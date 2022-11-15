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В ЕС разработали возможные сценарии для действий сил быстрого реагирования - РИА Новости, 15.11.2022
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В ЕС разработали возможные сценарии для действий сил быстрого реагирования
В ЕС разработали возможные сценарии для действий сил быстрого реагирования - РИА Новости, 15.11.2022
В ЕС разработали возможные сценарии для действий сил быстрого реагирования
Силы быстрого реагирования ЕС будут использоваться для эвакуации европейских граждан и операций по стабилизации в кризисных ситуациях, сообщил глава европейской РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T21:11
2022-11-15T21:11
в мире
жозеп боррель
евросоюз
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Силы быстрого реагирования ЕС будут использоваться для эвакуации европейских граждан и операций по стабилизации в кризисных ситуациях, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.Он выступал на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания министров обороны Евросоюза. "Я проинформировал министров о работе над формированием сил быстрого реагирования... Мы разработали два вероятных сценария для применения этих сил. Один из сценариев предполагает спасение и эвакуацию граждан Евросоюза", - сказал Боррель, который также отвечает за политику безопасности в ЕС.Он напомнил, что о важности такой работы свидетельствуют события лета 2021 года в Афганистане, когда европейцы не могли выбраться из Кабула после падения правящего режима.Другим сценарием возможного применения европейских сил быстрого реагирования он назвал "операции по стабилизации ситуации".По его словам, в 2025 году силы быстрого реагирования ЕС должны быть готовы к действию.Создание сил быстрого реагирования ЕС прописано в общеевропейской стратегии в области обороны "Стратегический компас", которая была принята в марте этого года. Европейские силы быстрого реагирования должны состоять из пятитысячного корпуса.Страны ЕС в рамках новой оборонной стратегии "Стратегический компас" также должны будут проводить регулярные совместные учения на море и на суше, повышать военную мобильность, укреплять гражданские и военные миссии в рамках Общей политики обороны и безопасности. При этом, как пояснял Боррель, речь не идет о создании единой европейской армии.
https://ria.ru/20221103/evrosoyuz-1828731332.html
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в мире, жозеп боррель, евросоюз, брюссель
В мире, Жозеп Боррель, Евросоюз, Брюссель
21:11 15.11.2022
 
В ЕС разработали возможные сценарии для действий сил быстрого реагирования

Боррель сообщил, что Евросоюз разработал сценарии для действий сил быстрого реагирования

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Силы быстрого реагирования ЕС будут использоваться для эвакуации европейских граждан и операций по стабилизации в кризисных ситуациях, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Он выступал на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания министров обороны Евросоюза. "Я проинформировал министров о работе над формированием сил быстрого реагирования... Мы разработали два вероятных сценария для применения этих сил. Один из сценариев предполагает спасение и эвакуацию граждан Евросоюза", - сказал Боррель, который также отвечает за политику безопасности в ЕС.
Флаги ЕС во время саммита в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
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Он напомнил, что о важности такой работы свидетельствуют события лета 2021 года в Афганистане, когда европейцы не могли выбраться из Кабула после падения правящего режима.
Другим сценарием возможного применения европейских сил быстрого реагирования он назвал "операции по стабилизации ситуации".
"Следующий шаг – это практическая работа, проведение учений, которые состоятся во втором семестре 2023 году под руководством Испании", - добавил глава дипломатии ЕС.
По его словам, в 2025 году силы быстрого реагирования ЕС должны быть готовы к действию.
Создание сил быстрого реагирования ЕС прописано в общеевропейской стратегии в области обороны "Стратегический компас", которая была принята в марте этого года. Европейские силы быстрого реагирования должны состоять из пятитысячного корпуса.
Страны ЕС в рамках новой оборонной стратегии "Стратегический компас" также должны будут проводить регулярные совместные учения на море и на суше, повышать военную мобильность, укреплять гражданские и военные миссии в рамках Общей политики обороны и безопасности. При этом, как пояснял Боррель, речь не идет о создании единой европейской армии.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 11:24
Боррель призвал Евросоюз к усилению общей политики обороны
 
В миреЖозеп БоррельЕвросоюзБрюссель
 
 
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