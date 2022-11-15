https://ria.ru/20221115/ermitazh-1831640055.html

В Петербурге может появиться Эрмитажная площадь

В Петербурге может появиться Эрмитажная площадь - РИА Новости, 15.11.2022

В Петербурге может появиться Эрмитажная площадь

Площадь перед реставрационно-хранительским центром Государственного Эрмитажа "Старая Деревня" на Заусадебной улице в Санкт-Петербурге может получить официальное РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T15:18

2022-11-15T15:18

2022-11-15T15:18

культура

санкт-петербург

государственный эрмитаж

михаил пиотровский

музеи

новости культуры

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Площадь перед реставрационно-хранительским центром Государственного Эрмитажа "Старая Деревня" на Заусадебной улице в Санкт-Петербурге может получить официальное наименование "Эрмитажная площадь", сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский."Эта площадь будет, наверное, называться Эрмитажной, если мы через топонимическую комиссию это проведем", — сказал он журналистам.По словам Пиотровского, реставрационно-хранительский центр музея, где содержат и реставрируют экспонаты из его коллекций, "это тоже Эрмитаж". При этом роль Александровской колонны на Дворцовой площади у Зимнего дворца играет менгир работы скульптора Дмитрия Каминкера, который установлен у "Старой деревни", пошутил глава Эрмитажа.Как сообщалось ранее, в декабре в обновленной Галерее костюма реставрационно-хранительского центра Государственного Эрмитажа представят гардероб Петра Первого в рамках завершения торжеств к 350-летию со дня рождения российского императора.В коллекцию, которая признана лучшим в мире собранием мужского костюма конца XVII – начала XVIII века, входят более 300 предметов одежды и аксессуаров. В реставрационно-хранительском центре "Старая Деревня" будет показано большинство предметов этой коллекции начиная от детской рубашки Петра Алексеевича до его последнего парадного костюма.

https://ria.ru/20221115/ermitazh-1831614952.html

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Светлана Вовк

санкт-петербург, государственный эрмитаж, михаил пиотровский, музеи, новости культуры