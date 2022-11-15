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Боррель призвал Евросоюз к усилению общей политики обороны - РИА Новости, 15.11.2022
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Боррель призвал Евросоюз к усилению общей политики обороны
Боррель призвал Евросоюз к усилению общей политики обороны - РИА Новости, 15.11.2022
Боррель призвал Евросоюз к усилению общей политики обороны
Верховный представитель ЕС по безопасности Жозеп Боррель заявил, что общая политика обороны и безопасности ЕС должна быть усилена, включая совместные закупки... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:24
2022-11-15T11:24
в мире
жозеп боррель
брюссель
европа
украина
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по безопасности Жозеп Боррель заявил, что общая политика обороны и безопасности ЕС должна быть усилена, включая совместные закупки вооружения.Заседание глав минобороны стран Евросоюза проходит в Брюсселе во вторник."Мы находимся в ситуации, когда ландшафт безопасности Европы меняется, мы противостоим вызовам, весь континент страдает от последствий войны на Украине. Мы должны усилить нашу общую политику обороны и безопасности", - сказал Боррель перед началом заседания.По его словам, министры намерены оценить возможности европейских армий, поговорить о потребностях и более эффективном взаимодействии для укрепления общих оборонных усилий, восстановлении запасов вооружений, включая общие закупки.
https://ria.ru/20221115/evrosoyuz-1831545928.html
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в мире, жозеп боррель, брюссель, европа, украина, евросоюз
В мире, Жозеп Боррель, Брюссель, Европа, Украина, Евросоюз
11:24 15.11.2022
 
Боррель призвал Евросоюз к усилению общей политики обороны

Боррель призвал к усилению общей политики обороны и безопасности Евросоюза

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по безопасности Жозеп Боррель заявил, что общая политика обороны и безопасности ЕС должна быть усилена, включая совместные закупки вооружения.
Заседание глав минобороны стран Евросоюза проходит в Брюсселе во вторник.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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"Мы находимся в ситуации, когда ландшафт безопасности Европы меняется, мы противостоим вызовам, весь континент страдает от последствий войны на Украине. Мы должны усилить нашу общую политику обороны и безопасности", - сказал Боррель перед началом заседания.
По его словам, министры намерены оценить возможности европейских армий, поговорить о потребностях и более эффективном взаимодействии для укрепления общих оборонных усилий, восстановлении запасов вооружений, включая общие закупки.
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