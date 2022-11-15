https://ria.ru/20221115/evrosoyuz-1831545928.html

Боррель анонсировал появление сил быстрого реагирования ЕС в 2023 году

Боррель анонсировал появление сил быстрого реагирования ЕС в 2023 году - РИА Новости, 15.11.2022

Боррель анонсировал появление сил быстрого реагирования ЕС в 2023 году

Силы быстрого реагирования ЕС должны быть готовы к развертыванию в 2023 году, заявил перед началом заседания глав минобороны стран Евросоюза верховный... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T11:11

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жозеп боррель

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Силы быстрого реагирования ЕС должны быть готовы к развертыванию в 2023 году, заявил перед началом заседания глав минобороны стран Евросоюза верховный представитель ЕС по безопасности Жозеп Боррель."В следующем году силы быстрого развертывания будут готовы. Это то, о чем говорится в "Стратегическом компасе", и это то, что должно произойти", - сказал он.Создание сил быстрого реагирования ЕС прописано в общеевропейской стратегии в области обороны "Стратегический компас", которая была принята в марте этого года. Европейские силы быстрого реагирования должны состоять из пятитысячного корпуса.Страны ЕС в рамках новой оборонной стратегии "Стратегический компас" также должны будут проводить регулярные совместные учения на море и на суше, повышать военную мобильность, укреплять гражданские и военные миссии в рамках Общей политики обороны и безопасности. При этом, как пояснял Боррель, речь не идет о создании единой европейской армии.

https://ria.ru/20221114/es-1831196253.html

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Кирилл Волков

жозеп боррель, евросоюз, в мире