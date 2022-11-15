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В Петербурге может появиться Эрмитажная площадь - РИА Новости, 15.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221115/ermitazh-1831640055.html
В Петербурге может появиться Эрмитажная площадь
В Петербурге может появиться Эрмитажная площадь - РИА Новости, 15.11.2022
В Петербурге может появиться Эрмитажная площадь
Площадь перед реставрационно-хранительским центром Государственного Эрмитажа "Старая Деревня" на Заусадебной улице в Санкт-Петербурге может получить официальное РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:18
2022-11-15T15:18
культура
санкт-петербург
государственный эрмитаж
михаил пиотровский
музеи
новости культуры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Площадь перед реставрационно-хранительским центром Государственного Эрмитажа "Старая Деревня" на Заусадебной улице в Санкт-Петербурге может получить официальное наименование "Эрмитажная площадь", сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский."Эта площадь будет, наверное, называться Эрмитажной, если мы через топонимическую комиссию это проведем", — сказал он журналистам.По словам Пиотровского, реставрационно-хранительский центр музея, где содержат и реставрируют экспонаты из его коллекций, "это тоже Эрмитаж". При этом роль Александровской колонны на Дворцовой площади у Зимнего дворца играет менгир работы скульптора Дмитрия Каминкера, который установлен у "Старой деревни", пошутил глава Эрмитажа.Как сообщалось ранее, в декабре в обновленной Галерее костюма реставрационно-хранительского центра Государственного Эрмитажа представят гардероб Петра Первого в рамках завершения торжеств к 350-летию со дня рождения российского императора.В коллекцию, которая признана лучшим в мире собранием мужского костюма конца XVII – начала XVIII века, входят более 300 предметов одежды и аксессуаров. В реставрационно-хранительском центре "Старая Деревня" будет показано большинство предметов этой коллекции начиная от детской рубашки Петра Алексеевича до его последнего парадного костюма.
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санкт-петербург, государственный эрмитаж, михаил пиотровский, музеи, новости культуры
Культура, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж, Михаил Пиотровский, Музеи, Новости культуры
15:18 15.11.2022
 
В Петербурге может появиться Эрмитажная площадь

Пиотровский: Эрмитажная площадь может появиться в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Б.Манушин / Перейти в медиабанкВид на Зимний дворец с набережной
Вид на Зимний дворец с набережной - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Б.Манушин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Площадь перед реставрационно-хранительским центром Государственного Эрмитажа "Старая Деревня" на Заусадебной улице в Санкт-Петербурге может получить официальное наименование "Эрмитажная площадь", сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.
"Эта площадь будет, наверное, называться Эрмитажной, если мы через топонимическую комиссию это проведем", — сказал он журналистам.
По словам Пиотровского, реставрационно-хранительский центр музея, где содержат и реставрируют экспонаты из его коллекций, "это тоже Эрмитаж". При этом роль Александровской колонны на Дворцовой площади у Зимнего дворца играет менгир работы скульптора Дмитрия Каминкера, который установлен у "Старой деревни", пошутил глава Эрмитажа.
Как сообщалось ранее, в декабре в обновленной Галерее костюма реставрационно-хранительского центра Государственного Эрмитажа представят гардероб Петра Первого в рамках завершения торжеств к 350-летию со дня рождения российского императора.
В коллекцию, которая признана лучшим в мире собранием мужского костюма конца XVII – начала XVIII века, входят более 300 предметов одежды и аксессуаров. В реставрационно-хранительском центре "Старая Деревня" будет показано большинство предметов этой коллекции начиная от детской рубашки Петра Алексеевича до его последнего парадного костюма.
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 14:20Культура
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КультураСанкт-ПетербургГосударственный ЭрмитажМихаил ПиотровскийМузеиНовости культуры
 
 
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