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В епархии отреагировали на инцидент с прихожанкой и ее дочерью в Югре
В епархии отреагировали на инцидент с прихожанкой и ее дочерью в Югре - РИА Новости, 15.11.2022
В епархии отреагировали на инцидент с прихожанкой и ее дочерью в Югре
Насилие по отношению к детям не поможет рассказать о христианстве и вызовет у них отторжение от церкви, заявил РИА Новости председатель отдела по... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:53
2022-11-15T14:53
2022-11-15T14:53
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россия
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Насилие по отношению к детям не поможет рассказать о христианстве и вызовет у них отторжение от церкви, заявил РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Ханты-Мансийской епархии священник Антоний Долгушин, комментируя ситуацию с избиением матерью девочки. убегавшей из церкви.Ранее югорские следователи возбудили уголовное дело об истязании несовершеннолетнего в отношении жительницы города Радужный, сообщило в понедельник региональное управление СК РФ. В СМИ ранее было опубликовано видео, на котором женщина силой пытается вытащить дочь из коляски, употребляя нецензурную лексику, из-за того, что до этого девочка убегала из храма и неправильно крестилась. Также на кадрах видно, как мать бьет ребенка по голове."Как родителю мне было очень сложно смотреть это видео. Не берусь судить о состоянии мамы в этот момент, думаю, в этом должны разобраться специалисты. Но как священник могу однозначно сказать, что подобное "воспитание" вызовет у ребенка определенное отторжение от церкви. Невозможно через подзатыльники и угрозы рассказывать о христианстве, где основой всей веры является любовь. Любовь к Богу, любовь к родным, близким к окружающим нас людям", - сказал Долгушин.
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радужный, россия, следственный комитет россии (ск рф), югра
Религия, Радужный, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Югра
В епархии отреагировали на инцидент с прихожанкой и ее дочерью в Югре
Епархия в ХМАО прокомментировала случай жестокого обращения верующей с дочерью в Югре
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Насилие по отношению к детям не поможет рассказать о христианстве и вызовет у них отторжение от церкви, заявил РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Ханты-Мансийской епархии священник Антоний Долгушин, комментируя ситуацию с избиением матерью девочки. убегавшей из церкви.
Ранее югорские следователи возбудили уголовное дело об истязании несовершеннолетнего в отношении жительницы города Радужный, сообщило в понедельник региональное управление СК РФ. В СМИ ранее было опубликовано видео, на котором женщина силой пытается вытащить дочь из коляски, употребляя нецензурную лексику, из-за того, что до этого девочка убегала из храма и неправильно крестилась. Также на кадрах видно, как мать бьет ребенка по голове.
"Как родителю мне было очень сложно смотреть это видео. Не берусь судить о состоянии мамы в этот момент, думаю, в этом должны разобраться специалисты. Но как священник могу однозначно сказать, что подобное "воспитание" вызовет у ребенка определенное отторжение от церкви. Невозможно через подзатыльники и угрозы рассказывать о христианстве, где основой всей веры является любовь. Любовь к Богу, любовь к родным, близким к окружающим нас людям", - сказал Долгушин.