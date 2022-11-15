https://ria.ru/20221115/evrosoyuz-1831637097.html

Лавров описал отношения России и Евросоюза

Лавров описал отношения России и Евросоюза - РИА Новости, 15.11.2022

Лавров описал отношения России и Евросоюза

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя журналистам нынешние отношения России и Евросоюза, заявил, что "в душе Евросоюза потемки". РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T14:50

2022-11-15T14:50

2022-11-15T14:50

сергей лавров

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

в мире

бали

индонезия

саммит g20

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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя журналистам нынешние отношения России и Евросоюза, заявил, что "в душе Евросоюза потемки".Он добавил, что в беседе президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свой настрой на продолжение контактов с российским коллегой Владимиром Путиным.Ранее Лавров провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По словам министра иностранных дел РФ, они обсудили, в частности, возможные переговоры между Киевом и Москвой.

https://ria.ru/20221115/lavrov-1831595032.html

россия

бали

индонезия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, в мире, бали, индонезия, саммит g20, большая двадцатка