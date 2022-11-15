https://ria.ru/20221115/evrosoyuz-1831637097.html
Лавров описал отношения России и Евросоюза
Лавров описал отношения России и Евросоюза - РИА Новости, 15.11.2022
Лавров описал отношения России и Евросоюза
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя журналистам нынешние отношения России и Евросоюза, заявил, что "в душе Евросоюза потемки". РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:50
2022-11-15T14:50
2022-11-15T14:50
сергей лавров
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
в мире
бали
индонезия
саммит g20
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831138353_0:8:2874:1624_1920x0_80_0_0_115443439e0313507e203b013e67ee75.jpg
ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя журналистам нынешние отношения России и Евросоюза, заявил, что "в душе Евросоюза потемки".Он добавил, что в беседе президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свой настрой на продолжение контактов с российским коллегой Владимиром Путиным.Ранее Лавров провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По словам министра иностранных дел РФ, они обсудили, в частности, возможные переговоры между Киевом и Москвой.
https://ria.ru/20221115/lavrov-1831595032.html
россия
бали
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831138353_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_418ac10d3d6712e2deed37b848337473.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, в мире, бали, индонезия, саммит g20, большая двадцатка
Сергей Лавров, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Евросоюз, В мире, Бали, Индонезия, Саммит G20, Большая двадцатка
Лавров описал отношения России и Евросоюза
Лавров, отвечая на вопрос об отношениях с ЕС, заявил, что "в душе Евросоюза потемки"