укреплять свою устойчивость и энергетическую безопасность, защищать критическую инфраструктуру, повышать обороноспособность", - сказал Боррель.
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Боррель заявил, что ЕС продолжит попытки изолировать Россию
Заключительный шестой пункт общего подхода к отношениям с Россией предусматривает повсеместную поддержку гражданского общества, правозащитников, независимых СМИ, в том числе в России.
Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на источники, что министры начали в понедельник обсуждение новой стратегии по отношению к России, которая призвана заменить принятую еще в 2016 году. Обсуждение может продлиться несколько недель или месяцев.
Однако, по мнению высокопоставленного представителя ЕС, который общался с журналистами до встречи министров в понедельник, такой документ имеет смысл обсуждать и утверждать уже после завершения конфликта на Украине.
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Bloomberg: ЕС хочет передать активы ЦБ России Украине
В 2016 году ЕС принял пять принципов, которыми государства-члены должны были руководствоваться при взаимодействии с Россией. Принципы, в частности, включают полное исполнение минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для ЕС, поддержку гражданского общества в России и связей между народами РФ и ЕС.
Страны ЕС с февраля 2022 года ввели восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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