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Лавров описал отношения России и Евросоюза - РИА Новости, 15.11.2022
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Лавров описал отношения России и Евросоюза
Лавров описал отношения России и Евросоюза - РИА Новости, 15.11.2022
Лавров описал отношения России и Евросоюза
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя журналистам нынешние отношения России и Евросоюза, заявил, что "в душе Евросоюза потемки". РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:50
2022-11-15T14:50
сергей лавров
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
в мире
бали
индонезия
саммит g20
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя журналистам нынешние отношения России и Евросоюза, заявил, что "в душе Евросоюза потемки".Он добавил, что в беседе президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свой настрой на продолжение контактов с российским коллегой Владимиром Путиным.Ранее Лавров провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По словам министра иностранных дел РФ, они обсудили, в частности, возможные переговоры между Киевом и Москвой.
https://ria.ru/20221115/lavrov-1831595032.html
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сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, в мире, бали, индонезия, саммит g20, большая двадцатка
Сергей Лавров, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Евросоюз, В мире, Бали, Индонезия, Саммит G20, Большая двадцатка
14:50 15.11.2022
 
Лавров описал отношения России и Евросоюза

Лавров, отвечая на вопрос об отношениях с ЕС, заявил, что "в душе Евросоюза потемки"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя журналистам нынешние отношения России и Евросоюза, заявил, что "в душе Евросоюза потемки".
"Мне трудно судить. Чужая душа - потемки. И особенно - душа Евросоюза, там потемки очень густые. Если они иногда развеиваются, то ненадолго", - заявил Лавров, отвечая на вопрос, можно ли говорить об изменении настроения по отношению к России среди европейских лидеров в более миролюбивую сторону.
Он добавил, что в беседе президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свой настрой на продолжение контактов с российским коллегой Владимиром Путиным.
Ранее Лавров провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По словам министра иностранных дел РФ, они обсудили, в частности, возможные переговоры между Киевом и Москвой.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 13:11
Лавров заявил, что у Запада политическое раздвоение личности
 
Сергей ЛавровРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвросоюзВ миреБалиИндонезияСаммит G20Большая двадцатка
 
 
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