https://ria.ru/20221115/evrosoyuz-1831550597.html
Боррель призвал Евросоюз к усилению общей политики обороны
Боррель призвал Евросоюз к усилению общей политики обороны - РИА Новости, 15.11.2022
Боррель призвал Евросоюз к усилению общей политики обороны
Верховный представитель ЕС по безопасности Жозеп Боррель заявил, что общая политика обороны и безопасности ЕС должна быть усилена, включая совместные закупки... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:24
2022-11-15T11:24
2022-11-15T11:24
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по безопасности Жозеп Боррель заявил, что общая политика обороны и безопасности ЕС должна быть усилена, включая совместные закупки вооружения.Заседание глав минобороны стран Евросоюза проходит в Брюсселе во вторник."Мы находимся в ситуации, когда ландшафт безопасности Европы меняется, мы противостоим вызовам, весь континент страдает от последствий войны на Украине. Мы должны усилить нашу общую политику обороны и безопасности", - сказал Боррель перед началом заседания.По его словам, министры намерены оценить возможности европейских армий, поговорить о потребностях и более эффективном взаимодействии для укрепления общих оборонных усилий, восстановлении запасов вооружений, включая общие закупки.
https://ria.ru/20221115/evrosoyuz-1831545928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жозеп боррель, брюссель, европа, украина, евросоюз
В мире, Жозеп Боррель, Брюссель, Европа, Украина, Евросоюз
Боррель призвал Евросоюз к усилению общей политики обороны
Боррель призвал к усилению общей политики обороны и безопасности Евросоюза