https://ria.ru/20221115/evrosoyuz-1831774345.html

В ЕС разработали возможные сценарии для действий сил быстрого реагирования

В ЕС разработали возможные сценарии для действий сил быстрого реагирования - РИА Новости, 15.11.2022

В ЕС разработали возможные сценарии для действий сил быстрого реагирования

Силы быстрого реагирования ЕС будут использоваться для эвакуации европейских граждан и операций по стабилизации в кризисных ситуациях, сообщил глава европейской РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T21:11

2022-11-15T21:11

2022-11-15T21:11

в мире

жозеп боррель

евросоюз

брюссель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_832b61a7422e842cf73827b40866b44a.jpg

БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Силы быстрого реагирования ЕС будут использоваться для эвакуации европейских граждан и операций по стабилизации в кризисных ситуациях, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.Он выступал на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания министров обороны Евросоюза. "Я проинформировал министров о работе над формированием сил быстрого реагирования... Мы разработали два вероятных сценария для применения этих сил. Один из сценариев предполагает спасение и эвакуацию граждан Евросоюза", - сказал Боррель, который также отвечает за политику безопасности в ЕС.Он напомнил, что о важности такой работы свидетельствуют события лета 2021 года в Афганистане, когда европейцы не могли выбраться из Кабула после падения правящего режима.Другим сценарием возможного применения европейских сил быстрого реагирования он назвал "операции по стабилизации ситуации".По его словам, в 2025 году силы быстрого реагирования ЕС должны быть готовы к действию.Создание сил быстрого реагирования ЕС прописано в общеевропейской стратегии в области обороны "Стратегический компас", которая была принята в марте этого года. Европейские силы быстрого реагирования должны состоять из пятитысячного корпуса.Страны ЕС в рамках новой оборонной стратегии "Стратегический компас" также должны будут проводить регулярные совместные учения на море и на суше, повышать военную мобильность, укреплять гражданские и военные миссии в рамках Общей политики обороны и безопасности. При этом, как пояснял Боррель, речь не идет о создании единой европейской армии.

https://ria.ru/20221103/evrosoyuz-1828731332.html

https://ria.ru/20221115/evrosoyuz-1831550597.html

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жозеп боррель, евросоюз, брюссель