https://ria.ru/20221115/evrosoyuz-1831550597.html

Боррель призвал Евросоюз к усилению общей политики обороны

Боррель призвал Евросоюз к усилению общей политики обороны - РИА Новости, 15.11.2022

Боррель призвал Евросоюз к усилению общей политики обороны

Верховный представитель ЕС по безопасности Жозеп Боррель заявил, что общая политика обороны и безопасности ЕС должна быть усилена, включая совместные закупки... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T11:24

2022-11-15T11:24

2022-11-15T11:24

в мире

жозеп боррель

брюссель

европа

украина

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596211220_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2fedb554fcb8d77e32b2913cc744639.jpg

БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по безопасности Жозеп Боррель заявил, что общая политика обороны и безопасности ЕС должна быть усилена, включая совместные закупки вооружения.Заседание глав минобороны стран Евросоюза проходит в Брюсселе во вторник."Мы находимся в ситуации, когда ландшафт безопасности Европы меняется, мы противостоим вызовам, весь континент страдает от последствий войны на Украине. Мы должны усилить нашу общую политику обороны и безопасности", - сказал Боррель перед началом заседания.По его словам, министры намерены оценить возможности европейских армий, поговорить о потребностях и более эффективном взаимодействии для укрепления общих оборонных усилий, восстановлении запасов вооружений, включая общие закупки.

https://ria.ru/20221115/evrosoyuz-1831545928.html

https://ria.ru/20220902/evrosoyuz-1813905945.html

брюссель

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, жозеп боррель, брюссель, европа, украина, евросоюз