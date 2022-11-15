https://ria.ru/20221115/eparkhiya-1831638796.html

В епархии отреагировали на инцидент с прихожанкой и ее дочерью в Югре

В епархии отреагировали на инцидент с прихожанкой и ее дочерью в Югре - РИА Новости, 15.11.2022

В епархии отреагировали на инцидент с прихожанкой и ее дочерью в Югре

Насилие по отношению к детям не поможет рассказать о христианстве и вызовет у них отторжение от церкви, заявил РИА Новости председатель отдела по... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T14:53

2022-11-15T14:53

2022-11-15T14:53

религия

радужный

россия

следственный комитет россии (ск рф)

югра

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39962/80/399628032_36:0:1864:1028_1920x0_80_0_0_7abeda2f360b4e02653c8b9fc1970fb0.jpg

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Насилие по отношению к детям не поможет рассказать о христианстве и вызовет у них отторжение от церкви, заявил РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Ханты-Мансийской епархии священник Антоний Долгушин, комментируя ситуацию с избиением матерью девочки. убегавшей из церкви.Ранее югорские следователи возбудили уголовное дело об истязании несовершеннолетнего в отношении жительницы города Радужный, сообщило в понедельник региональное управление СК РФ. В СМИ ранее было опубликовано видео, на котором женщина силой пытается вытащить дочь из коляски, употребляя нецензурную лексику, из-за того, что до этого девочка убегала из храма и неправильно крестилась. Также на кадрах видно, как мать бьет ребенка по голове."Как родителю мне было очень сложно смотреть это видео. Не берусь судить о состоянии мамы в этот момент, думаю, в этом должны разобраться специалисты. Но как священник могу однозначно сказать, что подобное "воспитание" вызовет у ребенка определенное отторжение от церкви. Невозможно через подзатыльники и угрозы рассказывать о христианстве, где основой всей веры является любовь. Любовь к Богу, любовь к родным, близким к окружающим нас людям", - сказал Долгушин.

https://ria.ru/20221114/delo-1831327334.html

радужный

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

радужный, россия, следственный комитет россии (ск рф), югра